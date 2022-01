U trendů v marketingu stále vede video

David Cullinan, Chief Marketing Officer z Enterpreneur v článku uvádí, že podle Google YouTube ve Spojených státech oslovuje více lidí ve věku 18 až 49 let než jakákoli kabelová síť. Facebook zveřejnil, že video příspěvky získávají v průměru šestkrát větší zapojení než příspěvky s fotkami nebo odkazy a Twitter zaznamenal nárůst zhlédnutí videí o více než 160 %. Pokud do své strategie nezahrnujete video, přicházíte o obrovskou příležitost spojit se se svým publikem a vybudovat si u něj důvěru. Video je klíčové pro vytváření vztahů se zákazníky, protože za značkou je lidský hlas, který u zákazníků buduje důvěryhodnost a loajalitu, popisuje. Podle lektorky marketingu Shany Bull by se například majitelé malých podniků, kteří jsou zvyklí být za kamerou, měli zamyslet nad tím, jak mohou mluvit se svým publikem prostřednictvím videa, nebo si najít někoho, kdo by byl dobrým mluvčím značky.

Steve Ecott, copywriter ze společnosti Bynder na blogu zmiňuje, že video si dlouhodobě a právem drží přední místo v rámci obsahového marketingu s tím, že se podniky přikláněly k delšímu obsahu. Od videí s návody odbourávající překážky prodeje, až po firemní videa vyprávějící jedinečný příběh značky. Je to skvělý způsob, jak oživit značku a nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu, díky které se vracejí pro více. Ale co se týče délky obsahu, věci by se mohly změnit, podotýká.

Na délce obsahu záleží. Jaká je ideální?

Na oblibě krátkých příspěvků měl velký vliv TikTok, ke kterému se přidaly i další sociální sítě s jejich novými funkcemi, jako je například Reels na Instagramu nebo Shorts na Youtube. MarketingDive označují právě na základě obliby těchto platforem rok 2021 za rok krátkých videí a s tím související malý rozsah pozornosti spotřebitelů. Zábavná a pohotová videa by se tak měla stát stále důležitější součástí strategie značek, ale podle zakladatele M7 Innovations Matta Mahera to s masivním přílivem takového obsahu nebude TikTok do budoucna schopen zvládat a může se stát jen platformou se špatnými herci.

Obecně krátké formy videa zdůrazňují potřebu jednoduchých a stručných sdělení nebo poutavého obsahu. Jak zdůrazňují na blogu platformy 99designs, skvělou věcí na těchto krátkých videích je, že každý má možnost je sestavit prostřednictvím mobilního telefonu a nemusí tím pádem být úplně dokonalé. Tento obsah je navíc upřímný a mladší spotřebitelé chtějí vidět zákulisí, DIY, i skutečné příběhy, doplňují dále. Krátké video se také mnohem lépe hodí k modernímu publiku a můžete jeho prostřednictvím propagovat značku stručně a autenticky.

Délka se netýká jen videa, ale také obsahu obecně. Jak vysvětluje Laura Kraus z Rellify, vzhledem k tomu, že cílem vyhledávačů je poskytovat lidem odpovědi na jejich vyhledávání, je logické, že reflektuje kvalitní a plnohodnotný obsah před falešnými clickbaity. V tomto případě je tak lepší vytvořit více kvalitních a hodnotných delších článků než více pojednávajících o ničem. Vyplatí se investovat čas a úsilí do vytváření redakčního plánu, abyste se ujistili, že produkujete typy obsahu, které rezonují s vaší cílovou skupinou, dodává.

Důležitý je jednoduchý obsah

Podle odbornice na digitální marketing Lisy Smith bude rok 2022 rokem, kdy marketéři přijmou jednoduchost a jasnost obsahu. „Internet je nyní zaplaven obsahem,“ řekla pro WordStream Hilda Wong, zakladatelka obsahové agentury Content Dog s tím, že když mají lidé na výběr dlouhý seznam obsahu, tak ten váš musí vyniknout. Cestou k tomu je srozumitelnost, tedy jasný obsah. Souhlasí s tím i Tim Clarke, ředitel prodeje a marketingu na SEOBlog.com. Podle něj by se značky měly zaměřit na poskytování smysluplných zážitků uživatelům. Množství informací na internetu je obrovské a je stále náročnější absorbovat všechna prezentovaná data. Chcete-li tedy vyčnívat z davu, bude moudrou volbou poskytovat informativní a přitom přímočarý obsah, doporučuje.

Navíc sociální sítě, jako je Facebook a Instagram, se od svého vstupu na scénu neustále mění a lidé je procházejí tak rychle, že je pro značky stále obtížnější upoutat jejich pozornost na delší dobu. Podle Davida Cullinana je nutné, aby marketéři měli strategii zaměřenou na příběh místo tradičního tvrdého prodeje. Navíc se sociální média více zaměřují na vizuální stránku, což znamená, že pro značky je nezbytné vytvářet vysoce kvalitní obrázky a videa, aby zaujaly potenciální zákazníky. Také musí zaměřit svou pozornost na vytváření zajímavého obsahu, který budou uživatelé sdílet mimo samotnou značku.

Kampaně musí být zaměřené na člověka

Studie publikovaná na MarketingDive se zaměřuje na to, že spotřebitelé budou letos otevření změnám a půjdou do roku 2022 s vědomím, že musí být vždy připraveni na cokoliv. Zmiňují také, že podle zprávy agentury Interactive Advertising Bureau mohou zvítězit značky, které jsou schopny zdůraznit hmatatelnou hodnotu, oproti těm, které nedokážou propojit své produkty a kreativu. Kampaně se zároveň musí přizpůsobovat výkyvům nálady veřejnosti. Podle nich je jednou z kreativních strategií vzdát se přehnaných slibů v reklamách a místo toho přijít s marketingovým sdělením, které předává základní hodnotu značky. Zákazníci chtějí od značek vidět empatickou, lidskou komunikaci, která pomalu v průběhu času buduje důvěru. Jemnější marketingový přístup, který se zaměřuje na lidskou centricitu, je jedinou cestou vpřed, popisuje Michael Kalli, výkonný ředitel Ello Media.

Chystají se další změny ohledně cookies, jak to ovlivní cílený marketing?

Už jsme psali o tuzemských změnách týkajících se cookies, kdy se nově jedná o režim opt-in, v rámci kterého používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu v podobě souhlasu uživatele s tím, že před udělením souhlasu není možné cookies používat. Společnost Google oznámila omezení souborů cookie třetích stran, a to do roku 2023. Neznamená to však, že by tím skončil marketing založený na datech nebo nastal konec cílené reklamy. Jen obchodníci a inzerenti budou muset přehodnotit své strategie a získávat data jinak.