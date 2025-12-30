Podnikatel.cz  »  Finance  »  Více jak 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic

Více jak 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic

Jana Knížková
Dnes
Mnoho seniorů každý rok zbytečně přichází o stovky až tisíce korun, aniž by si to uvědomovali. Důvodem je způsob výplaty důchodu.

Pokud si senioři nechávají důchod vyplácet v hotovosti prostřednictvím České pošty, platí za tuto službu poplatek. Ten se během příštího roku opět zvýší. 

Poplatek se strhává automaticky z důchodu a řada lidí ho proto ani nevnímá. Přesto jde o peníze, které by důchodci mohli ušetřit bez jakýchkoliv složitostí.

Kolik stojí výplata důchodu v hotovosti

Česká pošta si za doručení důchodu v hotovosti účtuje poplatek za každou jednotlivou výplatu. Tento poplatek činí desítky korun měsíčně. Od roku 2026 se poplatek opět zvýší. Za výplatu důchodu v hotovosti zaplatí senior nově 94 korun měsíčně, což je o několik korun více než doposud. 

Při dvanácti výplatách za rok znamená částku přesahující 1100 korun, přesně 1128 korun. 

Poplatek se týká jak doručení důchodu až domů, tak i vyzvednutí hotovosti na přepážce pošty. V obou případech jde o placenou službu, kterou si důchodce hradí ze svého důchodu.

Jak dostávat důchod úplně zdarma

Existuje přitom jednoduchý způsob, jak se placení poplatků úplně vyhnout. Pokud si necháte důchod posílat bezhotovostně na bankovní účet, výplata je zcela zdarma. Česká správa sociálního zabezpečení za tento způsob výplaty neúčtuje žádné poplatky.

Důchod může být zasílán nejen na účet vedený na jméno důchodce, ale také na účet manžela, manželky nebo jiné blízké osoby. Podmínkou je pouze souhlas majitele účtu.

Přechod na výplatu důchodu na účet je poměrně rychlý. Stačí vyplnit formulář České správy sociálního zabezpečení a uvést číslo účtu. 

Změna je jednoduchá 

Změnu způsobu výplaty důchodu lze provést poměrně snadno. Stačí podat žádost České správě sociálního zabezpečení, a to buď osobně, poštou, nebo elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Po schválení žádosti je důchod vyplácen na účet obvykle od následující výplatní lhůty. Od tohoto okamžiku už se žádné poplatky za doručení neplatí a celá částka důchodu dorazí přímo na účet.

Pro koho má hotovost stále smysl

Pro některé seniory může být hotovostní výplata i nadále praktičtější, například pokud nemají bankovní účet nebo se s bezhotovostními platbami necítí jistě. I v takovém případě je ale dobré vědět, že tato pohodlnost má svou cenu.

Na ruku, ale přesto zdarma

Existuje ale i řešení pro seniory, kteří chtějí důchod dostávat v hotovosti, ale zároveň nechtějí platit poplatky České poště. Možností je zřízení bankovního účtu přímo u České pošty. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Tento účet si mohou senioři založit zdarma na jakékoliv poště, bez nutnosti návštěvy klasické banky. Důchod pak chodí bezhotovostně na účet, tedy bez poplatků, a hotovost je možné získat zpět prostřednictvím poštovních služeb.

Česká pošta v tomto případě umožňuje jeden výběr hotovosti měsíčně zdarma na přepážce a zároveň jednu donášku hotovosti měsíčně na jakoukoliv adresu v České republice zdarma. Senior tak může mít důchod fakticky „na ruku“, aniž by za doručení platil. 

