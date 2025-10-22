Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Problematika pracovnělékařských prohlídek se v poslední době několikrát měnila. Nejprve periodické prohlídky, následovaly vstupní lékařské prohlídky (měnily se dokonce opakovaně) a prohlídky mladistvých zaměstnanců. Je čas na krátkou rekapitulaci aktuálních podmínek.
Pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců
Zákoník práce před účinností takzvané flexinovely výslovně zmiňoval povinné prohlídky u mladistvých zaměstnanců pouze pro pracovní poměry, a nikoli pro dohody konané mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé se v praxi mohli setkat s různými právními názory. Ovšem podle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), byla i dříve u mladistvých vstupní lékařská prohlídka povinná podle § 247 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 77 odst. 2 zákoníku práce. Aby nevznikaly pochybnosti je tato povinnost nyní výslovně uvedena ve zmíněném ustanovení.
Upravené znění ustanovení § 247 zákoníku práce od 1. června 2025 zní: Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb
- a) před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti a před převedením na jinou práci,
- b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením. Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
U mladistvých zaměstnanců vykonávajících pouze lehké práce, připouští Ministerstvo zdravotnictví ČR provedení prohlídky u praktického lékaře mladistvého, tj. u pediatra. Naopak MPSV vyžaduje provedení prohlídky vždy u smluvního lékaře zaměstnavatele. Server Podnikatel.cz se problematice věnoval samostatným článkem.
Periodické prohlídky zaměstnanců starších 18 let
Povinnost periodických prohlídek byla upravena novelou vyhlášky o pracovnělékařských službách již v roce 2023. Jde o zjištění včasné změny zdravotního stavu v souvislosti s náročností práce nebo stárnutím organismu, kdy by další výkon práce vedl k poškození zdraví. Provádí se v následujících intervalech podle zařazení zaměstnanců do kategorií:
- v kategorii první (pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují) nejdéle jednou za 6 let, ovšem po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky,
- v kategorii druhé (pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují) nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky,
- v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky,
- v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.
Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je profesní riziko, pokud není výše stanovena kratší lhůta, se provádí jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky. Jestliže je jiným právním předpisem nebo v příloze k vyhlášce stanoveno jinak, výše uvedené intervaly se nepoužijí. V příloze k vyhlášce je takto stanovena například frekvence prohlídek zaměstnanců pravidelně pracujících v noci, a to jednou za dva roky.
Periodické prohlídky se provádějí i v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o práce v profesním riziku nebo konané podle jiného právního předpisu nebo pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje.
Největší změnou bylo provádění periodických prohlídek „na bázi dobrovolnosti“ v případě „čisté“ kategorie první a druhé. Pravidla pro jejich provedení je vhodné u zaměstnavatele ošetřit interním předpisem. Jestliže je periodická prohlídka provedena na žádost zaměstnance, uvede zaměstnavatel tuto skutečnost do žádosti o provedení prohlídky (jde o důvod k provedení periodické prohlídky).
Periodické prohlídky zaměstnanců starších 18 let v tabulce
|Rizikovost práce
|Pracovní poměr
|DPP
|DPČ
|Čistá kategorie první
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Čistá kategorie druhá
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Dvojka s rizikem
|Povinná
|Povinná
|Povinná
|Třetí riziková
|Povinná
|Povinná
|Povinná
|Čtvrtá riziková
|Povinná
|Povinná
|Povinná
|Profesní rizika – prohlídka vyžadována dle jiných právních předpisů, případně dle speciálního prováděcího předpisu (vyhláška č. 79/2013 Sb.)
|Povinná
|Povinná
|Povinná
Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců starších 18 let
Od 1. června 2025 došlo k výrazným změnám u vstupních lékařských prohlídek. Pro čistou kategorii první nejsou pro pracovní poměr ani pro dohody konané mimo pracovní poměr povinné. Pouze pro tuto kategorii. Tím došlo k podstatnému zpřísnění oproti dosavadní úpravě. Do konce května 2025 totiž platila u dohod povinnost vstupní prohlídky pouze pro práce zařazené do kategorie rizikové, případně pokud tak stanovil jiný právní předpis či zvláštní předpis (příloha k vyhlášce o pracovnělékařských službách – např. u zaměstnanců pravidelně pracujících v noci).
Ministerstvo zdravotnictví ČR přiznalo, že zpřísnění u prohlídek pro zaměstnance konající práci na dohody nebylo záměrem a slíbilo urychlené napravení tohoto pochybení. K tomu došlo až 30. září 2025 zákonem č. 360/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Upravený § 59 zákona o specifických zdravotních službách nově zní:
Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je zařazena do kategorie druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud dále není stanoveno jinak, nebo má-li být součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, před vznikem
- pracovního poměru,
- právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou, nebo
- vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.
Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců starších 18 let v tabulce
|Rizikovost práce
|Pracovní poměr
|DPP
|DPČ
|Čistá kategorie první
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Čistá kategorie druhá
|Povinná
|Dobrovolná
|Dobrovolná
|Dvojka s rizikem
|Povinná
|Povinná
|Povinná
|Třetí riziková
|Povinná
|Povinná
|Povinná
|Čtvrtá riziková
|Povinná
|Povinná
|Povinná
|Profesní rizika – prohlídka vyžadována dle jiných právních předpisů, případně dle speciálního prováděcího předpisu (vyhláška č.79/2013 Sb.)
|Povinná
|Povinná
|Povinná