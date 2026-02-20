Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Nejmenší OSVČ se budou moct vyhnout EET, hlásá v tiskové zprávě ministerstvo financí. Ano, drobné OSVČ budou moct získat výjimku, ale bude je to stát desítky tisíc korun ročně. Ve skutečnosti se totiž výjimka vyplatí hlavně těm, kteří budou chtít tržby krátit.
Kdo se bude moct EET vyhnout
Ministryně financí Alena Schillerová představila před několika dny parametry EET 2.0, která by se měla spustit v roce 2027. Oproti původní EET nemá být povinnost vydávat účtenky a mají se evidovat QR platby a platby kartou, přestože toto už jednou Ústavní soud zrušil. Stát dále nabídne bezplatnou aplikaci EET pro mobil, tablet i počítač, která by měla být určená pro nejmenší podnikatele.
A údajně pro nejmenší podnikatele má být i možnost se EET vyhnout.
Návrh zákona zahrnuje také možnost využít režim EET OFF, který umožňuje nejmenším podnikatelům alternativní řešení v případě, že se z jakéhokoliv důvodu rozhodli své tržby neevidovat. Jde o pevně ukotvenou součást systému s přesně stanovenými podmínkami, uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě.
Podmínky pro využití systému EET OFF mají být následovné:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Režim je během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Výjimka pro nejmenší podnikatele pro ně není výhodná
Přestože ministerstvo prezentuje, že je režim EET OFF určený pro nejmenší podnikatele, ve skutečnosti se nejmenším podnikatelům hrubě nevyplatí. Tedy pokud není „nejmenší podnikatel“ myšlen dle výšky, ale dle výše tržeb. Důvodem je nastavení paušální daně OSVČ v prvním pásmu. Ta se skládá z minimálního zdravotního pojištění, o 15 % zvýšeným minimálním sociálním pojištěním a daní 100 Kč. Aktuálně tak měsíčně činí 9984 Kč, přičemž by se zanedlouho měla snížit na 9162 Kč. Ve Sněmovně se totiž projednává návrh vládní koalice, který ještě pro letošek sníží minimální sociální pojištění a potažmo tak i paušální daň v prvním pásmu.
Ačkoli je v paušální dani přes 130 tisíc OSVČ, vzhledem k roční výši paušální daně není těžké odhadnout, o jaké OSVČ jde, respektive nejde. V paušální režimu se nachází jen zlomek OSVČ vedlejších, které si podnikáním jen přivydělávají, a OSVČ hlavních s nízkými příjmy. Důvod je nasnadě, při nízkých příjmech se paušální daň prostě nevyplatí (zvláště, pokud navíc můžete uplatnit slevy na dani či nezdanitelné částky). U OSVČ hlavních je nyní hranice, od které se paušální daň vyplatí (počítáno s již sníženou minimální zálohou na sociální pojištění), u nejčastějšího 60% paušálu ve výši 700 tisíc Kč ročních příjmů. U OSVČ vedlejších je hranice ještě výše, jelikož se jich netýká minimální vyměřovací základ a minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
Pokud navíc bude v rámci EET OFF zvýšena daňová část paušální daně o 1400 Kč (celkově by tedy byla při snížené záloze na sociální pojištění 10 562 Kč), hranice výhodnosti se ještě výrazně zvýší. U 40 % bude na úrovni příjmů 643 000 Kč (měsíčně 53 583 Kč), u 60% paušálu na úrovni 950 000 Kč (měsíčně 79 167 Kč) a u 80% se paušální daň nikdy nevyplatí. Ano, EET je spojená s určitou byrokracií a náklady, takže některé OSVČ mohou zvolit i zvýšenou paušální daň. Pro různé maminky na mateřské či seniory, kteří si podnikáním měsíčně přivydělají třeba 20 000 Kč, je však režim EET OFF značně nevýhodný.
OSVČ vedlejší s příjmem 20 000 Kč měsíčně a 60% paušálem nyní odvádí jen 648 Kč měsíčně na zdravotním pojištění. Sociální pojištění platit nemusí, jelikož nedosahují rozhodné částky. Daň z příjmů také neplatí, jelikož ji pokryje základní sleva na poplatníka. Pokud by se tato OSVČ chtěla vyhnout EET, musela by ale nově platit místo 648 Kč 10 562 Kč. Ročně by tak zaplatila navíc 118 968 Kč. Je tak poměrně zřejmé, že pro tyto nejmenší OSVČ je režim EET OFF prakticky nepoužitelný.
EET OFF se vyplatí hlavně podvodníkům
Vzhledem k nastavení však není těžké domyslet, komu se EET OFF vyplatí. Kromě té malé části OSVČ, která má vyšší příjmy než zmíněné limity a vejde se s nimi do 1 milionu Kč, všem těm, kteří mají vyšší příjmy než milion korun, ale zároveň to nechtějí přiznávat. Pro ty, kteří chtějí i nadále krátit tržby, je EET OFF vítaný způsob, jak se zbavit navrhované kontroly v podobě elektronické evidence a platit za to měsíčně 10 tisíc korun. Režim EET OFF není ve skutečnosti pro poctivé drobné podnikatele, ale pro podvodníky s vyššími příjmy.
Motoristé a SPD už ukázali u odvodů OSVČ, že netuší, která bije
Alena Schillerová při představování parametrů EET uvedla, že tuto výjimku prosadili Motoristé a SPD (a obě strany se tím už i pochlubily na sociálních sítích). Není proto úplně překvapením, že režim nebude funkční pro nejmenší podnikatele. Jak ukázaly v nedávné minulosti obě zmíněné strany, zdanění OSVČ vůbec nerozumí a nevědí, jak funguje. Motoristé například ve volebním programu navrhovali daňové úlevy pro drobné OSVČ, které by ale ve skutečnosti znamenaly zvýšení jejich odvodů.
Poslanci za SPD zase před pár týdny, kdy prvním čtením prošlo snížení záloh na sociálním pojištění OSVČ, se svorně pochlubili, že živnostníkům ušetří 13 488 Kč ročně. Ve skutečnosti však minimální zálohy klesnou jen o 8580 Kč ročně. Poslanci totiž pomotali letošní zvýšení obou záloh, které skutečně činilo 13 488 Kč ročně, se snížením minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění. Novela, kterou podpořili, ale nijak nemění nárůst záloh u zdravotního pojištění a u sociálního pojištění pak ruší jen část nárustu, kterou způsobilo zvýšení minimálního vyměřovacího základu z 35 na 40 % průměrné mzdy.
Nelze se tak proto divit, že těmto dvěma stranám se „podařilo“ prosadit výjimku z EET pro nejmenší podnikatele, která ve skutečnosti pro nejmenší podnikatele vůbec není.