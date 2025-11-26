Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb včetně měnových změn

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb včetně měnových změn

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Vyhláška, kterou se pro rok 2026 stanoví sazby zahraničního stravného završila legislativní proces. Stravné na pracovních cestách bude vyšší.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2026 budou již brzy vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Pro příští rok se opět mění několik sazeb, jak ukazuje tabulka, kterou server Podnikatel.cz tradičně pro své čtenáře připravil. 

Návrh sazeb tuzemských cestovních náhrad pro rok 2026 bude zřejmě během několika dnů zveřejněn, avšak jejich konečná výše bude známa až v měsíci prosinci 2025. 

Stravné je každoročně stanoveno vyhláškou

Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Ovšem konkrétní sazby se každoročně mění. Naposled byly stanoveny vyhláškou platnou pouze pro rok 2025. Není sice vyloučeno stanovení sazeb pro delší období, avšak každoroční vydávání vyhlášek umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Pro státní zaměstnance (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace) jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením § 179 zákoníku práce však mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravné stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravné. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Tzv. nadlimit se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci

Vyhláška uvádí pouze cizí měny, tj. eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky, které se dají běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Ovšem v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákoníku práce se mohou vzájemně dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce. Tedy fakticky v jakékoliv měně. Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Stravné je možné i snížit

Pro zahraniční stravné nadále platí jeho závazné snížení. V praxi je zaveden pojem „krácení“, zákoník práce jej však nepoužívá. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší mu v takovém případě zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

Změny zahraničního stravného v roce 2026

Ministerstvo zahraničních věcí ČR navrhlo změnu u 18 položek, Ministerstvo financí ČR veškeré navržené změny sazeb akceptovalo. Sazby se samozřejmě zvyšují. U jedné položky, a to u Keni, došlo nejen ke změně sazby, ale změnila se i měna z EUR na USD. Důvodem je zjednodušení administrativy a plateb v této zemi. 

V tabulce jsou zobrazeny země, u kterých dochází od příštího roku ke změnám. 

Stát/země Sazba a měna Stát/země Sazba a měna
Belize 55 USD Maledivy 60 USD
Bulharsko 45 EUR Mauretánie 50 EUR
Gruzie 50 EUR Mongolsko 45 EUR
Izrael 65 USD Německo 50 EUR
Keňa 55 USD Pobřeží slonoviny 45 EUR
Kosovo 50 EUR Slovensko 40 EUR
Kuvajt 45 EUR USA 70 EUR
Libérie 50 EUR Togo 45 EUR
Litva 45 EUR Turecko 50 EUR

Zahraniční stravné ve vybraných zemích

Server Podnikatel.cz připravuje každoročně rovněž zjednodušenou tabulku poskytovaného stravného ve vybraných zemích.

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Řecko, Slovensko, Slovinsko 40 EUR
Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko 45 EUR
Belgie, Chorvatsko, Francie, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Španělsko 50 EUR
Itálie, Irsko, Lucembursko 55 EUR
Dánsko, Finsko, Švédsko 65 EUR
Ostatní Evropa:
Velká Británie 45 GBP
Bosna, Hercegovina, Srbsko 40 EUR
Černá Hora, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Turecko 50 EUR
Island 60 EUR
Norsko 65 EUR
Lichtenštejnsko 75 CHF
Švýcarsko 75 CHF
Asie:
Írán, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Afghánistán, Indie 45 EUR
Čína 50 EUR
Irák 55 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:
Kanada 50 USD
Brazílie 60 USD
USA 70 USD
