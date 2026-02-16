Podnikatel.cz  »  Právo  »  Životní minimum se zvýší o dost později

Životní minimum se zvýší o dost později

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Peníze v peněžence.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Zvýšení životního minima se odsouvá. Místo původně plánovaného termínu začne platit o několik měsíců později. Částky zůstávají stejné, mění se ale načasování.

Sociální systém čeká další úprava, která se dotkne výpočtu některých dávek i nastavení podpory pro domácnosti s nižšími příjmy. Změny sice nepřinášejí nové částky oproti již schválenému návrhu, zásadní je však jejich načasování. 

Životní minimum pro jednotlivce se zvýší z 4860 korun na 5500 korun. U prvního dospělého v domácnosti vzroste z 4470 korun na 5000 korun. Naopak u dalšího dospělého člena domácnosti klesne ze 4040 korun na 3750 korun.

Zvýšení životního minima začne platit až od 1. října 2026. Podle ministerstva práce a sociálních věcí má nové nastavení více zohlednit situaci menších domácností, například lidí žijících samostatně.

Proč se změna odkládá

Hlavním důvodem odkladu je praktická stránka celé věci. Pokud by nové částky začaly platit už na jaře, musel by úřad práce provést hromadné přepočítání dávek krátce po jiné velké úpravě systému.

Odklad na říjen 2026 umožní spojit změnu životního minima s pravidelnými přepočty dávek podle aktuálních příjmů a nákladů na bydlení. Tím se sníží administrativní zátěž jak pro úředníky, tak pro samotné příjemce dávek. Zároveň se předejde dvojím zásahům do informačních systémů.

Souvislost s novou dávkou

Změny navazují na zavedení nové dávky státní sociální pomoci, která sjednotila čtyři dosavadní podpory – příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě – do jednoho systému. Cílem reformy je zjednodušit orientaci v dávkách a sjednotit pravidla jejich přiznávání i výplaty.

Poslanecká sněmovna nyní schválila novelu, která u stávajících příjemců těchto rušených dávek posouvá vznik nároku na novou dávku z dubna 2026 na červenec 2026. Do té doby budou lidé dál pobírat původní dávky, takže nedojde k žádnému výpadku příjmů. 

Novela zároveň výslovně stanoví, že nová dávka státní sociální pomoci se nebude započítávat jako příjem při posuzování nároku na jiné sociální dávky. Domácnosti tak nepřijdou o další podporu jen proto, že tuto dávku pobírají. U nových žadatelů, kteří dosud žádnou z rušených dávek nepobírali, zůstávají lhůty i pravidla posuzování beze změny.

HR26

Koho se změna dotkne

Navýšení životního minima ovlivní například výši pěstounských dávek a dalších podpor, které jsou na tuto částku navázány. Naopak humanitární dávka pro osoby s dočasnou ochranou zůstane beze změny.

Pro lidi, kteří jsou na sociální podpoře závislí, je tak klíčové vědět jediné: vyšší částky začnou platit až od října 2026. Do té doby se bude postupovat podle současných pravidel.

Mgr. Jana Knížková

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

