Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Starší žena v kanceláři čelí šokující informaci
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Sociální pojištění se mění každoročně. Tentokrát nejde jen o parametrické změny, ruší se řada formulářů a zavádí nová sleva na dani.

Oblast sociálního a důchodového pojištění se v nadcházejícím roce mění zásadně. Zdaleka největší změnu přináší jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Zaměstnavatelé budou plnit své povinností právě tímto jednotným hlášením a budou využívat pro registraci dvě nové databáze, a to databázi zaměstnavatelů a databázi zaměstnanců. 

Co se dozvíte v článku
  1. Parametrické změny v sociálním pojištění
  2. Náhrada mzdy v roce 2026
  3. Sazby pojistného v roce 2026
  4. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
  5. Nové registry zaměstnavatelů a zaměstnanců 
  6. Nová sleva na pojistném pro sezónní zaměstnance v zemědělství

Parametrické změny v sociálním pojištění

Nejprve krátce k důležitým parametrickým údajům. Nařízením vlády č. 365/2025 Sb. byly stanoveny údaje pro stanovení záloh pro rok 2026. Mezi potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2026 patří všeobecný vyměřovací základ 46 278 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0581. Průměrná mzda se určuje jako jejich součin. Konkrétně tedy 46 278 × 1,0581 = 48 967 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). 

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je 48násobek průměrné mzdy, což pro rok 2026 činí 2 350 416 Kč. Z průměrné mzdy se odvozují i rozhodné částky. Rozhodná částka pro zaměstnání malého rozsahu se pro rok 2026 nemění, nadále činí 4 500 Kč. Naopak se zvyšuje rozhodná částka pro dohody o provedení práce. Zvyšuje se na 12 000 Kč, což bylo potvrzeno Sdělením MPSV č. 396/2025 Sb.

Náhrada mzdy v roce 2026

Redukční hranice jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2026 se vychází z vyměřovacího základu roku 2024. Redukční hranice vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhláškou č. 397/2025 Sb. Z redukčních hranic se po vynásobení koeficientem 0,175 a zaokrouhlením na haléře směrem nahoru získají redukční hranice pro náhradu mzdy. 

Sazby pojistného v roce 2026

Základní sazby pojistného se v příštím roce nemění. Mění se však sazby pro specifické profese. Pojistné za zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činí 29,8 % z vyměřovacího základu (již se dále zvyšovat nebude). Zaměstnavatelé náročných profesí (IV. riziková kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví) budou za pracovníky v dotčené rizikové kategorii odvádět 27,8 % z vyměřovacího základu. 

Zaměstnavatelé naposledy za rok 2025 potvrdí počet směn odpracovaných v těchto profesích prostřednictvím předepsaného tiskopisu a tento tiskopis spolu s evidenčním listem důchodového pojištění odešlou příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Nejpozději do konce roku 2026 musí vystavit prostřednictvím předepsaného tiskopisu rovněž potvrzení o počtu směn v rizikovém zaměstnání (IV. riziková kategorie) v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2024. 

Dále již tento formulář vyplňovat nebudou. Potřebné údaje budou součástí jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele zasílaného v roce 2026 za každý kalendářní měsíc samostatně. 

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele

Povinnost zasílat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) je odložena až na měsíc duben 2026, aby byl dostatečný prostor pro zajištění aplikačního vybavení potřebného pro plnění těchto nových povinností. Za období leden až březen 2026 budou zaměstnavatelé plnit své evidenční povinnosti dosavadním způsobem, avšak tyto údaje bude nutné zpětně dohlásit prostřednictvím JMHZ na základě právní úpravy účinné od 1. ledna 2026.

S tím souvisí i řada změn v dosavadně zasílaných formulářích. Od roku 2026 již nebudou měsíčně zasílat Přehled o výši vyměřovacího základu, Výkaz příjmů DPP ani Evidenční list důchodového pojištění za rok 2026 (s určitými výjimkami) a řadu dalších formulářů. Potřebné údaje budou součástí JMHZ. 

Nové registry zaměstnavatelů a zaměstnanců 

Přihlašování do evidence zaměstnavatelů a evidence zaměstnanců je navázáno na den nástupu nejdříve k 1. dubnu 2026. Jde o novou mnohem rozsáhlejší databázi. Fakticky budou existovat dvě databáze, a to databáze zaměstnavatelů a databáze zaměstnanců. Obě povede Česká správa sociálního zabezpečení. 

Protože je nová databáze mnohem rozsáhlejší, bude nezbytné doplnit údaje rovněž u stávajících zaměstnanců. Doplňování údajů se dotkne také zaměstnanců, kteří byli zaměstnání v prvním kalendářním čtvrtletí roku 2026 a jejich zaměstnání k 1. dubnu 2026 skončilo. Půjde nejen o zaměstnance, kteří jsou ve stávajícím registru nemocenského pojištění, ale také o zaměstnance, které dosud nebylo třeba evidovat (např. zaměstnání malého rozsahu), ale pro účely JMHZ se za zaměstnance nově považují. 

Nová sleva na pojistném pro sezónní zaměstnance v zemědělství

Zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, tzv. doprovodným zákonem k JMHZ se od příštího roku zavádí nová sleva na pojistném. Jejím cílem je podpora sektoru ovoce a zeleniny. V mnoha případech vyžaduje pouze ruční práci a je výrazně sezónní.

Výlučně k výkonu takové práce může být sjednána dohoda o provedení práce v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku. Konkrétně na sklizeň, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňovou úpravu, třídění, skladování, balení a přípravu k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny. Pokud nebude na základě této dohody vykonávána i jiná práce, může rozsah práce v tomto období činit nejvýše 1 280 hodin. Počet hodin je konečný, oproti běžné dohodě se zde nevyužije ustanovení § 75 odst. 1 a 2 zákoníku práce (do limitu se tak započítají i překážky v práci a čerpání řádné dovolené). 

Výše slevy na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc činí 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance (důchodové i nemocenské pojištění). Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Za zaměstnance nebude odvedeno žádné pojistné, zaměstnavatel bude platit standardně.

