Daňová povinnost, kterou musí do 16. března splnit velká část podnikatelů

Někteří podnikatelé musí v polovině března zaplatit první letošní zálohu na daň z příjmů. Termín tradičně připadá na pondělí 15. března. Vzhledem k tomu, že jde v tomto roce o neděli, je termín posunut na pondělí 16. března.
Zda musí podnikatel uhradit březnovou zálohy na dani z příjmů, závisí na výši poslední známé daňové povinnosti.
Koho se placení záloh týká
Zálohy na daň z příjmů musí hradit podnikatelé, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 korun. Pokud byla daň nižší, zálohy se neplatí.
Rozhodující je částka daně z posledního podaného daňového přiznání. Právě podle ní se určuje nejen povinnost zálohy platit, ale také její výše a četnost během roku.
Pololetní zálohy při dani nad 30 tisíc korun
Pokud poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 korun, ale nepřesáhla 150 000 korun, podnikatel platí zálohy dvakrát ročně.
Každá záloha činí 40 procent poslední známé daňové povinnosti.
Platí se vždy:
- do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, pro rok 2026 15. března
- do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období, pro rok 2026 15. prosince
Výše zálohy se přitom zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
Vyšší daň znamená čtvrtletní zálohy
Podnikatelé, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 korun, musí zálohy platit častěji.
V takovém případě se hradí čtyři zálohy ročně, přičemž každá představuje jednu čtvrtinu poslední známé daňové povinnosti.
Termíny jsou pro rok 2026 stanoveny takto:
- do 16. března 2026 (první čtvrtletní záloha),
- do 15. června 2026 (druhá čtvrtletní),
- do 15. září 2026 (třetí čtvrtletní záloha),
- do 15. prosince 2026 (čtvrtá čtvrtletní).
Také tyto zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru.
Březnový termín letos vychází na víkend
První letošní čtvrtletní záloha připadá na 15. března 2026, což je neděle. V takovém případě se termín automaticky posouvá na nejbližší pracovní den.
Podnikatelé tedy mohou zálohu zaplatit ještě v pondělí 16. března 2026, aniž by jim hrozily sankce za pozdní úhradu.
Na zálohy se často zapomíná
Placení záloh na daň z příjmů je povinnost, na kterou někteří podnikatelé zapomínají. Přitom jde o běžnou součást daňového systému, stát tímto způsobem vybírá daň průběžně během roku.
Pokud podnikatel zálohu neuhradí včas, může mu finanční úřad vyměřit úrok z prodlení. Proto je dobré si termíny hlídat a případně si je nastavit například v internetovém bankovnictví.