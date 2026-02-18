EET se vrátí od roku 2027, spolu s ní začnou platit i daňové úlevy

Ministryně financí Alena Schillerová dnes představila elektronickou evidenci tržeb (EET) 2.0, která by měla začít platit od roku 2027. Oproti první verzi evidence například nebude nutné vydávat účtenky a bude i výjimka z EET pro některé OSVČ.
Co se dozvíte v článku
Schillerová slibuje nenákladné EET
První verze EET nebyla bez chyb a my se snažíme ze všech chyb poučit, řekla na úvod představení EET 2.0 Alena Schillerová, ministryně financí, s tím, že nový model vychází ze zkušeností z předchozího fungování systému a zohledňuje technologický pokrok posledních let, zejména v oblasti digitálních plateb.
EET 2.0 znamená nižší daně, férové podnikatelské prostředí a méně daňových kontrol naslepo. Česká republika se zařadí mezi naprostou většinu evropských zemí, ve kterých evidence tržeb úspěšně funguje. Náš systém bude moderní, efektivní a maximálně nenákladný. Nepochybuji, že poctiví podnikatelé na EET 2.0 jedině vydělají, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.
Hlavní parametry EET 2.0
Nová podoba evidence tržeb má mít tyto parametry:
- kompatibilita s EET 1 (možnost využít a updatovat stávající zařízení)
- účtenka dále pouze na vyžádání zákazníkem (žádná povinnost tisku kvůli EET)
- minimální rozsah evidovaných údajů (ID poplatníka, datum, čas, pořadové číslo, provozovna a částka)
- evidence i plateb kartou
- daňové změny v oblasti slev na dani a DPH
- osvobození spropitného od daní
- bezplatné řešení finanční správy pro mobil, tablet i počítač určené pro nejmenší podnikatele
- výjimka pro některé OSVČ s paušální daní při placení vyšší částky
Jaké platby se budou evidovat?
Přestože v rámci první EET zrušil Ústavní soud povinnost evidovat platby kartou, ministerstvo je opět navrhuje. Navrhované řešení je totiž podle ministerstva postaveno na jiných principech než původní EET a je údajně v souladu s nálezem Ústavního soudu. V systému EET 2.0 se mají evidovat platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:
- hotovostní platby,
- platby platební kartou,
- QR platby a další běžné způsoby úhrady probíhající přímo na místě plnění.
Naopak faktury nebo online transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou.
Režim EET OFF pro nejmenší podnikatele
Návrh zákona zahrnuje také možnost využít režim tzv. EET OFF, který umožní některým OSVČ se EET vyhnout. Podmínky pro využití systému EET OFF:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1 500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Režim je během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Doprovodná daňová opatření
Součástí návrhu je také balíček daňových úprav. Vrátit by se mělo školkovné a sleva na studenta a k tomu by se měla zavést sleva na dani ve výši 5000 Kč z titulu případného pořízení pokladního zařízení EET, a to v intencích řešení zvoleného u původní podoby EET. Dále dojde ke zrušení zastropování osvobození zaměstnaneckých benefitů na úrovni poloviny průměrné mzdy. U DPH pak dojde ke snížení sazby na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 %.
Ministerstvo dále navrhuje osvobodit o daně a pojistného spropitné. Dýška budou od daně osvobozená až do výše 7 % z měsíčních tržeb restaurace. Změna se bude vztahovat pouze na zaměstnance restaurací, kaváren a hospod jako jsou číšníci, servírky, barmani či kuchaři.
Server Podnikatel.cz přinese v dalších dnech a týdnech další články na téma EET.