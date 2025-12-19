Podnikatel.cz  »  Marketing  »  Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši, nepomůžou ani miliony na kampaň

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši, nepomůžou ani miliony na kampaň

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena ve vánočním svetru je znechucena tím, co viděla v telefonu
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Zatímco Coca-Cola či Rohlík s AI víceméně uspěli, McDonald’s musel vánoční reklamu smazat. Proč nová technologie narazila a jaké lekce z toho plynou pro byznys?

Vánoční reklama od McDonald's vyvolala takovou vlnu negativních reakcí, že společnost nejprve vypnula komentáře na YouTube a nakonec video nastavila jako soukromé.

Co se dozvíte v článku
  1. Nejhorší období roku
  2. Problémem není jen AI
  3. Objevilo se také edukační reakční video
  4. Lekce pro marketéry

Nejhorší období roku

Reklama byla vytvořená pro McDonald's Nizozemsko společností TBWA\NEBOKO a byla produkována společností The Sweetshop. V necelou minutu trvající reklamě pracuje s myšlenkou, že Vánoce jsou nejhorším obdobím roku a doporučuje sledujícím se do ledna ukrýt v McDonald´s. V reklamě je ukázán například chaos v obchodech, útrapy spojené s nákupem dárků, úraz na bruslích, spálené cukroví nebo vánoční stromeček shozený kočkou.

Zdroj: Youtube.com

Na YouTube kanálu McDonald's Netherlands byla reklama zveřejněna 6. prosince letošního roku a o tři dny později ji společnost odstranila. McDonald's ve svém prohlášení pro BBC News uvedl, že pro ně tento okamžik posloužil jako „důležité ponaučení“, protože společnost zkoumala „efektivní využití umělé inteligence“.

Společnost The Sweetshop se zase obhajovala tím, že je reklama výsledkem intenzivního lidského úsilí s tím, že si celý projekt vyžádal sedm intenzivních týdnů a až deset specialistů.

Problémem není jen AI

U reklamy lidé kritizovali především zlověstně vypadající postavy, velký počet sešitých klipů a označili jej za „strašidelný“ a „špatně sestříhaný“. Tato reklama odhalila propast mezi rychlostí a duší. Podivné výrazy. Zvláštní pohyby postav. Emoční plochost. Ukázala, co se stane, když se technologie rozvíjí rychleji než naše schopnost ji formovat do něčeho, co se zdá být lidské, píše na LinkedInu jeden z marketérů.

Další z uživatelů LinkedIn přiznal, že v něm reklama vyvolává velkou otázku: Kde je hranice mezi použitím umělé inteligence jako kreativního nástroje a ztrátou lidského tepla, které dělá vánoční reklamy nezapomenutelnými?

Jiná uživatelka reflektuje, že negativní reakce na reklamu byly okamžité a ukázaly, že nálepka „AI odpad“ je skutečná. Dále zmiňuje, že kreativní lidé vnímají každou reklamu s umělou inteligencí jako hrozbu a pokud lidé poznají, že je to umělá inteligence, odmítnou ji. Nástroje pro tvorbu videa s umělou inteligencí se rychle vyvíjejí. Za 12 měsíců nepoznáte rozdíl. Dokáže umělá inteligence vytvářet dobré reklamy? Ano. Přijmou ji lidé? To je skutečná otázka. Odpověď je nyní ne, doplňuje.

Někteří se v komentářích reklamy zastávají s tím, že jsou lidé přecitlivělí a nevidí v ní humor, případně že jen nepadla lidem do oka. S umělou inteligencí to moc společného nemá. Snažili se být jiní/drsní, ale lidem se to nelíbilo, píše jeden z uživatelů. Co se týče někoho, kdo žil v Amsterdamu – tohle video mi přijde vtipné a vlastně se s ním dá ztotožnit, dodává další.

Nešlo o selhání technologie. Bylo to selhání emočního úsudku. A to je něco, co umělá inteligence nedokáže napravit, protože nikdy nebyla postavena tak, aby lidem rozuměla, shrnují v článku odborníci z JenAI.

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Je to bezpohlavní, tvrdí diskutující Přečtěte si také:

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Je to bezpohlavní, tvrdí diskutující

Objevilo se také edukační reakční video

Agentura All Trades CO v reakci na McDonald´s vytvořila reklamu, kde vystupuje jedna z postav zrušené reklamy. Ukázala tak, jak mohou videa generovaná umělou inteligencí dopadnout. Na LinkedInu u videa doplňují, že nepoužívají AI, kromě toho, aby ukázali, jak může být špatná.

Lekce pro marketéry

Andy Mosmans, odborník na branding, v článku na LinkedIn ohledně videa vyjmenovává tyto chyby, kdy si McDonald´s nezachoval základní myšlenku, která by byla v souladu s předchozími sděleními značky, ignoroval svůj vlastní charakteristický emocionální jazyk a tón, dovolil technologiím zastínit emocionální vyprávění příběhů a nepodařilo se mu inovovat v rámci důvěryhodného kreativního rámce.

Podle odborníka na umělou inteligenci Kurta Robbinsona, reklama odhalila tři tvrdé pravdy pro každou značku, která se snaží zavést umělou inteligenci. Zaprvé, že slib efektivity poháněné umělou inteligencí pro vysoce řemeslnou produkci je prozatím jen fatou morgánou. Zadruhé, že jsou diváci velmi skeptičtí k neautentickému „bezlidskému“ obsahu a budou jej rázně odmítat. A že nové technologie nemohou zachránit špatnou kreativní strategii. 

MM 26 balíček

Otázkou pro marketingový svět už není, zda umělou inteligenci zavedou, ale zda se poučí z nákladného veřejného experimentu McDonald's, shrnuje ve svém příspěvku.

Marketér Joe Murfin ve svém postu vysvětluje, že značky používají umělou inteligenci, protože šetří peníze a urychluje věci: Co trvalo měsíce, teď trvá dny. Myšlenka je stejná. Distribuce je stejná. Klesají jen náklady. A negativní reakce skutečně pomáhá. O reklamách s umělou inteligencí se mluví mnohem víc než o běžných reklamách. I když je lidé nenávidí, stále je sdílejí. „Směřují média sem? Lidské nápady. Produkce s umělou inteligencí. Rychlejší práce. Nižší rozpočty. Více konverzací, zamýšlí se v závěru.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).