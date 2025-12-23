Podnikatel.cz  »  Právo  »  Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?

Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Starší muž s šedivými vlasy a pleškou v černém obleku sedí u stolu, o který je opřen a kouká se očima vzhůru
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Odchod do předčasného starobního důchodu je i v roce 2026 možný, ale platí přísnější podmínky než v minulosti.

Některá pravidla pro předčasný důchod v roce 2026 zůstávají stejná, jiná se zpřesňují a současně se objevuje i určitá úleva pro část pojištěnců.

Předčasný důchod je určen lidem, kteří chtějí nebo musí odejít z pracovního trhu dříve, než dosáhnou řádného důchodového věku. Je však nutné počítat s tím, že tento krok má dlouhodobé finanční dopady.

Předčasný důchod v roce 2026: Nové podmínky a výrazná změna u krácení Přečtěte si také:

Předčasný důchod v roce 2026: Nové podmínky a výrazná změna u krácení

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu

V roce 2026 platí, že předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Dřívější odchod již možný není. 

Zároveň musí žadatel splnit podmínku dostatečně dlouhé doby důchodového pojištění. Pro vznik nároku na předčasný důchod je nutné získat alespoň čtyřicet let důchodového pojištění.

Pokud tato podmínka splněna není, Česká správa sociálního zabezpečení předčasný důchod nepřizná. Doba pojištění zahrnuje zejména roky zaměstnání, podnikání a náhradní doby pojištění podle zákona. 

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění Přečtěte si také:

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění

Krácení důchodu a jeho důsledky

Zásadní nevýhodou předčasného důchodu je trvalé krácení vyplácené částky
Nejde tedy pouze o snížení do doby dosažení řádného důchodového věku, ale o snížení, které platí po celý zbytek života.

Výše krácení závisí na tom, o kolik dní dříve pojištěnec do předčasného důchodu odejde. Za každých započatých devadesát kalendářních dnů od přiznání předčasného důchodu do dosažení řádného důchodového věku se procentní výměra důchodu snižuje.

I když může být předčasný důchod v roce 2026 pro některé pojištěnce výhodnější než dříve, stále platí, že je nutné tento krok pečlivě zvážit. Rozhodnutí má totiž dlouhodobý dopad na výši příjmu ve stáří. 

Předčasný důchod bude výhodnější. Ale ne pro všechny Přečtěte si také:

Předčasný důchod bude výhodnější. Ale ne pro všechny

Výhodnější předčasný důchod při 45 letech pojištění

Od 1. ledna 2026 vstupuje v platnost důležitá změna, která může výrazně ovlivnit rozhodování o předčasném důchodu. Tato úprava se týká pojištěnců s velmi dlouhou dobou pojištění a přináší jim citelnou úlevu

Cílem změny je zvýhodnit osoby, které pracovaly nebo byly jinak aktivní po většinu svého života a splnily náročnou podmínku dlouhodobé účasti na důchodovém pojištění.

Zásadní změny, které přinese rok 2026 seniorům Přečtěte si také:

Zásadní změny, které přinese rok 2026 seniorům

Poloviční krácení důchodu od roku 2026

Pokud pojištěnec získal alespoň čtyřicet pět let důchodového pojištění, bude se mu v roce 2026 předčasný důchod krátit méně než ostatním. Krácení bude pouze poloviční oproti běžným pravidlům.

MM 26 balíček

Místo dosavadního snížení o jedna a půl procenta výpočtového základu za každých započatých devadesát kalendářních dnů před dosažením důchodového věku dojde ke snížení pouze o nula celých sedmdesát pět procenta

Důležité je, že i toto snížení zůstává trvalé, ale jeho dopad na celkovou výši důchodu je výrazně mírnější. 

Souhlasíte s přísnějšími podmínkami pro nárok na předčasný důchod?

Zobraz výsledek
Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).