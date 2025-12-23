Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?

Některá pravidla pro předčasný důchod v roce 2026 zůstávají stejná, jiná se zpřesňují a současně se objevuje i určitá úleva pro část pojištěnců.
Předčasný důchod je určen lidem, kteří chtějí nebo musí odejít z pracovního trhu dříve, než dosáhnou řádného důchodového věku. Je však nutné počítat s tím, že tento krok má dlouhodobé finanční dopady.
Kdy je možné odejít do předčasného důchodu
V roce 2026 platí, že předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Dřívější odchod již možný není.
Zároveň musí žadatel splnit podmínku dostatečně dlouhé doby důchodového pojištění. Pro vznik nároku na předčasný důchod je nutné získat alespoň čtyřicet let důchodového pojištění.
Pokud tato podmínka splněna není, Česká správa sociálního zabezpečení předčasný důchod nepřizná. Doba pojištění zahrnuje zejména roky zaměstnání, podnikání a náhradní doby pojištění podle zákona.
Krácení důchodu a jeho důsledky
Zásadní nevýhodou předčasného důchodu je trvalé krácení vyplácené částky
Nejde tedy pouze o snížení do doby dosažení řádného důchodového věku, ale o snížení, které platí po celý zbytek života.
Výše krácení závisí na tom, o kolik dní dříve pojištěnec do předčasného důchodu odejde. Za každých započatých devadesát kalendářních dnů od přiznání předčasného důchodu do dosažení řádného důchodového věku se procentní výměra důchodu snižuje.
I když může být předčasný důchod v roce 2026 pro některé pojištěnce výhodnější než dříve, stále platí, že je nutné tento krok pečlivě zvážit. Rozhodnutí má totiž dlouhodobý dopad na výši příjmu ve stáří.
Výhodnější předčasný důchod při 45 letech pojištění
Od 1. ledna 2026 vstupuje v platnost důležitá změna, která může výrazně ovlivnit rozhodování o předčasném důchodu. Tato úprava se týká pojištěnců s velmi dlouhou dobou pojištění a přináší jim citelnou úlevu
Cílem změny je zvýhodnit osoby, které pracovaly nebo byly jinak aktivní po většinu svého života a splnily náročnou podmínku dlouhodobé účasti na důchodovém pojištění.
Poloviční krácení důchodu od roku 2026
Pokud pojištěnec získal alespoň čtyřicet pět let důchodového pojištění, bude se mu v roce 2026 předčasný důchod krátit méně než ostatním. Krácení bude pouze poloviční oproti běžným pravidlům.
Místo dosavadního snížení o jedna a půl procenta výpočtového základu za každých započatých devadesát kalendářních dnů před dosažením důchodového věku dojde ke snížení pouze o nula celých sedmdesát pět procenta
Důležité je, že i toto snížení zůstává trvalé, ale jeho dopad na celkovou výši důchodu je výrazně mírnější.