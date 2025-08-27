Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Co je to paušální daň?
Režim paušální daně se poměrně rozmohl v posledních letech, a to zejména kvůli snížení administrativní zátěže u drobných podnikatelů. Nejenže podnikatelé v režimu paušální daně nemusí podávat daňové přiznání, ale nemusí ani podávat přehledy pro zdravotní pojišťovnu ani pro okresní správu sociálního zabezpečení. Pohodlná je také jednotná platba, která je pouze jedna, a zahrnuje platbu daně z příjmů, odvodů na důchodové a zdravotní pojištění.
Hlavní kritérium pro rozdělení do pásma paušální daně je výše příjmů OSVČ, až potom se hledí na druh činnosti nebo druh výdajového paušálu.
Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2025
Poplatníci, kteří patří do prvního pásma paušální daně, zaplatí každý měsíc 8 716 Kč. Poplatníci v druhém pásmu paušální daně zaplatí každý měsíc 16 745 Kč, a poplatníci v třetím pásmu zaplatí 27 139 Kč měsíčně. Jedná se o výše měsíční zálohy platné pro rok 2025, přičemž tyto částky plateb se každoročně mění.
|Pásmo
|Platba
|Daň z příjmů
|Zdravotní pojištění
|Sociální pojištění
|I. pásmo
|8 716 Kč
|100 Kč
|3 143 Kč
|5 473 Kč
|II. pásmo
|16 745 Kč
|4 963 Kč
|3 591 Kč
|8 191 Kč
|III. pásmo
|27 139 Kč
|9 320 Kč
|5 292 Kč
|12 527 Kč
Komu se vyplatí?
Pokud jsou vaše příjmy vyšší, a náklady máte nízké, roste pravděpodobnost, že právě pro vás je paušální daň vhodná. Pokud navíc nemáte slevy na dani, daňové zvýhodnění a jiné odčitatelné položky, není kolikrát o čem přemýšlet.
Na webových stránkách Ministerstva financí je uveřejněna kalkulačka, kdy při zadání hodnot o výši příjmu, nákladech a množství daňových slev, dostanete poměrně rychle výsledek, zda je pro vás paušální daň výhodný či nikoli.
Paušální daň ale přináší více výhod, než jen úsporu při platbě daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Režim paušální daně šetří také čas s administrativou – nemusíte totiž podávat daňové přiznání, takže šetří i peníze za účetní nebo daňové služby.
Režim paušální daně se tak vyplatí nejvíce těm podnikatelům, kteří uplatňují 60% paušální výdaje. Jedná se o podnikatele, kteří poskytují služby – ti totiž zpravidla mívají nízké náklady, ale kolikrát vysoké příjmy. Mohou to být například realitní makléři, marketingoví specialisti, účetní poradci a další.
Stejně tak může být režim paušální daně výhodný pro podnikatele, kteří uplatňují „jen“ 40% výdajový paušál – tedy právníci, daňoví poradci, a další podnikatelé, kteří podnikají na základě jiného zákona.
Naopak podnikatelé, kteří uplatňují výdajový paušál 80 %, těm se většinou režim paušální daně nevyplatí. Ačkoli nemusí mít tito poplatníci vysoké náklady, při standardním výpočtu základu daně jako procento z příjmů, bývá většinou výhodnější zůstat u „běžného režimu“. Při maximální výši příjmů by totiž tito podnikatelé platili daně a odvody ze základu daně 400 000 Kč.
Komu se nevyplatí?
Pokud má OSVČ možnost uplatnit odčitatelné položky od základu daně – tedy nejčastěji zaplacené úroky z hypotečního úvěru, zaplacené příspěvky na životní pojištění, hodnotu bezúplatných plnění a další, je zapotřebí zvážit, zda pro ně nebude lepší podávat daňové přiznání.
Paušální daň se také nemusí vyplatit těm, kteří mohou uplatnit slevu na manželku, slevu na invaliditu a další slevy. To samé platí pro poplatníky s dětmi. Tzv. daňové zvýhodnění čítá poměrně velké částky už za jednu dítě.
Další nevýhodou, kterou režim paušální daně přináší, je případná komplikace případného získávání úvěru – bankovní instituce totiž chtějí mimo doložení pohybů na bankovním účtu také daňové přiznání.
Režim paušální daně je také téměř vždy nevýhodný pro řemeslníky a ostatní profese, které spadají do 80% výdajového paušálu. Ti i při horní hranici příjmů mají poměrně nízký výsledný základ daně.
Jak si spočítat výhodu
Jak si může podnikatel sám spočítat, jestli se mu režim paušální daně vyplatí? Hrubý odhad je poměrně jednoduchý. Potřebuje znát alespoň orientační výši příjmů, výši nákladů (případně výši výdajového paušálu), informace o tom, zda má odčitatelné položky k uplatnění a jestli může uplatnit daňové slevy nebo zvýhodnění. Výpočet si ukážeme na příkladu.
Pan Novák je podnikatel a jeho roční příjmy činí 1 600 000 Kč za rok 2025. Živí se jako zámečník, neuplatňuje žádné odčitatelné položky od základu daně ani daňové slevy. Zároveň splňuje všechny podmínky pro vstup do režimu paušální daně.
Základ daně: 1 600 000 – (1 600 000 × 0,8) = 320 000 Kč
Daň = 320 000 × 0,15 = 48 000 Kč
Uplatnění slevy na poplatníka = 48 000 – 30 840 = 17 160 Kč
Sociální pojištění = 320 000 × 0,55 × 0,292 = 51 392 Kč
Zdravotní pojištění = 320 000 × 0,5 × 0,135 = 21 600 Kč – pozor na minimální vyměřovací základ, tedy 37 716 Kč pro rok 2025
Orientační roční náklady při uplatňování paušálních výdajů jsou 106 268 Kč.
Orientační náklady při režimu paušální daně jsou 104 592 Kč (8 716 Kč x 12).
V tomto případu jsou náklady téměř ve stejné výši, proto by bylo administrativně výhodnější zvolit režim paušální daně. Obdobným způsobem lze spočítat, zda se režim paušální daně vyplatí nebo nevyplatí pro každého podnikatele. Je však vhodné posuzovat každý případ individuálně, a to ideálně s odborníkem.
Pokud zvažujete vstup do režimu, nezapomeňte se přihlásit včas
Pokud se podnikatel rozhodne vstoupit do paušálního režimu, musí toto rozhodnutí oznámit finančnímu úřadu prostřednictvím formuláře „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“. Pozor však na to, že je termín pro přihlášení se poměrně krátký, a to do 10. ledna.
Stejná lhůta platí i pro ty podnikatele, co chtějí z režimu paušální daně vystoupit.