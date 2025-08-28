Konec poskytování součinností v exekucích? Připravuje se nový nástroj pro plátce mzdy

Zaměstnavatelé již nyní využívají dva důležité rejstříky. Bez nich se při provádění srážek ze mzdy téměř neobejdou. Od roku 2026 bude k dispozici třetí. Jeho využití bude rovněž dobrovolné, avšak velmi účinné.
Co se dozvíte v článku
Insolvenční rejstřík
Získat informace o oddlužení je poměrně snadné. Veřejnosti přístupný insolvenční rejstřík obsahuje nejen údaje o průběhu insolvenčního řízení, ale i řadu dalších informací o úpadci a jeho pohledávkách. Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické i právnické osoby, včetně nepodnikatelských subjektů. Jsou zde evidováni dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení od ledna 2008. Nahlížení do rejstříku není nijak zpoplatněno a je prostřednictvím internetu přístupné prakticky komukoliv.
Prověřování zaměstnanců a získávání informací spojených s prováděním insolvenčních srážek ze mzdy je běžnou součástí mzdové praxe a lze konstatovat, že i povinností zaměstnavatelů. U dalších plátců mzdy (při změně zaměstnání) je insolvenční rejstřík důležitým a v podstatě jediným zdrojem informací potřebných k provádění insolvenčních srážek ze mzdy.
Centrální evidence exekucí
Jiné je to v případě exekučních srážek ze mzdy. Zde žádný bezplatný rejstřík neexistuje. Ovšem, lze využít Centrální evidenci exekucí vedenou Exekutorskou Komorou ČR. Jde o veřejný seznam, ve kterém jsou shromážděny informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních. Vyhledávat je možné podle jména a data narození, jména a adresy, rodného čísla, IČO, názvu právnické osoby nebo spisové značky exekucí.
Cena dotazu za základní výpis (dotaz) na exekuce patřící fyzickým nebo právnickým osobám je 60 Kč. Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se snižuje v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů. Za další šedesátikorunový poplatek je možné žádat o detailní výpis ke konkrétní exekuci. Tím je možné získat komplexní přehled s podrobnými informacemi o každém pravomocném exekučním řízení, včetně jasně popsaných detailů každé jednotlivé exekuce.
Co v centrální evidenci exekucí schází?
Centrální evidenci exekucí může využít prakticky kdokoli, kdo má potřebu prověřit si dluhy konkrétní fyzické či právnické osoby. Je tu základní informace, zda je proti této osobě vedena exekuce. Pokud ano, pak který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, kdy byl takto pověřen, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.
Jde o centrální evidenci exekucí. Již z názvu rejstříku je patrné, že neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami.
Zaměstnavateli je centrální evidence exekucí (přestože není bezplatná) běžně využívána. Nejeden zaměstnanec neplní řádně své povinnosti a neinformuje o prováděných srážkách ze mzdy. Tudíž zaměstnavatelé, kteří při přijetí zaměstnance nechtějí riskovat sankce za neprovádění srážek ze mzdy, prověří, zda nově přijatý zaměstnanec skutečně nemá žádné exekuční srážky ze mzdy. Výpis poslouží i ke kontrole informací o případných srážkách ze mzdy sdělených předchozím plátcem mzdy.
Výpis tak zaměstnavatelům poslouží jako prvotní informace o exekucích, jejich počtu a pověřených exekutorech. Pokud zaměstnavatel k dispozici informace o probíhajících exekucích nemá, nemůže ani řádně splnit oznamovací povinnost vůči exekutorům a následně začít provádět exekuční srážky ze mzdy. Čímž riskuje pořádkovou pokutu pro nesplnění povinností podle § 294 občanského soudního řádu.
Evidence plátců mzdy a jiných příjmů
Připravovanou novinkou je Evidence srážek ze mzdy a jiných příjmů, kterou povede Exekutorská komora ČR. Evidence bude neveřejná. Evidovaní plátci zde budou zapisovat údaje stanovené zákonem. Tato evidence vyřeší problémy s neustálým poskytováním údajů v rámci součinnosti. Především v situaci, kdy jde o zaměstnance s několika exekucemi současně.
Exekutor bude moci ve stanovené době žádat plátce mzdy nebo jiných příjmů o součinnost sdělením údajů podle § 33 odst. 5 exekučního řádu pouze tehdy, pokud údaje zapsané do evidence nebudou úplné nebo bude mít pochybnost o jejich správnosti, eventuálně, bude-li požadovat údaje nad rámec zákona (bude muset svou žádost řádně odůvodnit).
Do nové centrální evidence budou zapisovat údaje pouze evidovaní plátci mzdy a jiných příjmů. Neevidovaní budou moci součinnost poskytovat podle platné právní úpravy prostřednictvím formuláře (§ 125b exekučního řádu), eventuálně datových souborů podle § 34 odst. 4 exekučního řádu. Zjednodušeně řečeno, aby se zaměstnavatel vyhnul neustálému poskytování současnosti, zaeviduje se do evidence srážek ze mzdy a požadované údaje o zaměstnancích v exekucích zde uvede.
Do Evidence plátců mzdy tak evidovaní plátci mzdy nebo jiných příjmů způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. elektronicky) zapíší údaje související se srážkami ze mzdy. Okruh údajů bude rovněž vymezen zákonem.
Kdy bude centrální evidence plátců spuštěna?
Prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík pro server Podnikatel.cz upřesnil, že právní úprava počítá s fungováním Evidence plátců mzdy od 1. října 2026. Její spuštění tedy bude směřováno k tomuto datu. A to je velmi důležitá informace nejen pro zaměstnavatele, ale také pro tvůrce mzdových programů.
Praktické informace či technické informace (případné testovací prostředí a další) budeme s předstihem zveřejňovat. V současné době jsme ve fázi projektové přípravy, bližší informace proto v tuto chvíli nemůžeme sdělit. Uzavřel Jan Mlynarčík.