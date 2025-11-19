Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence se brzy změní

Lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence se brzy změní

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Hezká žena stojící v kanceláři se zamyšleným výrazem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
V roce 2026 dojde k významným změnám při plnění povinností zaměstnavatelů. Zavádí se nové registry, kdy se povinnosti i lhůty v průběhu roku dvakrát změní.

Okruh zaměstnanců pro účely nového zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) bude oproti pojmu dosavadnímu okruhu zaměstnanců pro účely nemocenského pojištění rozsáhlejší. Nezáleží, zda je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Jakmile jde o osobu s příjmy ze závislé činnosti, jde o zaměstnance podle nového zákona. Vysvětlovali jsme v předchozím článku: JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Co se dozvíte v článku
  1. Registrační povinnosti v období od 1. ledna do 31. března 2026 (před spuštěním registrů)
  2. Registrační povinnosti v období od 1. dubna do 30. června 2026 (přechodné období)
  3. Registrační povinnosti v období od 1. července 2026 (plnohodnotné přihlašování)
  4. Výjimky z možnosti částečného přihlášení
  5. Způsoby částečného přihlášení
  6. Ostatní lhůty a storno přihlášky

Registrační povinnosti v období od 1. ledna do 31. března 2026 (před spuštěním registrů)

Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele je účinný od 1. ledna 2026. Ovšem přihlašování do evidence zaměstnavatelů a evidence zaměstnanců je navázáno na den nástupu nejdříve k 1. dubnu 2026. Do té doby, tj. v prvním kalendářním čtvrtletí roku 2026, budou zaměstnavatelé pro plnění registračních povinností využívat stávající registr nemocenského pojištění. Hlásit se bude v dosavadních lhůtách a pouze zaměstnance s účastí na nemocenském pojištění. Poněkud odlišná situace bude u dohod o provedení práce, kde se postup mění v souvislosti se zrušením dosavadně zasílaného formuláře Výkaz příjmů zaměstnanců na DPP. Popisovali jsme v samostatném článku. 

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní Přečtěte si také:

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Registrační povinnosti v období od 1. dubna do 30. června 2026 (přechodné období)

Z důvodu náročného technického zpracování se účinnost plnohodnotného způsobu plnění evidenčních povinností podle zákona o JMHZ posouvá na 1. července 2026. Pro přechodné období (pro druhé kalendářní čtvrtletí roku 2026) je nastaven speciální postup. Zaměstnance, jehož den nástupu nastane od 1. dubna do 30. června 2026, je zaměstnavatel povinen přihlásit do evidence zaměstnanců 

  • a) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, nebo ode dne, kdy vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, případně bylo plnění poprvé poskytnuto (nejedná-li se o nástup do zaměstnání), 
  • b) v den, kdy předal žádost o dávku nemocenského pojištění ÚSSZ, uplatnil-li zaměstnanec nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění dříve, než zaměstnavatel tohoto zaměstnance přihlásil do evidence zaměstnanců podle písmene a), nebo 
  • c) nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, jde-li o zahraničního zaměstnance

Registrační povinnosti v období od 1. července 2026 (plnohodnotné přihlašování)

Od července 2026 nabývá účinnosti ustanovení § 19 zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů, které mění povinnosti zaměstnavatele týkající se evidence zaměstnanců. Od tohoto data budou moci vykonávat u zaměstnavatele práci pouze evidované osoby. Protože přihlášení zaměstnanců před započetím výkonu práce může být pro zaměstnavatele problematické (externí mzdová účtárna, nepřítomná mzdová účetní atd.), bude moci volit mezi dvěma variantami splnění registračních povinností. Plné nebo částečné přihlášení. 

  1. Plné přihlášení – veškeré kroky spojené s přihlášením zaměstnance do evidence zaměstnanců budou dokončeny před započetím výkonu práce zaměstnance (v systému budou všechny požadované údaje). 
  2. Částečné přihlášení – zaměstnavatel může plnění povinností rozložit na dvě části v procesu nástupu zaměstnance do zaměstnání. Při částečném přihlášení zaměstnance se uvedou pouze základní údaje, které povedou k jeho ztotožnění. Půjde o údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství zaměstnance a předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Ostatní údaje stanovené pro přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců je zaměstnavatel povinen oznámit ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tento zaměstnanec nastoupil k výkonu práce. Teprve tím bude dokončen formální proces přihlášení, přestože je zaměstnanec materiálně přihlášen již na základě částečného přihlášení. 

Zaměstnavatel je oprávněn požadovat od zaměstnanců pro účely plného či částečného přihlášení potřebné údaje. Jde o právní důvod z pohledu GDPR – splnění právní povinnosti (údaje jsou vyžadovány ze zákona). 

Výjimky z možnosti částečného přihlášení

Možnost částečného přihlášení se však netýká zahraničních zaměstnanců. Ti musí být přihlášeni před nástupem k výkonu práce s plným rozsahem údajů. Částečné přihlašování se nebude využívat ani při poskytnutém peněžním či nepeněžním plnění fyzickým osobám mimo pracovněprávní vztah. U těchto vztahů kontrola ze strany inspektorátu práce neprobíhá. 

Přinese podle vašeho názoru JMHZ úsporu času?

Zobraz výsledek

Způsoby částečného přihlášení

Možnost částečného přihlášení má zaměstnavatelům pomoci především ve chvíli, kdy není k dispozici osoba oprávněná k vyplnění plné registrace. K částečné registraci zaměstnance bude možné využít všechny standardní komunikační kanály jako v případě klasické (běžné) registrace zaměstnance prostřednictvím REGZEC. Bude tedy možné částečnou registraci zaměstnance zaslat jako e-Podání ve formátu XML přes rozhraní ČSSZ VREP/APEP nebo do datové schránky ČSSZ určené pro e-Podání, tak ji samozřejmě bude možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ, vysvětlila pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. 

Ostatní lhůty a storno přihlášky

Jestliže by již přihlášený zaměstnanec k výkonu práce nenastoupil, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů od předpokládaného dne nástupu k výkonu práce. Dále zaměstnavatel oznamuje změny evidovaných údajů do 8 dnů ode dne, kdy se nich dozvěděl. A samozřejmě odhlásí zaměstnance z evidence zaměstnanců ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy skončilo jeho zaměstnání, zaměstnavateli skončila povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, nebo přestal toto plnění poskytovat. Při výkonu více zaměstnání stejným zaměstnancem, je zaměstnavatel povinen plnit registrační povinnosti pro každé z těchto zaměstnání. 

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Témata:

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).