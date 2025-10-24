Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata, baví se internet

Filip Turek, čestný prezident Motoristů sobě, v poslední době přitahuje pozornost, a to především svými skandály a kontroverzními výroky.
Nedávno oslavil kulaté narozeniny, a to mimo jiné na srazu luxusních vozů v Karlových Varech. Právě tam bylo vidět hned několik automobilů s originálními registračními značkami na přání. Přímo na jeho vozu je SPZ v této podobě: „SA6D1CKS“. Jak se dá dohledat, tato registrační značka byla zaregistrována ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v roce 2024.
Na sociální síti X se jeden z uživatelů podivuje, zda ji čte správně a dodává, že jde o
první opravdu věrohodné vyjádření téhle party. V komentáři někdo vysvětluje, že je to automobil TVR Sagaris a tím pádem
trošku srandovní přesmyčka a suchý anglický humor, jiný uživatel zmiňuje, že vizuálně může jít v překladu o „povadlé ptáky“.
Čtu správně tu poznávací značku⁉️ 😂— David Rangl (@rangl_david) October 19, 2025
“SUCK DICKS”
První opravdu věrohodné vyjádření téhle party 😂👌
….hned po vypadnuté nábojnici na střechu auta. pic.twitter.com/mxuBxBBECL
Jedna z koláží také přichází s nápadem, že by Motoristé sobě mohli rozvážet Babišova kuřata.
Možná bude lehčí, když spolu rozjedeme business, chytá se za hlavu Andrej Babiš na obrázku, kterým tak jeho autor naráží na problémy, které při dojednávání nové vlády s Motoristy sobě ale i SPD nastávají.