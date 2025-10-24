Podnikatel.cz  »  Marketing  »  Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata, baví se internet

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata, baví se internet

Redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Češi opět ukázali svou kreativitu i smysl pro humor a zaplavili internet nejrůznějšími kolážemi, které si utahují z aktuální politické situace.

Filip Turek, čestný prezident Motoristů sobě, v poslední době přitahuje pozornost, a to především svými skandály a kontroverzními výroky.

Nedávno oslavil kulaté narozeniny, a to mimo jiné na srazu luxusních vozů v Karlových Varech. Právě tam bylo vidět hned několik automobilů s originálními registračními značkami na přání. Přímo na jeho vozu je SPZ v této podobě: „SA6D1CKS“. Jak se dá dohledat, tato registrační značka byla zaregistrována ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v roce 2024.

Na sociální síti X se jeden z uživatelů podivuje, zda ji čte správně a dodává, že jde o první opravdu věrohodné vyjádření téhle party. V komentáři někdo vysvětluje, že je to automobil TVR Sagaris a tím pádem trošku srandovní přesmyčka a suchý anglický humor, jiný uživatel zmiňuje, že vizuálně může jít v překladu o „povadlé ptáky“.

Jedna z koláží také přichází s nápadem, že by Motoristé sobě mohli rozvážet Babišova kuřata. Možná bude lehčí, když spolu rozjedeme business, chytá se za hlavu Andrej Babiš na obrázku, kterým tak jeho autor naráží na problémy, které při dojednávání nové vlády s Motoristy sobě ale i SPD nastávají. 

V galerii najdete další vtipy reflektující aktuální dění kolem tohoto politika:

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Podnikatel.cz ICON

Redakce

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 23. 10. 2025

Dále u nás najdete

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Praha láká hvězdy světové architektury

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Superdávka v otázkách a odpovědích

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).