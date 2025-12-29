Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem

Server Podnikatel.cz přináší na závěr roku již tradiční zastavení za rokem uplynulým. Zaměstnavatele v něm mimo každoroční parametrické změny čekalo několik novinek. Přestože se v porovnání s rokem nastávajícím, kdy je čeká výrazná změna v podobě jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, mohou zdát nicotné, byly velmi důležité a budou využívány i nadále.
Co se dozvíte v článku
- Nová úprava započitatelného příjmu u dohod o provedení práce
- Minimální mzda, zaručený plat a samorozvrhování práce
- Vyšší limit pro zaměstnanecké benefity pro rok 2025
- Ostatní nemocenské dávky v nemocenském pojištění
- Novela zákoníku práce od 1. června 2025
- Změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců od 1. října 2025
Nová úprava započitatelného příjmu u dohod o provedení práce
Poměrně významnou změnou byl nově zavedený limit pro dohody o provedení práce ve výši 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětsetkoruny směrem dolů. Výše této částky bude při každé změně vyhlášena MPSV ve sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.
Využívá se coby částka započitatelného příjmu v sociálním a zdravotním pojištění, ale i pro zdanění srážkovou daní při neučiněném prohlášení k dani. Nová právní úprava nahradila dosavadní a dlouhodobě využívanou desetitisícovou hranici. Započitatelný příjem pro rok 2025 činí 11 500 Kč a pro rok 2026 se zvyšuje na 12 000 Kč.
Minimální mzda, zaručený plat a samorozvrhování práce
Pro rok 2025 byly poprvé využity změny, které přinesla s odloženou účinností novela zákoníku práce z roku 2024 s číslem 230/2024 Sb. Zrušila se totiž vyhláška o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy a spolu s ní dosavadně užívaných osm skupin prací nejnižších úrovní zaručené mzdy a platu.
Byla nahrazena novou úpravou zákoníku práce (samostatná úprava pro podnikatelskou sféru a státní sféru, tj. minimální mzda a zaručený plat) a novým nařízením vlády č. 466/2024 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (nové platové tabulky). Dalším novým nařízením vlády č. 443/2024 Sb. se upravila výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Rovněž nelze nezmínit důležitou úpravu, kterou lze využít pro jakýkoliv pracovněprávní vztah, a to nový § 87a zákoníku práce. Zaměstnanci si mohou po písemné dohodě se zaměstnavatelem sami rozvrhovat práci nejen mimo pracoviště zaměstnavatele, ale také na pracovišti. Vše podle předem dohodnutých podmínek. Například u dohod konaných mimo pracovní poměr nemusí směny rozvrhovat tři dny předem, ale zaměstnanec si může práci podle potřeby plánovat sám.
Vyšší limit pro zaměstnanecké benefity pro rok 2025
Pro rok 2025 se rovněž navýšil limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnanecké benefity. Poprvé bylo možné uplatit benefity na zdraví zaměstnanců s osvobozením až do výše průměrné mzdy vyhlášené pro rok 2025. U ostatních benefitů zůstalo zastropování ve výši její poloviny stejně jako tomu bylo v předchozím roce.
Ostatní nemocenské dávky v nemocenském pojištění
Velká novela zákona o nemocenském pojištění č. 395/2024 Sb. upravila některé dávky nemocenského pojištění i postupy pro zaměstnavatele. Rozšířil se kupříkladu okruh příjemců otcovské a ošetřovného, upravila se pravidla čerpání náhrady mzdy při nemocenském navazujícím na karanténu atd. Největší změnou však byla elektronizace ostatních dávek nemocenského pojištění, kde až na výjimky skončily dosavadní papírové formuláře vydávané lékaři. Zaměstnanci nyní o dávku žádají svého zaměstnavatele, který žádost spolu s přílohou (vyměřovací základ) přeposílá České správě sociálního zabezpečení.
Novela zákoníku práce od 1. června 2025
Server Podnikatel.cz postupně popisoval změny z takzvané flexibilní novely zákoníku práce. Šlo o změny v možnostech péče o děti při zaměstnání, změny zkušební doby, výpovědní doby, u výpovědních důvodů, při poskytování bezhotovostní výplaty a další.
Stejnou novelou došlo také k úpravám § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Od června není povinná vstupní lékařská prohlídka v případě zaměstnanců, kteří vykonávají práci zařazenou do tzv. „čisté“ kategorie první. Platilo to pro pracovní poměr, dohodu konanou mimo pracovní poměr i pro vztah obdobný pracovněprávnímu. Zde však došlo (neúmyslně) ke zpřísnění požadavků prohlídek před sjednáním dohod konaných mimo pracovní poměr. Do konce května totiž zaměstnanci nemuseli absolvovat vstupní lékařskou prohlídku pro práci zařazenou do tzv. „čisté“ kategorie druhé. Chybu se podařilo napravit další novelou, ovšem až po brigádnické sezóně s účinností od 30. září 2025. Od tohoto data jsou pro dohody vstupní lékařské prohlídky opětovně povinné s výjimkou čisté kategorie první i druhé.
Změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců od 1. října 2025
Poslední z výčtu důležitých změn bylo zpřísnění v oblasti zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. Od 1. října 2025 musí zaměstnavatelé podle novelizovaného § 87 zákona o zaměstnanosti informovat Úřad práce České republiky (jedním ze tří možných způsobů) nejpozději před okamžikem nástupu těchto osob k výkonu práce. Do 30. září 2025 odesílali zaměstnavatelé informační karty nebo sdělení o nástupu nejpozději v den jejich nástupu.
Pokud zahraniční pracovník vykoná práci bez splnění informační povinnosti, dopustí se jeho zaměstnavatel přestupku nehlášené práce dle ustanovení § 5 písm. j) zákona o zaměstnanosti. Změna se vztahuje na všechny zahraniční zaměstnance, včetně občanů EU, rodinných příslušníků občanů ČR a dalších cizinců s povolením k zaměstnání i bez něj. Výkon práce zahraničním zaměstnancem bez předchozího oznámení Úřadu práce ČR je nově definován jako přestupek s možností uložení pokuty až do výše 3 milionů korun.