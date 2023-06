Nahráli jsme po telefonu „šmejdy“. Operátorka se vydávala za neexistující firmu

Od 1. července loňského roku platí novela zákona o elektronických komunikacích, která zakazuje telefonický marketing, pokud oslovený nedá přímý souhlas.

Od července 2022 je tak možné kontaktovat účastníka jen tehdy, pokud je o něm v seznamu účastníků veden konkrétní záznam s informací o jeho přání být kontaktován za účelem marketingu. Obdobně to platí i pro poskytování informační služby o číslech.

Server Podnikatel.cz již dříve upozornil, že „šmejdi“ používají praktiky, kdy záměrně zkreslují svůj název, aby měl volaný pocit, že mu volá operátor například z banky či z energetické společnosti. Používají proto různá slovní spojení jako například klientské centrum nebo call centrum.

Nejnovější případ se týká společnosti, která používá název Call centrum Praha, s.r.o. Podle údajů z veřejného rejstříku ale žádná taková společnost neexistuje. Aktivní jsou pouze firmy s názvem:

Call centrum CZ, s.r.o. „v likvidaci“ Callcentrum zdraví s.r.o. Callcentrum zdraví Pankrác s.r.o. Callcentrum zdraví Modřany s.r.o.

Serveru Podnikatel.cz se podařilo telefonát této údajné firmy nahrát. Cílem telefonátu měl být telefonický průzkum, zda má volaný fotovoltaiku na střeše, druhou otázkou pak mělo být, zda má volaný doma psa nebo kočku. Jak dále vyplývá z nahrávky, po telefonátu by pak proběhl další telefonát, který by měl vybrat počítač, kdy se s volaným spojí jistý specialista. V případě, že by si volaný uživatel chtěl stěžovat, že byl porušen zákon o elektronických komunikacích, měl by právo odeslat stížnost. Ovšem pouze na soukromý email reklamaceastiznosti@email.cz. Žádný firemní email ani firemní webové stránky operátorka přitom neznala.

Přinášíme nahrané audio tohoto hovoru včetně doslovného přepisu. Audio nebylo nijak stříháno, pro lepší poslech byly využity pouze audio filtry pro zvýraznění hlasu.

Telefonický hovor byl uskutečněn na telefonní číslo (máme k dispozici) známé osoby autora článku. Telefonní číslo je neveřejné a jeho majitel nikdy nedal žádný souhlas k telefonickému průzkumu ani anketám. Nahrávka začíná až pár okamžiků po přijetí hovoru, kdy se autor článku začal dotazovat, z jaké společnosti operátorka volá.

Poslechněte si celou audio nahrávku

Přepis celé nahrávky

Na začátku hovoru se snažil autor článku zjistit, kdo přesně volá.

Takový název firmy neexistuje. Call centrum s.r.o. neexistuje. Jaký je přesný název vaší firmy?

Call centrum RO.

Call centrum RO už je to jenom?

S.r.o.

Call centrum s.r.o. se jmenuje vaše firma?

Ano

Já se omlouvám, ale takový název žádné firmy neexistuje. To znamená, že mi lžete do toho telefonu.

Nemůžu vám lhát, když tady pracuju. Já se omlouvám, já tedy budu končit a vymažu tento kontakt.

Proč budete končit? Já si s vámi chci povídat. Proč jste mi volala na toto telefonní číslo?

Kvůli průzkumu trhu.

Průzkum trhu. A ten průzkum trhu se konkrétně týkal čeho?

Dotace na energie.

To znamená, že mi voláte jako podnikateli?

Ne.

Jako komu? Jako fyzické osobě?

Ano, jako fyzické osobě.

A fyzická osoba má nárok na dotaci na energii?

Já si nejsem jistá, já jsem jenom operátor, pane. Já se omlouvám, ale já vážně budu končit.

No, počkejte. Vy mi voláte, tak mě zajímá, proč mi voláte, když mi říkáte, že mi chcete nabídnout nějakou dotaci na energie.

Jenom vás informovat.

Informovat… Takže vy voláte na cizí telefonní číslo, nevíte, komu voláte, a chcete mě informovat o tom, jaká je dotace na energie. Je to tak?

Ano.

Jo… A vy máte pro mě nějakou nabídku té dotace, nebo co to je?

Ne, vůbec.

Nemáte pro mě žádnou nabídku? Tak proč mi voláte?

Jenom kvůli průzkumu trhu.

Jenom kvůli průzkumu trhu… A ten průzkum trhu dělá společnost Call centrum, s.r.o.?

Ano.

A to je Call centrum Praha, nebo je to Call centrum, s.r.o. Praha?

Call centrum Praha tady mám napsáno.

Call centrum Praha… Tak se přímo jmenuje vaše firma, tam máte napsáno, jo?

Ano.

A vy děláte průzkum trhu?… To znamená, že jste se mě chtěla na něco zeptat?

Ano, zda máte fotovoltaiku na střeše.

Jestli mám fotovoltaiku na střeše?… A když vám řeknu, že nemám, tak co mi nabídnete?

Tak se vás jenom zeptám, zda máte psa nebo kočku, a to je všechno.

Jo. A potom? Když vám odpovím, jestli mám psa nebo kočku, tak potom bude následovat co?

Jenom… Pokud by vás vybral počítač, tak by vám zavolal specialista, pokud si to přejete. A pokud ne, tak tady dám, že nechcete. A to je všechno.

Jo, dobře. A když tedy děláte ten průzkum, tak vy jste si to telefonní číslo nějak náhodně vygenerovali?

Ano. Já k tomu nemám žádný přístup.

Takže vy máte nějaká telefonní čísla, která prostě obvoláváte?

Ano. Z nějakého dřívějšího telefonického průzkumu nebo nějaký souhlas na internetu…

Žádný dřívější telefonický průzkum jsem se společností Call centrum, s.r.o. ani Call centrum Praha, s.r.o. neprováděl. Tak mě zajímá, odkud máte telefonní číslo na mě?

Já jsem jenom operátor, já to nevím.

Vy ty informace nevíte. Ale vy ty informace jako operátor musíte poskytnout, pokud si je vyžádám.

Já jsem vám řekla, že to může být z předchozího telefonického průzkumu nebo jste někde naklikal něco na internetu.

Já jsem něco naklikal na internetu… Aha. Jakože jsem někam dal své telefonní číslo, které jsem jen tak naklikal?

Asi ano, já si nejsem jistá.

Dobře, jako operátor máte ale povinnost mi sdělit, odkud máte telefonní číslo na mě.

A já vám to sděluju. Já nevím, já tady nemám nic napsaného konkrétního.

Takže vy prostě voláte na telefonní číslo, které máte prostě napsané na obrazovce a jen tak voláte…

Ano!

Hm, dobře. Takže když vám řeknu, že jsem žádný průzkum s vaší společností nikdy nedělal a nikam jsem ani toto telefonní číslo nezadával, protože toto telefonní číslo je neveřejné, tak mi na to odpovíte co, prosím?

To nevím, ale můžu vám nabídnout, že můžete adresovat stížnost na reklamaceastiznosti@email.cz.

Můžete, prosím, říct ještě jednou ten e-mail, na který mám poslat tu stížnost, protože jsem nebyl správně kontaktován?

reklamaceastiznosti@email.cz

Prosím vás, ale toto je soukromý e-mail. Já chci firemní e-mail. Dáte mi, prosím, firemní e-mail?

Tady nemám firemní e-mail.

Vy máte e-mail reklamaceastiznosti@email.cz?

Ano, mám to zde napsané.

A jste ze společnosti Call centrum Praha…

Ano.

(Smích…) Takže nemůžu napsat na adresu: reklamace@callcentrumpraha.cz? Předpokládám, že máte asi nějaké webové stránky?

To si nejsem vůbec jistá.

A webové stránky mi dáte, kde bych si ty informace mohl, prosím, ověřit?

Webové stránky nemám.

Takže vaše firma nemá vůbec žádné webové stránky?

Nemám je zde napsané, takže nevím.

Jo, vy je nevíte, aha… Takže e-mail je reklamaceastiznosti@email.cz…

Ano.

To znamená, žádný oficiální e-mail žádné oficiální firmy…

Ano.

A vaše společnost…

Každopádně vaše telefonní číslo (…) a už vám od nás nikdo volat nebude. Mějte se hezky a na shledanou.