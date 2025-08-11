Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Aktuální novela zákoníku práce učinila přítrž rozdílným právním názorům na povinnost pracovnělékařských prohlídek mladistvých zaměstnanců u dohod konaných mimo pracovní poměr. Otázkou nadále zůstává, kdo může (eventuálně nesmí) takovou prohlídku provést.
Vstupní lékařské prohlídky mladistvých před novelou zákoníku práce
V ustanovení § 247 zákoníku práce bylo do 30. června 2024 uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb
- a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
- b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením. Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
Rozdílné právní názory
Protože zákoník práce výslovně zmiňoval povinné prohlídky u mladistvých zaměstnanců pouze pro pracovní poměry, a nikoli pro dohody konané mimo pracovní poměr, mohli se zaměstnavatelé v praxi setkat s různými právními názory. Podle některých právníků se problematika vstupních prohlídek u dohod s mladistvými řídila obecnými podmínkami dle § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Tudíž prohlídky u dohod pro čistou kategorii první a druhou nebyly nutné.
Jiní odborníci poukazovali na ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku práce. Zde se píše, že pokud není zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Protože v zákoníku práce není uvedeno, že se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahují ustanovení o zvláštních podmínkách mladistvých zaměstnanců, musí zaměstnavatel i mladistvým zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod, zabezpečit, aby byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb (v souladu s § 247 zákoníku práce). A tento právní názor zastávalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Server Podnikatel.cz se rozdílným právním názorům na prohlídky mladistvých u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti věnoval již v roce 2022 samostatným článkem.
Flexinovela vnesla do povinných prohlídek jasno
Od 1. června 2025 vyplývá povinnost vstupní lékařské prohlídky u mladistvých zaměstnanců konajících práci na dohody přímo ze zákona. Upravené znění ustanovení § 247 zákoníku práce zní:
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb
a) před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti a před převedením na jinou práci,
b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením. Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
Provede prohlídku praktický nebo dětský lékař?
Zákoník práce rovněž jednoznačně požaduje, aby mladiství byli vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Samo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na svých webových stránkách věnovaných flexinovele zákoníku práce zdůrazňuje, že taková prohlídka musí být provedena u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (nemůže být provedena ošetřujícím lékařem či pediatrem nezletilého).
Lékaři se specializací v oboru praktického lékařství pro děti a dorost (pediatři), kteří jsou registrujícími poskytovateli mladistvých, nemají obvykle znalosti pracovního prostředí a pracovních podmínek. Podle MPSV zaměstnavatel nemůže žádat o provedení pracovnělékařské prohlídky registrujícího lékaře mladistvého zaměstnance. A to ani v případě, že vykonává práci zařazenou v kategorii první dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Ne vždy jsou názory ministerstev shodné
Naopak Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uvádí, že ustanovení § 54 odst. 1 a 3 zákona o specifických zdravotních službách (pokud jiný právní předpis nestanoví jinak), umožňuje, aby lékařskou prohlídku mladistvému zaměstnanci provedl registrující poskytovatel, tedy i pediatr.
Za předpokladu, že se jedná o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním, nebo jinými právními předpisy. Předmětný zákon sice nenormativní poznámkou pod čarou odkazuje na § 247 zákoníku práce, nicméně ten žádnou výjimku výslovně nestanoví, pouze hovoří o poskytovateli pracovnělékařských služeb, kterým je však podle § 54 odst. 3 zákona o specifických zdravotních službách pro tyto účely i registrující poskytovatel, tj. i pediatr.
Doporučený postup pro pracovněprávní praxi
Server Podnikatel.cz požádal o vyjádření také ARROWS, advokátní kancelář. V souvislosti s novelou zákoníku práce, účinnou od 1. června 2025, vzniká mezi zaměstnavateli značná právní nejistota ohledně vstupních lékařských prohlídek u mladistvých zaměstnanců, zejména u nerizikových prací zařazených do první kategorie. Uvedl Jan Pavlík a konstatoval, že jádro problému spočívá v přímém rozporu výkladů dvou klíčových ministerstev. Zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na základě speciální úpravy v zákoníku práce (§ 247) striktně vyžaduje, aby prohlídku provedl smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb, Ministerstvo zdravotnictví ČR připouští u těchto nerizikových prací i benevolentnější variantu, tedy prohlídku u registrujícího pediatra.
Pro zaměstnavatele je v této situaci podle Jana Pavlíka jediným bezpečným postupem řídit se principem předběžné opatrnosti a zvolit přísnější výklad MPSV. Kontrolní orgán, Státní úřad inspekce práce ČR, totiž s vysokou pravděpodobností bude postupovat právě podle pokynů svého nadřízeného ministerstva. Za nesplnění povinnosti zajistit prohlídku u smluvního lékaře hrozí zaměstnavateli citelná sankce až do výše 500 000 Kč. Do doby, než dojde ke sjednocení legislativy nebo k vydání závazného soudního rozhodnutí, proto jednoznačně doporučujeme, aby zaměstnavatelé zajišťovali vstupní prohlídku pro všechny mladistvé zaměstnance bez výjimky prostřednictvím svého smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. Jakýkoli jiný postup představuje zbytečné právní a finanční riziko. Uzavřel za ARROWS Jan Pavlík.