ČSSZ spustila pro seniory online valorizační oznámení důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení již spustila službu valorizační oznámení důchodu, která umožňuje zobrazit aktuální informace o valorizaci důchodu přímo v online prostředí.
Dokument má stejnou právní platnost jako listinná verze, je opatřen otiskem razítka i faksimile podpisu příslušného pracovníka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Součástí služby je také možnost oznámení vytisknout.
Jakmile je valorizační oznámení připraveno, obdrží uživatel notifikaci na e-mail, který uvede při spuštění služby. Tento e-mail slouží výhradně pro zasílání upozornění a nelze jej doplnit dodatečně.
Upozornění pro zástupce důchodců
V případě, že je uživatelem služby zástupce – právnická osoba, která zastupuje osoby s výplatou důchodu se splatností od 2. do 14. dne v měsíci, je nutné počítat s tím, že notifikační e-mail bude zaslán až po přípravě všech dokumentů. Nejzazší termín pro doručení notifikace je 14. den v měsíci.
Kdy je vhodné službu využít
ČSSZ doporučuje využít službu nejdříve v den splatnosti důchodu.
V období valorizace se do systému postupně nahrávají téměř tři miliony dokumentů, jejichž zpracování probíhá postupně, uvádí úřad na svém webu. Dodržení doporučeného termínu pomůže zajistit, že zobrazované informace budou aktuální a služba bude fungovat bez zbytečných komplikací.
Přístup ke službě a okruh uživatelů
Valorizační oznámení je dostupné nejpozději v den splatnosti důchodu a služba je určena pouze pro přihlášené uživatele. Přihlášení probíhá prostřednictvím státních prostředků elektronické identity, jako je datová schránka, mobilní klíč k eGovernmentu nebo bankovní identita.
Služba je dostupná:
- fyzickým osobám starším 15 let (od roku 2026),
- fyzickým osobám, které byly ustanoveny zástupcem, včetně zákonných zástupců,
- právnickým osobám, které zastupují více příjemců důchodu – těm se zobrazují oznámení za všechny zastupované osoby pro aktuální rok.
Pokud zástupce sám pobírá důchod, zobrazí se mu jak jeho vlastní valorizační oznámení (od roku 2026), tak oznámení osob, které zastupuje.
Co dělat při dodatečné valorizaci
Pokud nebylo možné provést valorizaci automatizovaně a je zpracovávána dodatečně, zobrazí se uživateli informativní dopis. Samotné valorizační oznámení bude v takovém případě zpřístupněno později.