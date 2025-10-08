Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Nejde jen o parametrické změny, je tu i poměrně významná novela, která ovlivní odvody pojistného i okruh státních pojištěnců zaměstnanců i OSVČ.

Novelou č. 289/2025 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů dochází od 1. ledna 2026 k výrazným změnám v oblasti zdravotního pojištění. Dotknou se jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Samozřejmě i osob samostatně výdělečně činných. Tento článek je však prioritně zaměřen na pracovněprávní problematiku. 

Co se dozvíte v článku
  1. Parametrické změny v roce 2026
  2. Vypuštění funkčních požitků
  3. Výjimky z platby pojistného 
  4. Příjem člena družstva (upravený bod č. 4)
  5. Příjem člena společenství vlastníků (nový bod č. 5)
  6. Příjem za svědečné (nový bod č. 9)

Parametrické změny v roce 2026

Nejprve tradiční parametrické změny. Každoročně se mění základ pro platbu pojistného státem. Od 1. ledna 2025 činí 15 749 Kč a pojistné 2127 Kč. Nařízením vlády číslo 357/2025 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2026, dochází k navýšení. Vyměřovací základ se zvyšuje na 16 206 Kč a pojistné 2188 Kč

Známá je také výše minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance s povinným odvodem z minima a pro osoby bez zdanitelných příjmů. Minimální mzda pro rok 2026 je stanovena na 22 400 Kč, tudíž minimální zdravotní pojištění činí 3024 Kč měsíčně.

Vypuštění funkčních požitků

Zmíněnou novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k několika důležitým změnám. Drobná změna se týká ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance (§ 5 písm. a), ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle zvláštního právního předpisu (zákona o daních z příjmů). 

Zde se vypouští pojem funkční požitky, protože za příjem ze závislé činnosti se podle zákona o daních příjmů považují i funkční požitky. Pouze se na § 6 zákona o daních z příjmů odkazuje. 

Výjimky z platby pojistného 

Podle § 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou

  1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
  2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku,
  3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
  4. člena družstva, který vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  5. člena společenství vlastníků jednotek, který vykonává pro společenství práci, za kterou je odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  6. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
  7. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  8. člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, který plní úkoly podle volebních zákonů,
  9. osoby, které bylo podle jiných právních předpisů přiznáno svědečné nebo náhrada ušlého výdělku za podání výpovědi v soudním, správním nebo jiném řízení.

Změna nastává ve výše uvedeném znění zákona konkrétně v bodech č. 4, 5 a 9. Vsunutím bodu č. 5 se ostatní body přečíslovaly. 

Příjem člena družstva (upravený bod č. 4)

Aktuálně nevznikne zaměstnání u příjmu člena družstva, pokud mimo pracovněprávní vztah vykonává práci s odměnou nižší než započitatelný příjem. Podmínkou je tedy neexistence pracovněprávního vztahu, i kdyby se jednalo např. o dohodu o pracovní činnosti s velmi nízkou odměnou. Nově se bude posuzovat pouze výše dosaženého příjmu za práci pro družstvo (bez ohledu na případný pracovněprávní vztah a výši příjmů z něj plynoucích). Zaměstnání s odvodem zdravotního pojištění vznikne pouze za podmínky, že bude z odměny za práci pro družstvo dosaženo započitatelného příjmu dle zákona o nemocenském pojištění

Příjem člena společenství vlastníků (nový bod č. 5)

Novinkou je doplnění výjimky rovněž pro členy společenství vlastníků jednotek (SVJ). Budou mít stejné postavení jako členové družstva. V případě zúčtované odměny za práci budou SVJ plnit všechny povinnosti zaměstnavatele a platit pojistné u těch členů, jejichž odměna dosáhne započitatelný příjem (tj. 4500 Kč). 

Příjem za svědečné (nový bod č. 9)

U svědků zaměstnaných v pracovním poměru či v obdobném pracovněprávním vztahu se náhrada ušlého výdělku považuje za příjem ze závislé činnosti a odvádí se z něj pojistné na zdravotní pojištění. Jak uvádí důvodová zpráva k novele zákona, svědek na dobu podávání svědecké výpovědi (což je obvykle jeden den) se stává zaměstnancem orgánu veřejné moci, u nějž svědectví podal. Tento orgán jakožto zaměstnavatel svědka je pak povinen plnit všechny povinnosti vůči zdravotní pojišťovně (přihlášení a odhlášení zaměstnance, podání přehledu o platbách pojistného a zaplacení pojistného). Tento postup je neúměrně administrativně a časově náročný v porovnání s částkou, o kterou se jedná. Dotčené osoby se nově nebudou považovat za zaměstnance ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V navazujícím článku vysvětlíme další změny. Ty se dotknou především osob pečujících o malé děti, upravených povinností v rámci přivýdělků zaměstnanců při pobírání rodičovského příspěvku a nové koncepci oznamování změn zdravotním pojišťovnám. 

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

