Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Novelou č. 289/2025 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů dochází od 1. ledna 2026 k výrazným změnám v oblasti zdravotního pojištění. Dotknou se jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Samozřejmě i osob samostatně výdělečně činných. Tento článek je však prioritně zaměřen na pracovněprávní problematiku.
Co se dozvíte v článku
Parametrické změny v roce 2026
Nejprve tradiční parametrické změny. Každoročně se mění základ pro platbu pojistného státem. Od 1. ledna 2025 činí 15 749 Kč a pojistné 2127 Kč. Nařízením vlády číslo 357/2025 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2026, dochází k navýšení. Vyměřovací základ se zvyšuje na 16 206 Kč a pojistné 2188 Kč.
Známá je také výše minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance s povinným odvodem z minima a pro osoby bez zdanitelných příjmů. Minimální mzda pro rok 2026 je stanovena na 22 400 Kč, tudíž minimální zdravotní pojištění činí 3024 Kč měsíčně.
Vypuštění funkčních požitků
Zmíněnou novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k několika důležitým změnám. Drobná změna se týká ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance (§ 5 písm. a), ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle zvláštního právního předpisu (zákona o daních z příjmů).
Zde se vypouští pojem funkční požitky, protože za příjem ze závislé činnosti se podle zákona o daních příjmů považují i funkční požitky. Pouze se na § 6 zákona o daních z příjmů odkazuje.
Výjimky z platby pojistného
Podle § 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou
- osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
- žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku,
- osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
- člena družstva, který vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
- člena společenství vlastníků jednotek, který vykonává pro společenství práci, za kterou je odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
- osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,
- dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
- člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, který plní úkoly podle volebních zákonů,
- osoby, které bylo podle jiných právních předpisů přiznáno svědečné nebo náhrada ušlého výdělku za podání výpovědi v soudním, správním nebo jiném řízení.
Změna nastává ve výše uvedeném znění zákona konkrétně v bodech č. 4, 5 a 9. Vsunutím bodu č. 5 se ostatní body přečíslovaly.
Příjem člena družstva (upravený bod č. 4)
Aktuálně nevznikne zaměstnání u příjmu člena družstva, pokud mimo pracovněprávní vztah vykonává práci s odměnou nižší než započitatelný příjem. Podmínkou je tedy neexistence pracovněprávního vztahu, i kdyby se jednalo např. o dohodu o pracovní činnosti s velmi nízkou odměnou. Nově se bude posuzovat pouze výše dosaženého příjmu za práci pro družstvo (bez ohledu na případný pracovněprávní vztah a výši příjmů z něj plynoucích). Zaměstnání s odvodem zdravotního pojištění vznikne pouze za podmínky, že bude z odměny za práci pro družstvo dosaženo započitatelného příjmu dle zákona o nemocenském pojištění.
Příjem člena společenství vlastníků (nový bod č. 5)
Novinkou je doplnění výjimky rovněž pro členy společenství vlastníků jednotek (SVJ). Budou mít stejné postavení jako členové družstva. V případě zúčtované odměny za práci budou SVJ plnit všechny povinnosti zaměstnavatele a platit pojistné u těch členů, jejichž odměna dosáhne započitatelný příjem (tj. 4500 Kč).
Příjem za svědečné (nový bod č. 9)
U svědků zaměstnaných v pracovním poměru či v obdobném pracovněprávním vztahu se náhrada ušlého výdělku považuje za příjem ze závislé činnosti a odvádí se z něj pojistné na zdravotní pojištění. Jak uvádí důvodová zpráva k novele zákona, svědek na dobu podávání svědecké výpovědi (což je obvykle jeden den) se stává zaměstnancem orgánu veřejné moci, u nějž svědectví podal. Tento orgán jakožto zaměstnavatel svědka je pak povinen plnit všechny povinnosti vůči zdravotní pojišťovně (přihlášení a odhlášení zaměstnance, podání přehledu o platbách pojistného a zaplacení pojistného). Tento postup je neúměrně administrativně a časově náročný v porovnání s částkou, o kterou se jedná. Dotčené osoby se nově nebudou považovat za zaměstnance ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění.
V navazujícím článku vysvětlíme další změny. Ty se dotknou především osob pečujících o malé děti, upravených povinností v rámci přivýdělků zaměstnanců při pobírání rodičovského příspěvku a nové koncepci oznamování změn zdravotním pojišťovnám.