Od roku 2026 se zúží povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Oblast zdravotního pojištění čekají výrazné změny. Server Podnikatel.cz se jim postupně věnoval již v předchozích článcích. Tentokrát jsme se ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR zaměřili na povinnosti zaměstnavatelů.
Co se dozvíte v článku
Jen pro úplnost připomínáme, že změny nesouvisí se zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. V oblasti zdravotního pojištění se z tohoto pohledu nic nemění, vůči zdravotním pojišťovnám budou zaměstnavatelé plnit své povinnosti dosavadním způsobem, tj. budou podávat stávající hlášení o vzniku či skončení zaměstnání i přehledy pojistného.
Výjimky z platby pojistného
Podle § 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, se stanovenými výjimkami. Od 1. ledna 2026 se upravuje výjimka týkající se příjmu člena družstva mimo pracovněprávní vztah. Současně se aktuální počet výjimek rozšiřuje o dvě nové, a to o příjem člena společenství vlastníků jednotek (SVJ) a příjemce svědečného.
Upravuje se kategorie pečujících rodičů
Z důvodu vyšší motivace rodičů k návratu do zaměstnání či k samostatně výdělečné činnosti se upravuje věková hranice dětí, o které osobně pečuje jeden z rodičů, pouze do 7 let. Od roku 2026 se vypouští placení pojistného státem za rodiče pečující nejméně o dvě děti do 15 let věku. Jde o poměrně vysokou věkovou hranici, kdy děti již plní povinnou školní docházku a nevyžadují péči rodičů v takovém rozsahu, jako mladší děti.
Upravuje se i podmínka tzv. celodenní péče, kterou je při zkráceném úvazku často problematické dodržet. Pravdou je, že dodržení této podmínky je ze strany zdravotních pojišťoven prakticky nekontrolovatelné. Rodiče již nebudou limitování dobou, po kterou mohou být děti v předškolním zařízení (dosud pouze 4 hodiny denně).
Jak již dříve pro server Podnikatel.cz vysvětlila za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR Viktorie Plívová, každý pojištěnec, který má děti do 7 let a bude chtít uplatnit péči, aby nemusel dodržet minimální vyměřovací základ, bude muset nejdříve nahlásit na své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost a poté ji doložit svému zaměstnavateli.
Oznamovací povinnosti zaměstnavatele
Dochází rovněž ke změnám v plnění oznamovací povinnosti, která se dotýká všech plátců pojistného. U zaměstnavatelů dochází ke zúžení obsahu oznamovací povinnosti, podle něhož zaměstnavatelé nemají povinnost oznamovat skutečnosti rozhodné pro platbu státu s výjimkou skutečností, které sami výlučně evidují.
Zaměstnavatelé tak budou ze skutečností rozhodných pro platbu státem povinně oznamovat pouze mateřskou a rodičovskou dovolenou, použití kódů „M“ (pro vznik skutečnosti) a „U“ (pro zánik skutečnosti) na Hromadném oznámení zaměstnavatele (HOZ). Skutečnosti rozhodné pro vznik a ukončení zaměstnání (primárně kódy „P“ a „O“ na HOZ, ale i ostatní dosavadní kódy související s oznámením zaměstnání, včetně např. jednodenního zaměstnání) zůstávají beze změny, upřesnila Jana Schillerová za Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR.
0znamovací povinnosti pojištěnce
Pojištěnec nebude mít od roku 2026 povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro platbu státu, které může pojišťovna získat přímo od institucí. Nově tedy pojištěnec nebude muset oznamovat vznik nebo zánik důchodu, rodičovský příspěvek, evidenci na Úřadu práce ČR, ale například ani nezaopatřenost. Jana Schillerová doplnila, že většinu takových skutečností již nyní získávají zdravotní pojišťovny prostřednictvím Centrálního registru pojištěnců (CRP). U nezaopatřenosti již nyní školy většinou oznamují studium do CRP a okruh škol oznamujících studium se významně rozšiřuje, ale přesto nebude informace na straně zdravotních pojišťoven u této kategorie úplná. Zákon pro takové případy zachovává možnost pojištěnce sdělit zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro platbu státu.
Státní pojištěnci a minimální vyměřovací základ
Ve vztahu k zaměstnavateli pak pro pojištěnce hrazené státem nadále platí povinnost oznámit skutečnost rozhodnou pro platbu pojistného státem. A to zejména z důvodu, že tyto osoby nemusí dodržet minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného. Zaměstnavatel však takto získané informace od 1. ledna 2026 nemá povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně.
Dosud používané kódy však budou ponechány v platnosti. Pokud zaměstnavatel provede oznámení skutečnosti, kterou oznamovat nemusí, zdravotní pojišťovna nebude takové oznámení považovat za chybné plnění oznamovací povinnosti. Pokud tedy zaměstnavatel i po 1. lednu 2026 provede např. oznámení týkající se nezaopatřenosti zaměstnance (kódy „G“ a „F“), nebude to považováno za chybu, ale neznamená to, že pojišťovna takové oznámení automaticky zpracuje jako validní oznámení skutečnosti, uzavřela Jana Schillerová.