Povinné lékařské prohlídky pro dohodáře se zruší, zřejmě ale až po brigádnické sezóně

Změna je totiž součástí návrhu zákona o jednotném hlášení zaměstnavatelů, který ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Účinnosti tak pravděpodobně nabyde nejdříve až v září
Co se dozvíte v článku
Od června platí flexinovela
Na začátku června nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která přinesla větší flexibilitu pracovněprávních vztahů. Norma například prodloužila zkušební dobu, zkrátila výpovědní dobu na jeden měsíc, pokud byla výpověď dána kvůli porušení pracovní kázně nebo nesplnění zákonných předpokladů či požadavků zaměstnavatele pro výkon práce, či od roku 2026 mění podporu v nezaměstnanosti.
Zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, mají od června možnost vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou.
Dále došlo ke změně pravidel pro zaměstnávání mladistvých. Nově je možné najmout mladistvé ve věku od 14 let na určité lehké práce v době hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončené povinné školní docházky. Minimální mzda pro mladistvé je stanovena na úrovni minimální mzdy a čtrnáctiletí mohou pracovat maximálně sedm hodin denně a 35 hodin týdně.
Jak je to u dohod uzavřených před červnem?
Co se týče dohod, které byly uzavřeny před účinností flexinovely (tedy před 1. červnem), tito pracovníci nemusí prohlídku dodatečně absolvovat.
Pokud byla dohoda uzavřena před nabytím účinnosti novely, tedy před 1. červnem 2025, a v souladu s dosavadní právní úpravou lékařská prohlídka nebyla vyžadována, není nutné tuto prohlídku dodatečně provádět. Právní úprava se vztahuje až na nové dohody uzavřené po 1. červnu 2025, kdy je vstupní lékařská prohlídka povinná i pro práce zařazené do druhé kategorie. Rozhodující je tedy datum uzavření dohody a předložení případné žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti poskytovateli pracovnělékařské péče, potvrdil pro server Podnikatel.cz Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví.
Změnila se pravidla i pro vstupní lékařské prohlídky
Novela byla navíc odhlasována i s pozměňovacím návrhem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který změnil pravidla pro vstupní lékařské prohlídky u nerizikových profesí. Pro osoby ucházející se o práci, jež je zařazena do kategorie první v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a jejíž součástí není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 zákona o specifických zdravotních službách, nebo jinými právními předpisy, jsou nově vstupní lékařské prohlídky dobrovolné.
Součástí Válkova pozměňovacího návrhu se však omylem stala i úprava pravidel pro dohodáře. U nich se v minulosti prohlídka obecně nevyžadovala. Jen pokud šlo o práci rizikovou nebo o práci, kdy je prohlídka povinná na základě jiného právního předpisu, musel ji zaměstnavatel zajistit. Nově ale musí dohodáři vstupní lékařskou prohlídku absolvovat i v případě práce ve 2. kategorii rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví. To řadě zaměstnavatelů zkomplikovalo a prodražilo najímání brigádníků.
Prohlídky pro dohodáře se zruší, zřejmě však až po sezóně
Ministerstvo zdravotnictví se po zjištění chyby rozhodlo situaci napravit a ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozměňovací návrh k doprovodné novele k návrhu zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů, který povinné vstupní lékařské prohlídky pro dohodáře ve druhé skupině rizikovosti opět ruší. Bude tak platit stejný systém, jako byl do konce letošního května.
Vstupní lékařská prohlídka tak u pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr bude vyžadována, stejně jako tomu bylo do 31. 5. 2025, pouze v případech, kdy má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou (kategorie práce druhá riziková, třetí nebo čtvrtá), anebo v případech, kdy je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy, uvedla ve zdůvodnění poslankyně Jana Bačíková (ODS), která návrh předložila.
Otázkou nicméně zůstává, odkdy ke zrušení dojde. Na pořadu aktuální schůze Senátu totiž návrh není a do začátku srpna tak norma zřejmě nestihne vyjít ve Sbírce. Pravděpodobně se tedy vstupní lékařské prohlídky zruší až od září, tedy až po hlavní brigádnické sezóně.
Mladiství musí na prohlídku vždy
Pozor ale na to, že při zaměstnávání mladistvých (nově 14letých) bude i nadále vstupní lékařská prohlídka povinná. Povinnost totiž nově výslovně vyplývá ze zákoníku práce (podle § 247 ve spojení s § 77 odst. 2). Je totiž stanoveno, že před vznikem jakéhokoli pracovněprávního vztahu u mladistvých, tedy také vztahu založeného dohodami konanými mimo pracovní poměr, je prohlídka vždy nezbytná.