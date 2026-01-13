Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

V oblasti slev na dani tentokrát nedochází k převratným úpravám, přesto tu pár drobných změn je. Při zpracování měsíčních mezd zaměstnanců, v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování za rok 2025, dále v průběhu roku 2026 se uplatní slevy na dani a daňová zvýhodnění dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů.
Požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2025 mohou zaměstnanci nejpozději v pondělí 16. února 2026 (15. února je neděle, konec lhůty se posouvá na nejbližší pracovní den). K tomuto datu musí být roční slevy na dani i nezdanitelné části základu daně v souladu se zákonem také prokázány (doloženy).
Základní sleva na poplatníka
Základní sleva na poplatníka se nezměnila. Jde o částku 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč). Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Roční sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situacích, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.
Zaměstnanec ji uplatní měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním. Využije se jednodílný tiskopis Prohlášení k dani – vzor č. 27.
Sleva na manžela
Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. V zákoně se již neuvádí slovní spojení sleva na manžela/manželku, ale jen sleva na manžela (slevu mohou využít manželé, tj. nadále tedy platí pro manžela i manželku). Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství nebo od roku 2025 partnerství uzavřené podle občanského zákoníku (jde o partnerství osob stejného pohlaví).
Zákon umožňuje využít slevu na manžela žijícího s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud má manžel status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Včetně měsíce, ve kterém bylo manželství uzavřeno v průběhu prvního dne.
Od roku 2024 však může slevu uplatnit jen poplatník žijící ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. Vyživovaným dítětem pro možnost uplatnění daňové slevy je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů. Podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku je u vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů splněna pouze tehdy, pokud jsou takové děti v péči, která nahrazuje péči rodičů.
Sleva se prokazuje správci daně dokladem prokazujícím totožnost manžela a nově také dokladem totožnosti dítěte (totožnost a věk dítěte). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.
Co se do limitu příjmů počítá?
- K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
- Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory (včetně tvz. superdávky), zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. Podrobnější výčet uvádí nový Pokyn GFŘ – D-59.
- U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
Období zahrnutí příjmů upřesňuje Pokyn GFŘ D-59, kde se uvádí, že:
- příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2024 v lednu 2025 se zahrnou do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2024.
- do příjmu manželky (manžela) se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Například mateřská, nemocenské, podpora v nezaměstnanosti a ošetřovné vyplacené v lednu 2025 se započtou do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2025.
Základní a rozšířená sleva na invaliditu
Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a každoročně po skončení zdaňovacího období k 15. únoru potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.
Rozhodující je, že se jedná o osobu, které byl invalidní důchod přiznán (nerozhoduje okamžik výplaty). Lze přiznat slevu na invaliditu i za předchozí období, aniž by byl důchod vyplácen. Stejný princip se ale uplatní i při odejmutí důchodu. Nárok je pouze do okamžiku posouzení zániku invalidity. Nezáleží, zda je ještě důchod vyplácen. Z toho důvodu musí být daňoví poplatníci obezřetní, zejména při přiznání či zániku invalidity v průběhu roku. Změny musí hlásit nejpozději do konce kalendářního měsíce:
- v němž změna nastala nebo
- v němž bylo o změně rozhodnuto (např. při zpětném posouzení o zániku invalidního důchodu).
Pokud zaměstnanec nenahlásí změnu včas a vlivem této skutečnosti dojde k neoprávněnému uplatnění slevy, musí příslušné částky vrátit (zaměstnavatel provede opravu a částku spolu s případným úrokem z prodlení srazí po dohodě ze mzdy zaměstnance v nejbližším výplatním termínu). V případě, že bude změna ohlášena do konce měsíce, v němž nastala nebo o ní bylo rozhodnuto, se o zavinění zaměstnance nejedná (přesto musí neoprávněně uplatněné slevy vrátit).
Sleva na držitele průkazu ZTP/P
Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit osoby, které mají status zdravotního postižení ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky. Dokládá se průkazem ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.
Sleva za zastavenou exekuci
Slevu si může poplatník (věřitel) uplatnit v rámci daňového přiznání, ale také v žádosti o roční zúčtování příjmů u svého zaměstnavatele. Zde uvede, v jaké výši mu byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci, a předloží usnesení o zastavení exekuce. Částka této slevy na dani a důvody pro její poskytnutí se budou rovněž uvádět na mzdovém listě. Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1500 Kč, může tak maximální sleva za jednu zastavenou exekuci činit 1 až 450 Kč (30 % z maximálně 1500 Kč).
Uplatní se při ročním zúčtovaní daní, případně v daňovém přiznání.
Tabulka zobrazuje souhrn aktuálních slev na dani
|Slevy na dani
|Roční
|Měsíční
|Základní – na poplatníka
|30 840 Kč
|2570 Kč
|Na manžela s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč. Nová podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku
|24 840 Kč
|---
|Na manžela s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč (průkaz nebo přiznání nároku na průkaz ZTP/P). Nová podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku
|49 680 Kč
|---
|Základní sleva na invaliditu (ID 1. nebo 2. stupně)
|2 520 Kč
|210 Kč
|Rozšířená sleva na invaliditu (ID 3. stupně)
|5 040 Kč
|420 Kč
|Na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok)
|16 140 Kč
|1345 Kč
|Sleva za jednu zastavenou exekuci
|max. 450 Kč
|---
Daňové zvýhodnění na dítě a společná výchova od roku 2026
Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí 15 204 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 22 320 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 27 840 korun ročně.
Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, v jehož průběhu dítě dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. Přesnou definici vyživovaného dítěte uvádí § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů.
V roce 2026 je třeba zohlednit změny v soustavné přípravě na budoucí povolání podle § 12 až 16 zákona o státní sociální podpoře. Především jde o upravené podmínky pro zletilé studující dítě po dobu posledních prázdnin (nesmí být vedeno v evidenci u úřadu práce po celý měsíc) a nová povinnost doložení potvrzení MŠMT u studentů zahraničních vysokých škol na území ČR.
Takzvanou rozvodovou novelou dochází od roku 2026 k úpravám poměrů nezletilého dítěte po rozvodu. Již se nerozlišuje výlučná péče, střídavá nebo společná výchova. Rodiče pečují o dítě společně, nově se užívá pojem společná výchova. Oba rodiče jsou považováni za pečující a vzájemně rovnocenné z hlediska práv a povinností vůči dítěti. Ovšem z hlediska daňového zvýhodnění se nic nemění. U rozvodových rozsudků od roku 2026 se bude postupovat obdobně, jako u společné péče. Rodiče nárok na daňové zvýhodnění doloží prohlášením, že daňové zvýhodnění neuplatňují, případně dohodou, kdo a v jakém období daňové zvýhodnění uplatňuje (zaměstnaný rodič doloží i potvrzením druhého zaměstnavatele). Podrobně Pokyn GFŘ D-59.