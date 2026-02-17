Podnikatel.cz  »  Právo  »  Snížení doby pojištění pro nárok na důchod neprošlo. Jaká je aktuální hranice?

Snížení doby pojištění pro nárok na důchod neprošlo. Jaká je aktuální hranice?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Starší muž blížící se důchodového věku se drží za bradu a tváří se zamyšleně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Zkrácení minimální doby důchodového pojištění, které mělo usnadnit cestu k penzi lidem s přerušovanou pracovní historií, se zatím konat nebude. Návrh na snížení potřebných let pojištění nebyl schválen, vláda jeho přijetí odmítla.

Předložený návrh počítal se snížením minimální doby důchodového pojištění potřebné pro přiznání starobního důchodu. 

Cílem bylo umožnit získání nároku i těm, kteří dosáhnou důchodového věku, ale kvůli výpadkům v kariéře, péči o blízké nebo nepravidelným příjmům nedosáhnou na současných 35 let pojištění.

Podle předkladatelů, tedy poslanců KDU-ČSL v čele s Marianem Jurečkou, by změna pomohla zejména lidem s dlouhodobě nízkými příjmy, některým osobám samostatně výdělečně činným nebo těm, kteří část života pracovali mimo oficiální pracovní poměr.

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění Přečtěte si také:

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění

Proč změna neprošla

Vláda návrh odmítla s odkazem na finanční dopady a potřebu zachovat dlouhodobou stabilitu důchodového systému. Zkrácení potřebné doby pojištění by podle ní znamenalo vyšší výdaje státního rozpočtu a další tlak na už tak napjatý penzijní systém.

Výsledkem je, že minimální hranice 35 let důchodového pojištění zůstane zachována.

Chystáte se do důchodu, ale v evidenci ČSSZ chybí některé doby pojištění. Co teď? Přečtěte si také:

Chystáte se do důchodu, ale v evidenci ČSSZ chybí některé doby pojištění. Co teď?

Co to znamená pro budoucí důchodce

Každý, kdo chce získat řádný starobní důchod, musí i nadále splnit podmínku minimální doby pojištění. Pokud ji nesplní, nárok na důchod nevznikne. Možností může být doplacení chybějících let prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění.

Pro lidi blížící se důchodovému věku je proto zásadní ověřit si, kolik let pojištění mají skutečně evidováno. I několik chybějících let může rozhodnout o tom, zda na penzi dosáhnou.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).