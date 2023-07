Jak správně účtovat o výsledku hospodaření?

Výsledek hospodaření běžného období

K faktickému zaúčtování výsledku hospodaření běžného období, resp. výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení, dochází až v následujícím účetním období. V účetnictví v době, ve které vznikl, se nevykazuje, resp. vykáže se až v důsledku uzavírání účetních knih.

Po otevření účetních knih v následujícím účetním období se výsledek hospodaření, který byl vygenerován v období předchozím, vykazuje na účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Jakmile však valná hromada rozhodne, jakým způsobem bude tento výsledek hospodaření rozdělen, dojde k jeho rozúčtování.

O rozhodnutí, jak bude výsledek hospodaření rozdělen, by mělo dojít nejpozději do konce účetního období. Pokud tedy účetní jednotka vygeneruje ztrátu 100 tis. Kč v roce 2022, kterou následně bude v roce 2023 vykazovat na účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, mělo by do konce roku 2023 dojít k rozhodnutí, jak bude výsledek hospodaření zúčtován. Pokud k rozhodnutí nedojde, převede se tento zůstatek jako neuhrazená ztráta minulých let nebo nerozdělený zisk.

Rozdělení výsledku hospodaření

Účetní jednotka, resp. valná hromada účetní jednotky, rozhoduje, jak bude výsledek hospodaření rozdělen. Pokud se bude rozdělovat zisk, může jej účetní jednotka rozdělit:

do rezervního fondu, pokud jej účetní jednotka tvoří,

do ostatních fondů,

jako výplatu podílu na zisku,

jako nerozdělený zisk.

Pokud účetní jednotka vygenerovala účetní ztrátu, může ji účetní jednotka buď převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, nebo ji uhradit, a to jak z fondů nebo ze zisku. Ztráta může být uhrazena také společníky.

Rezervní fond

V současné době není tvorba rezervního fondu povinná. Je tomu tak od roku 2014, a to v návaznosti na zrušení obchodního zákoníku, který povinnou tvorbu rezervního fondu upravoval. I tak se ale účet rezervního fondu vyskytuje v účetnictví některých účetních jednotek, a to zejména u těch, které vznikly před rokem 2014.

Tvorba rezervního fondu bývala upravena ve společenské smlouvě nebo v interních směrnicích účetní jednotky. Pokud již valná hromada nechce tvořit nebo vykazovat rezervní fond, musí provést změnu ve společenské smlouvě nebo v interních předpisech. V opačném případě bude dál účtovat o rezervním fondu jako doposud.

Pokud by valná hromada rozhodla, že rezervní fond zruší, může zůstatek účtu rezervního fondu převést na účet nerozděleného zisku minulých let nebo jím uhradit ztrátu minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let

Jakmile dojde ke zúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431), vykazuje účetní jednotka výsledky hospodaření minulých let buď na účtech nerozděleného zisku minulých let (účet 428), nebo na účtech neuhrazené ztráty minulých let (účet 429).

Na těchto účtech jsou zachyceny ty výsledky hospodaření, o kterých bylo rozhodnuto, že budou převedeny na tyto účty a k jejich případnému dalšímu zaúčtování nebo rozdělení dojde v následujících účetních obdobích. Objevují se zde ale také ty zůstatky účtů, o jejichž rozdělení rozhodnuto nebylo.

Mezi účty výsledku hospodaření se také objevuje účet jiného výsledku hospodaření minulých let (účet 426). Na tomto účtu jsou potom zachyceny specifické situace, například oprava chyb minulých let, rozdíly plynoucí ze změn v použitých účetních metodách nebo odložená daň. O tom, co je obsahem zůstatku účtu 426 – jiný výsledek hospodaření, provede účetní jednotka zápis v příloze v účetní závěrce.

Fondy ze zisku a ostatní fondy

O tom, zda bude účetní jednotka tvořit fondy ze zisku, rozhodne sama účetní jednotka a toto popíše ve svých interních směrnicích, případně se k tomuto zaváže ve společenské smlouvě. Pro účtování o tvorbě a čerpání fondů se využívají účtové skupiny 41 a 42. Na těchto účtech, zejména potom na účtu 414 – ostatní kapitálové fondy, se účtuje například o příplatcích mimo základní kapitál.

Účtová skupina 42 potom zastupuje účty rezervního fondu (421), nedělitelný fond (422), statutární fondy (423) a ostatní fondy (427). Nejčastěji se potom využívají ostatní fondy, kde účetní jednotka zaznamenává účetní případy ostatních fondů, které jsou tvořeny dobrovolně. A účetní jednotka si je tvoří v návaznosti na svoje interní potřeby – například pro benefity zaměstnanců.