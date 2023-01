Australanka účtuje za návštěvu své prodejny 5 dolarů. Co vy na to?

Majitelka obchodu poblíž australského Brisbane zavedla zcela novou obchodní praktiku. Začalo jí vadit, že spousta lidí do její prodejny s potřebami pro celiatiky chodí jen na obhlídku nebo pro radu a nic neutratí. Paní Georgina se proto rozhodla k ráznému a velmi neobvyklému kroku. Za vchod do její prodejny musí lidé platit 5 dolarů. Pokud něco koupí, je jim tento poplatek odečten z finální částky. Každý týden jsem strávila hodiny poskytováním rad lidem, kteří si z mého obchodu udělali informační centrum. Když jsem zodpověděla všechny jejich otázky, tak odešli a stejné zboží nakoupili ve velkých obchodech nebo na internetu, řekla deníku Brisbane Times Australanka Georgina a dodala: Zákazníci měli pocit, že jinde nakoupí levněji. Majitelka obchodu se domnívá, že už dál nemůže sloužit jako charitativní a informační služba pro velké řetězce a online prodejce. Za vydané úsilí chce i ona vydělat nějaké peníze z prodeje zboží.



Od 1. února proto na její prodejně bezlepkových potravin a doplňků visí toto upozornění: „Vážení zákazníci, tento obchod za návštěvu, při které se jen díváte, účtuje poplatek 5 dolarů. Poplatek Vám bude odečten z nákupu zboží.“ Někteří lidé se podle Georgininy dvouměsíční zkušenosti otočí rovnou u dveří a do obchodu nevkročí, jiní ale neváhají zaplatit a při seznámení se s účelem zavedení tohoto poplatku jsou s majitelkou obchodu solidární. Konflikt měla Australanka zatím pouze s jedním zákazníkem, který nakonec také odešel bez placení.

Někteří maloobchodníci mohou být frustrovaní

Australská asociace maloobchodníků nevnímá tento krok jako nejlepší. Její výkonný ředitel Russell Zimmerman se domnívá, že si majitelka jen odehnala případné zákazníky. Aby byli malí prodejci konkurenceschopní, měli by zdůraznit své přednosti. Těmi může být právě poskytování vynikajícího zákaznického servisu a osobní kontakt, radí Russell Zimmerman. Přesto ale připouští, že některé malé prodejce může současná situace frustrovat: Lidé vyhledávají větší obchody nebo nakupují na internetu pod dojmem, že to bude levnější. Někdy to ale nemusí být pravda.

Mnoho majitelů obchodů by bylo rádo na jejím místě. Ona jen neumí využít svého potenciálu. Spíše než omezit informace pro spotřebitele, by se obchodnice měla snažit využít její odborné znalosti i mimo svůj obchod, například nabízet informační newslettery nebo navázat spolupráci se školami a komunitními centry a pokusit se lidi něco o celiakii naučit, radí v deníku Brisbane Times specialista na maloobchod, chování spotřebitelů a potravinářský marketing Gary Mortimer z Queensland University of Technology.

Australská podnikatelka Georgina svou obchodní politiku obhajuje s tím, že se zbavila lidí, kteří si do obchodu nepřišli pro její zboží, ale její vědomosti. A těch prý týdně bývalo až 60. Lidi se musí probudit, v životě není všechno zadarmo, říká Georgina. Nakonec zmiňme, že poplatek Gorgina odpouští svým pravidelným zákazníkům, postiženým, důchodcům a dětem. Její vyjádření si můžete prohlédnout i na videu: Browsing charges here to stay

A co na to čeští zákazníci a podnikatelé? Udělala Georgina dobře? Bude její obchod prosperovat? A bylo by něco takového možné zavést i v České republice?