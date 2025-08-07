Opět padl rekord počtu OSVČ. Jak velký podíl na tom ale má švarcsystém?

Nahrály tomu i loňské úpravy u dohod mimo pracovní poměr, kdy se řada brigádníků přetransformovala na OSVČ. Celkově v ČR nyní působí přes 1,17 milionu OSVČ, což je oproti polovině loňského roku nárůst o 26 tisíc. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které zpracoval server Podnikatel.cz.
Počet aktivních OSVČ je opět rekordní
Počet aktivních OSVČ byl v polovině roku 2025 nejvyšší v české historii. Jak dokládají data ČSSZ, ke konci letošního června v Česku podnikalo 1 173 951 OSVČ, což je o 26 tisíc více než před rokem. Stejně jako v loňském roce stály za meziročním nárůstem především OSVČ vedlejší.
Těch působilo k letošnímu 30. červnu celkem 485 127, což je o 14 tisíc více než v polovině roku 2023. OSVČ hlavních pak úřady v polovině letošního roku evidovaly 688 824, tedy o 12 tisíc více než před rokem. Jak v případě OSVČ hlavních, tak vedlejších jde o nejvyšší čísla v české historii.
|OSVČ hlavních
|OSVČ vedlejších
|Celkem
|K 30. 6. 2025
|688 824
|485 127
|1 173 951
|K 30. 6. 2024
|676 415
|471 301
|1 147 716
|K 30. 6. 2023
|666 334
|455 580
|1 121 914
|K 30. 6. 2022
|646 926
|453 112
|1 100 038
|K 30. 6. 2021
|626 005
|444 330
|1 070 335
|K 30. 6. 2020
|612 176
|437 739
|1 049 915
|K 30. 6. 2019
|599 001
|429 081
|1 028 082
|K 30. 6. 2018
|591 004
|417 352
|1 008 356
|K 30. 6. 2017
|585 296
|406 807
|992 103
|K 30. 6. 2016
|586 769
|403 912
|990 681
|K 30. 6. 2015
|592 538
|395 204
|987 742
|K 30. 6. 2014
|600 905
|384 322
|985 227
|K 30. 6. 2013
|624 942
|371 054
|995 996
|K 30. 6. 2012
|648 492
|363 150
|1 011 642
|K 30. 6. 2011
|663 991
|342 332
|1 006 323
|K 30. 6. 2010
|649 116
|328 507
|977 623
|K 30. 6. 2009
|666 606
|290 570
|957 176
Zdroj: ČSSZ
Ve čtvrtletním srovnání pak počet OSVČ hlavních oproti březnu letošního roku vzrostl přibližně o 9 tisíc a OSVČ vedlejších o 11 tisíc. V tomto ohledu ale jde o standardní vývoj. Během roku totiž počty OSVČ prochází sezónními výkyvy. Na konci roku je vždy počet OSVČ hlavních nižší v porovnání s letními měsíci v roce. To je způsobeno hlavně tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují nebo přerušují činnost. Během léta zase počty zvyšují sezónní práce. Nejvyšší počty tak zpravidla bývají ke konci září.
Kdo je OSVČ vedlejší
Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:
- vykonávala zaměstnání.
- měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
- měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
- vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.
- byla nezaopatřeným dítětem.
Opravdu jdu o skutečné podnikatele?
Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, jak zástupci podnikatelů, tak odborníci upozorňují, že stávající nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o švarcsystém. Například Hospodářská komora ČR dlouhodobě upozorňuje, že vůli vysokým nákladům práce se pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem často transformují do smluv mezi odběratelem konkrétní služby a jejím dodavatelem.
Švarcsystém je přirozenou reakcí na extrémní zdanění práce a rostoucí balvan administrativy, regulace a povinností spojených se zaměstnáváním pracovníků, který zaměstnavatelé musí tlačit do kopce. Je rozšířený v IT sektoru, stavebnictví, dopravě, logistice, ale například i v médiích a paradoxně i ve státní správě, komentoval pro server Podnikatel.cz už dříve Miroslav Diro, mluvčí HK ČR.
Švarcsystému nahrály i změny u dohod
Švarcsystému nahrály i nedávné legislativní změny u dohod o provedení práce. Jejich využití se totiž prodražilo a navíc administrativně zkomplikovalo.
Nedomníváme se, že by odstartoval podnikatelský boom. Spíše máme náznaky, že firmy i pracovníci reagují na plánované omezování dohod o provedení práce a tyto pracovníky „překlápí“ na OSVČ, uvedl už před časem serveru Podnikatel.cz Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, s tím, že zaměstnavatelé i pracovníci hledají nejsnazší formu, jak zachovat flexibilitu a byrokratickou nenáročnost.
Na švarcsystém dělá až 175 tisíc OSVČ hlavních
Že je švarcsystém rozšířený, ukázala i nedávná analýza PAQ Research, podle které na švarcsystém pracuje 100 až 175 tisíc hlavních OSVČ.
Nejvyšší podíl OSVČ na švarcsystému je dle našeho šetření v kancelářských profesích (19 % hlavních OSVČ vůči 10 % z dalších profesích), zejména v administrativě a IT, doplňuje se ve studii.