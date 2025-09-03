Téměř polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky. Nepatříte mezi ně?

A jen třetina z nich využívá e-mailovou automatizaci, která je naprosto zásadní pro efektivitu jejich marketingových kampaní. Tato zjištění vyplývají ze studie, ve které jsme se v Sherpas TECH zaměřili na 613 předních českých e-shopů.
Co se dozvíte v článku
43 % e-shopů vůbec nekomunikuje
Představte si, že máte kamenný obchod. Zákazníci k vám přijdou, prohlíží si zboží a vy si od nich vezmete vizitku s tím, že jim dáte vědět o novinkách a slevách. Ale vizitku založíte do šuplíku a už se jim nikdy neozvete. Přesně tak se chová celá řada e-shopů. Přestože mají na svých stránkách přihlašovací formulář pro zasílání novinek nebo je nabízejí v rámci registrace do e-shopu, tak vás nikdy neosloví.
Pokud e-shop po registraci do newsletteru s kontaktem dále nepracuje, přichází o příležitost sdělit zákazníkovi klíčové informace v ten správný čas a podpořit tak potenciál zákaznického vztahu do budoucna, uvádí Petr Cikán, CEO & Co-Founder, Sherpas TECH.
Z celkového počtu 550 aktivních e-shopů, u kterých jsme provedli registraci k zasílání newsletteru, 313 e-shopů (57 %) pravidelně rozesílá e-maily a 237 e-shopů (43 %) neposílá žádnou běžnou rozesílku. U 38 e-shopů nebylo možné aktivitu rozesílky vyhodnotit (nedalo se žádným z výše uvedených způsobů registrovat k odběru) a 25 e-shopů bylo od naší poslední studie před dvěma lety zrušeno.
Asi vás napadá, proč e-shopy, když jim dáte váš e-mail, nic neposílají? Příčin může být několik: od technických potíží s napojením na rozesílací nástroj až jednoduše proto, že nevědí jaký obsah posílat. V každém případě tento nedostatek komunikace představuje ztracenou příležitost v budování vztahu s potenciálními zákazníky.
Zajímavé je také to, že podíl těch, kteří s e-mail marketingem aktivně pracují nebo naopak nepracují, je již několik let v podstatě neměnný. Už od roku 2019, kdy jsme obdobnou studii prováděli poprvé, se tento poměr drží kolem 50 %. I když jsme očekávali, že se bude situace zlepšovat, naše nejnovější studie potvrdila, že tento poměr přetrvává.
Zajímá vás, kdy se odesílá nejvíc a jaká slova a fráze se nejčastěji objevují v předmětech zpráv? A jak je to s ověřováním e-mailů podle zásad DMARC? Stáhněte si studii zdarma a dozvíte se praktické poznatky z analýzy 10 000 newsletterů od 613 českých e-shopů, které vám pomohou výrazně zvýšit efektivitu vašeho e-mail marketingu.
Jen 30 % e-shopů automatizuje
Další zajímavé zjištění je to, že automatizované kampaně, které patří k největším příležitostem e-commerce, využívá jen 30 % e-shopů. Přitom tyto kampaně dokáží oslovit zákazníka ve správný čas a pro jejich spuštění vám stačí e-mailingový nástroj s podporou automatizací, základní segmentace a pop-up okno pro sběr kontaktů na webu. Nemusí se jednat o žádné sofistikované automatizační scénáře. I jednoduchý uvítací e-mail, připomenutí prohlížených produktů a opuštěného košíku výrazně podpoří výsledky marketingových kampaní. V naší studii jsme se podrobněji podívali na uvítací kampaň a opuštěný košík.
Welcome scénář po registraci zákazníka má necelá třetina e-shopů
Představte si, že do vašeho kamenného obchodu vstoupí nový zákazník. Místo abyste ho ignorovali, přivítáte ho s úsměvem. Pozdravíte ho, provedete ho obchodem a představíte mu vaši nabídku. To je přesně to, co dělá uvítací e-mailová kampaň. Jedná se o první e-mail, který pošlete novým zájemcům o vaši nabídku nebo potenciálním zákazníkům.
Není divu, že uvítací kampaně dosahují mimořádně vysoké míry otevření, často přes 80 %, a také skvělé míry prokliků, přesahující 20 %. Ve srovnání s běžnými hromadnými rozesílkami jsou uvítací e-maily výrazně efektivnější i z pohledu konverzí. Welcome kampaně tak poskytují skvělou možnost oslovit zákazníka již ve chvíli, kdy se o nákupu teprve rozhoduje.
A jak uvítací kampaň využívají české e-shopy? Z celkového počtu aktivních e-shopů oslovuje nově registrované kontakty a posílá uvítací kampaň zhruba 30 %. Vzhledem k tomu, že v rámci naší první studie v roce 2019 to bylo pouhých 17 % a v roce 2023 již 26 %, tak sledujeme postupné zlepšování. I tak je to pro většinu e-shopů stále příležitost, kterou promarňují. Přitom i jednoduché nastavení této e-mailové automatizace může výrazně zhodnotit investice do akvizičních kampaní, které přivedou na e-shop nové návštěvníky.
Kampaň opuštěný košík používá necelá třetina e-shopů
A do třetice si představte, že váš zákazník stojí u pokladny s plným nákupním košíkem. Na poslední chvíli si to ale rozmyslí a chystá se odejít. V tu chvíli ho nejspíš oslovíte:
Potřebujete poradit? Mohu vám nabídnout drobný dárek nebo slevu na celý váš nákup? Přesně tak funguje e-mail s připomínkou opuštěného košíku. Zachytí zákazníka v okamžiku váhání a nabídne mu ten malý impuls, který potřebuje, aby se rozhodl a nákup dokončil.
Není asi překvapivé, že připomenutí opuštěného košíku je jednou z nejúčinnějších automatizovaných e-mailových kampaní. Někdy totiž stačí opravdu malé pošťouchnutí, aby zákazník dokončil svůj nákup. Z tohoto pohledu pro nás bylo opravdu překvapením, že i tuto kampaň používá necelá třetina e-shopů. Tento typ e-mailu přitom má velmi vysoký konverzní potenciál a často přináší návrat k objednávce.
Co k tomu říci závěrem?
Ze studie vyplývá, že téměř polovina českých e-shopů stále nekomunikuje se svými potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mail marketingu. Ačkoliv e-shopy sbírají e-mailové kontakty, neposílají žádné novinky ani informace. To jednoznačně představuje promarněnou příležitost k budování vztahů a zvyšování konverzí. Tento stav se přitom za poslední roky nijak výrazně nezměnil.