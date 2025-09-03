Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  Téměř polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky. Nepatříte mezi ně?

Téměř polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky. Nepatříte mezi ně?

Jana Šobrová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž se šokovaně drží za hlavu, když kouká do notebooku
Autor: Shutterstock, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
Přestože je e-mail marketing pro e-shopy klíčový, téměř polovina českých e-shopů se svými zákazníky ani trochu nekomunikuje.

A jen třetina z nich využívá e-mailovou automatizaci, která je naprosto zásadní pro efektivitu jejich marketingových kampaní. Tato zjištění vyplývají ze studie, ve které jsme se v Sherpas TECH zaměřili na 613 předních českých e-shopů.

Co se dozvíte v článku
  1. 43 % e-shopů vůbec nekomunikuje
  2. Jen 30 % e-shopů automatizuje
  3. Welcome scénář po registraci zákazníka má necelá třetina e-shopů
  4. Kampaň opuštěný košík používá necelá třetina e-shopů
  5. Co k tomu říci závěrem?

43 % e-shopů vůbec nekomunikuje

Představte si, že máte kamenný obchod. Zákazníci k vám přijdou, prohlíží si zboží a vy si od nich vezmete vizitku s tím, že jim dáte vědět o novinkách a slevách. Ale vizitku založíte do šuplíku a už se jim nikdy neozvete. Přesně tak se chová celá řada e-shopů. Přestože mají na svých stránkách přihlašovací formulář pro zasílání novinek nebo je nabízejí v rámci registrace do e-shopu, tak vás nikdy neosloví.

Pokud e-shop po registraci do newsletteru s kontaktem dále nepracuje, přichází o příležitost sdělit zákazníkovi klíčové informace v ten správný čas a podpořit tak potenciál zákaznického vztahu do budoucna, uvádí Petr Cikán, CEO & Co-Founder, Sherpas TECH.

Z celkového počtu 550 aktivních e-shopů, u kterých jsme provedli registraci k zasílání newsletteru, 313 e-shopů (57 %) pravidelně rozesílá e-maily a 237 e-shopů (43 %) neposílá žádnou běžnou rozesílku. U 38 e-shopů nebylo možné aktivitu rozesílky vyhodnotit (nedalo se žádným z výše uvedených způsobů registrovat k odběru) a 25 e-shopů bylo od naší poslední studie před dvěma lety zrušeno.

Asi vás napadá, proč e-shopy, když jim dáte váš e-mail, nic neposílají? Příčin může být několik: od technických potíží s napojením na rozesílací nástroj až jednoduše proto, že nevědí jaký obsah posílat. V každém případě tento nedostatek komunikace představuje ztracenou příležitost v budování vztahu s potenciálními zákazníky.
Zajímavé je také to, že podíl těch, kteří s e-mail marketingem aktivně pracují nebo naopak nepracují, je již několik let v podstatě neměnný. Už od roku 2019, kdy jsme obdobnou studii prováděli poprvé, se tento poměr drží kolem 50 %. I když jsme očekávali, že se bude situace zlepšovat, naše nejnovější studie potvrdila, že tento poměr přetrvává.

Zajímá vás, kdy se odesílá nejvíc a jaká slova a fráze se nejčastěji objevují v předmětech zpráv? A jak je to s ověřováním e-mailů podle zásad DMARC? Stáhněte si studii zdarma a dozvíte se praktické poznatky z analýzy 10 000 newsletterů od 613 českých e-shopů, které vám pomohou výrazně zvýšit efektivitu vašeho e-mail marketingu.

Jen 30 % e-shopů automatizuje

Další zajímavé zjištění je to, že automatizované kampaně, které patří k největším příležitostem e-commerce, využívá jen 30 % e-shopů. Přitom tyto kampaně dokáží oslovit zákazníka ve správný čas a pro jejich spuštění vám stačí e-mailingový nástroj s podporou automatizací, základní segmentace a pop-up okno pro sběr kontaktů na webu. Nemusí se jednat o žádné sofistikované automatizační scénáře. I jednoduchý uvítací e-mail, připomenutí prohlížených produktů a opuštěného košíku výrazně podpoří výsledky marketingových kampaní. V naší studii jsme se podrobněji podívali na uvítací kampaň a opuštěný košík.

Welcome scénář po registraci zákazníka má necelá třetina e-shopů

Představte si, že do vašeho kamenného obchodu vstoupí nový zákazník. Místo abyste ho ignorovali, přivítáte ho s úsměvem. Pozdravíte ho, provedete ho obchodem a představíte mu vaši nabídku. To je přesně to, co dělá uvítací e-mailová kampaň. Jedná se o první e-mail, který pošlete novým zájemcům o vaši nabídku nebo potenciálním zákazníkům.

Není divu, že uvítací kampaně dosahují mimořádně vysoké míry otevření, často přes 80 %, a také skvělé míry prokliků, přesahující 20 %. Ve srovnání s běžnými hromadnými rozesílkami jsou uvítací e-maily výrazně efektivnější i z pohledu konverzí. Welcome kampaně tak poskytují skvělou možnost oslovit zákazníka již ve chvíli, kdy se o nákupu teprve rozhoduje.

A jak uvítací kampaň využívají české e-shopy? Z celkového počtu aktivních e-shopů oslovuje nově registrované kontakty a posílá uvítací kampaň zhruba 30 %. Vzhledem k tomu, že v rámci naší první studie v roce 2019 to bylo pouhých 17 % a v roce 2023 již 26 %, tak sledujeme postupné zlepšování. I tak je to pro většinu e-shopů stále příležitost, kterou promarňují. Přitom i jednoduché nastavení této e-mailové automatizace může výrazně zhodnotit investice do akvizičních kampaní, které přivedou na e-shop nové návštěvníky.

InfografikaAutor: Sherpas, podle licence: Rights Managed

Kampaň opuštěný košík používá necelá třetina e-shopů

A do třetice si představte, že váš zákazník stojí u pokladny s plným nákupním košíkem. Na poslední chvíli si to ale rozmyslí a chystá se odejít. V tu chvíli ho nejspíš oslovíte: Potřebujete poradit? Mohu vám nabídnout drobný dárek nebo slevu na celý váš nákup? Přesně tak funguje e-mail s připomínkou opuštěného košíku. Zachytí zákazníka v okamžiku váhání a nabídne mu ten malý impuls, který potřebuje, aby se rozhodl a nákup dokončil.

Školení pro účetní - mzdová účtárna v příkladech

Není asi překvapivé, že připomenutí opuštěného košíku je jednou z nejúčinnějších automatizovaných e-mailových kampaní. Někdy totiž stačí opravdu malé pošťouchnutí, aby zákazník dokončil svůj nákup. Z tohoto pohledu pro nás bylo opravdu překvapením, že i tuto kampaň používá necelá třetina e-shopů. Tento typ e-mailu přitom má velmi vysoký konverzní potenciál a často přináší návrat k objednávce.

Co k tomu říci závěrem?

Ze studie vyplývá, že téměř polovina českých e-shopů stále nekomunikuje se svými potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mail marketingu. Ačkoliv e-shopy sbírají e-mailové kontakty, neposílají žádné novinky ani informace. To jednoznačně představuje promarněnou příležitost k budování vztahů a zvyšování konverzí. Tento stav se přitom za poslední roky nijak výrazně nezměnil.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jana Šobrová, Sherpas

Jana Šobrová

Jana se marketingové komunikaci věnuje už více jak 15 let. Má bohaté zkušenosti s přípravou obsahových strategií a sdílením obsahu v online marketingu.

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 2. 9. 2025

Dále u nás najdete

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: Marihuana bude pro vlastní potřebu legální
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).