Daň z příjmu fyzických osob

Jedná se o daň opakovanou, nenávratnou, nedobrovolnou a neúčelovou. Plátce tedy neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity.
Co se dozvíte v článku
- Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob?
- Jak se určuje základ daně?
- Které výdaje patří mezi daňově uznatelné (uplatnitelné)?
- Jaké výdaje jsou daňově neuznatelné (neuplatitelné)?
- Jak na výdaje procentem z příjmů
- Co je daňová ztráta a jak ji využít k snížení daní?
- Registrace k dani z příjmů
- Zákon o daních z příjmů
- Zálohy na daň z příjmů
- Slevy na dani
- Základní sleva na poplatníka
- Jaká je sleva na manželku nebo manžela?
- Sleva na částečný invalidní důchod
- V jaké výši je sleva na plný invalidní důchod?
- Jaká je sleva na průkaz ZTP/P?
- Zrušené slevy
- Jak podat daňové přiznání elektronicky?
- S daňovým přiznáním pomohou interaktivní šablony v Excelu
- Interaktivní daňové přiznání včetně přehledů pro ty, co uplatňují paušál nebo vedou daňovou evidenci
- Interaktivní daňové přiznání včetně přehledů pro ty, co vedou účetnictví
- Interaktivní daňové přiznání bez přehledů určené zaměstnancům
- Interaktivní daňové přiznání bez přehledů pro ty, co mají více zdrojů příjmů
Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob?
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou dle zákona o daních z příjmů:
- příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
- příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
- příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
- příjmy z nájmu (§ 9),
- ostatní příjmy (§ 10).
Jestliže má poplatník příjmy pouze ze zaměstnání a nemá současně příjmy z více zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele, případně posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, a to nejpozději do 15. února následujícího roku.
Jestliže bude zaměstnanec sám podávat daňové přiznání, požádá všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách.
Mezi příjmy ze samostatné činnosti (podnikání), pokud se nejedná o závislou činnost (zaměstnání), patří:
- příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
- příjem ze živnostenského podnikání,
- příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
- podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
- příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
- příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
- příjem z výkonu nezávislého povolání.
Příjmy z kapitálového majetku jsou například příjmy z úroků z poskytnutých půjček a další. Nepatří sem naopak výnosy z vkladů na vkladových účtech, které jsou zdaněny srážkovou daní, dávky a odbytné penzijního připojištění atd.
Do příjmu z nájmu patří příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí (s výjimkou příležitostného pronájmu movitých věcí, který se zahrnuje mezi ostatní příjmy). Jedná se o nemovité nebo movité věci nezahrnuté do obchodního majetku. Zdaňuje se i nepeněžní příjem, např. hodnota opravy provedené nájemcem na najaté nemovitosti.
Do ostatních příjmů se zahrnují příjmy z prodeje majetku nezahrnutého do obchodního majetku, prodej akcií a podílových listů vlastněných méně než tři roky, příjmy ze zemědělské činnosti neprovozované podnikatelem, a další.
Jak se určuje základ daně?
Základem daně je rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů osvobozených) převyšují náklady. Podnikatel však musí rozlišit mezi náklady daňově uznatelnými a neuznatelnými.
Před vyplněním daňového přiznání je nutné zjistit výši příjmů a výdajů. Pro zjištění jejich skutečné výše se vychází z účetního výsledku hospodaření nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.
Od výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou daňově uznatelné výdaje ve výši prokázané poplatníkem.
Zákon o daních z příjmů vyjmenovává v § 24 výdajů daňově uznatelné, tj. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a v § 25 výdaje nedaňové, které pro daňové účely finanční úřad neuznává. Výdaje daňově uznatelné snižují základ daně a tím i povinnost zaplatit daň.
Které výdaje patří mezi daňově uznatelné (uplatnitelné)?
Mezi výdaje daňově uznatelné (uplatnitelné) patří:
- mzdy a pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance,
- provozní náklady,
- nákupy materiálu a zboží,
- výdaje na pracovní cesty,
- škody vzniklé v důsledku živelných pohrom,
- škody způsobené neznámým pachatelem (potvrzení Policie ČR),
- odpisy majetku,
- rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách,
- nájemné a další.
Jaké výdaje jsou daňově neuznatelné (neuplatitelné)?
Mezi výdaje daňově neuznatelné (neuplatnitelné) patří:
- výdaje na pořízení hmotného majetku,
- technické zhodnocení,
- výdaje na reprezentaci,
- osobní spotřeba podnikatele,
- manka a škody převyšující náhrady,
- daň dědická, darovací, z příjmů,
- penále a úroky nesmluvní,
- odvod DPH,
- platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ a další.
Jak na výdaje procentem z příjmů
Výdaje stanovené procentem z příjmů (paušální výdaje) jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti a příjmů autora
Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit.
Maximální výše výdajů u paušálů se počítá z hranice příjmů 2 000 000 Kč.
- U 80% paušálu je limit 1 600 000 Kč.
- U 60% paušálu je limit 1 200 000 Kč.
- U 40% paušálu je limit 800 000 Kč.
- U 30% paušálu je limit 600 000 Kč.
Jestliže má podnikatel více druhů příjmů, musí pro různé druhy příjmů, uplatnit i různé procento výdajů. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů z podnikání se nesmí sčítat a ani nejde na některé uplatnit výdaje skutečné a na jiné paušální.
Kombinace je povolena jen u příjmů z podnikání a současném pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Jedná se totiž o samostatné dílčí základy daně z příjmů.
V paušálu jsou obsaženy veškeré výdaje podnikatele, včetně mezd, odpisů majetku, sociálního a zdravotního pojištění.
Co je daňová ztráta a jak ji využít k snížení daní?
O daňovou ztrátu se jedná v případě, že výdaje přesáhnou příjmy, a to na základě zjištění z účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamu o příjmech a výdajích. O ztrátu se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů.
Daňovou ztrátu, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně v pěti následujících zdaňovacích obdobích.
Registrace k dani z příjmů
Poplatník daně z příjmů fyzických osob rezident je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém
- započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
- přijal příjem ze samostatné činnosti.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob nerezident je povinen podat přihlášku k registraci pokud:
- na území České republiky započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
- přijal příjem ze samostatné činnosti ze zdrojů na území České republiky, nebo mu
- na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo
- získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob není povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy:
- které nejsou předmětem daně,
- které jsou osvobozené od daně, nebo
- z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
Zákon o daních z příjmů
Zákon o daních z příjmů je předpisem č. 586/1992 Sb. a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob.
Zálohy na daň z příjmů
Poplatník musí platit zálohy na daň z příjmů v případě
- že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 40 % z poslední daňové povinnosti ve dvou splátkách, do 15.6. a do 15.12.)
- že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15.3., druhá záloha je splatná do 15.6., třetí záloha je splatná do 15.9. a čtvrtá záloha je splatná do 15.12.)
Poplatník nemusí platit zálohy v případě
- že má příjmy pouze ze závislé činnosti, tedy zálohu odvádí každý měsíc jeho zaměstnavatel,
- že má kromě příjmů ze závislé činnosti požitků i příjmy z jiných zdrojů, ale příjmy ze závislé činnosti činí 50 % a více,
- že má daňovou povinnost za zdaňovací období nižší než 30 000 Kč,
- má nahodilé příjmy,
- zůstavitel ode dne jeho smrti.
Slevy na dani
V Českém republice existuje několik slev na dani, které umožňují poplatníkům snížit si výši daňové povinnosti. Mezi tu nejčastěji uplatňovanou patří sleva na poplatníka a sleva na manžela nebo manželku.
Základní sleva na poplatníka
Základní slevu na dani může uplatnit poplatník, který má v průběhu zdaňovacího období zdanitelné příjmy.
Základní sleva na dani je ve výši
30 840 Kč ročně
respektive 2570 Kč měsíčně.
Tato sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.
Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka (tzv. růžový formulář, který lze vyplnit i elektronicky přes portál MOJE daně), ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.
Jaká je sleva na manželku nebo manžela?
Tato sleva prošla zásadní reformou. Již nestačí pouze nízký příjem partnera, ale je vyžadována i péče o dítě.
Výše slevy:
24 840 Kč ročně
Základní podmínky:
- Manželé (nebo registrovaní partneři) žijí ve společně hospodařící domácnosti.
- Vlastní příjem manžela/manželky nepřesáhl za rok 68 000 Kč.
- Podmínka věku dítěte: Slevu lze uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka pečuje o dítě ve věku do 3 let.
Mezi vlastní příjmy se zahrnuje především:
- hrubý příjem z pracovního poměru,
- nemocenské dávky,
- peněžitá pomoc v mateřství,
- příjmy z podnikání.
- Vlastním příjmem je však i přijatý dar nebo příjmy, které jsou zdaněné srážkovou daní např. dividendy nebo jiné podíly na zisku.
TIP: Slevy a vše další okolo daní vám automaticky vypočítají naše šablony pro MS Excel.
Do vlastních příjmů nejsou zahrnuty:
- dávky sociální podpory a sociální péče,
- příspěvek na péči, sociální služby, dávky v hmotné nouzi,
- stipendia při studiu,
- státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
- státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem.
Slevu na dani lze uplatnit pouze po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku).
Pokud je manželka/manžel držitel průkazu ZTP/P, sleva je ve výši dvojnásobku roční slevy.
Sleva na částečný invalidní důchod
Základní sleva na invaliditu je ve výši
2 520 Kč ročně
A to v případě, že poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění.
V jaké výši je sleva na plný invalidní důchod?
Rozšířená slevu na invaliditu je ve výši
5 040 Kč ročně
Ta je přiznaná v případě, že poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u kterého je jednou z podmínek přiznání, že je invalidní ve třetím stupni
Jaká je sleva na průkaz ZTP/P?
Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši
16 140 Kč ročně
A to v případě, že je poplatník držitelem průkazu ZTP/P.
Dokládá se průkazem ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.
Zrušené slevy
Od roku 2024 byly v rámci úsporných opatření zrušeny některé dříve běžné slevy:
- sleva na studenta,
- školkovné (sleva za umístění dítěte).
Jak podat daňové přiznání elektronicky?
OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou musí podat přiznání elektronicky. Možností, jak elektronicky podat přiznání, existuje několik, ale přiznání musí být podáno ve formátu XML.
Kromě datové schránky lze využít online finanční úřad na Mojedane.cz, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) či software třetích stran.
S daňovým přiznáním pomohou interaktivní šablony v Excelu
Už od roku 2004 pro vás na serveru business.center.cz připravujeme interaktivní šablony pro MS Excel. V nich uděláte daňové přiznání ve známém prostřední Microsoft Excel. Do šablon stačí zadat několik základních údajů a šablona se postará o výpočet daní sama.
Formuláře tak zvládne vyplnit i poučený laik, jsou zautomatizované a díky své koncepci navádí každého při jejich vyplňování.
Respektujeme vaše soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači. Data můžete také vyexportovat do formátu XML pro elektronické podání.
Šablony jsou připraveny ve formátu Microsoft Excel. Stoprocentní funkčnost garantujeme pouze v MS Office od verze 2007 na platformě Windows. Šablona tedy nemusí fungovat správně v alternativních programech jako např. OpenOffice a LibreOffice, v MS Office pro platformu Mac OS, ani v online verzi MS Office 365.
Podobu a funkčnost šablony si můžete snadno ověřit v jejich omezených verzích, které jsou zdarma.
Interaktivní daňové přiznání včetně přehledů pro ty, co uplatňují paušál nebo vedou daňovou evidenci
Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje:
• daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci
• přehledy pro správu sociálního zabezpečení
• přehled pro zdravotní pojišťovny
Interaktivní daňové přiznání včetně přehledů pro ty, co vedou účetnictví
Tento formulář pro daňové přiznání obsahuje:
• daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví
• účetní závěrku
• přehledy pro správu sociálního zabezpečení
• přehledy pro zdravotní pojišťovnu
Interaktivní daňové přiznání bez přehledů určené zaměstnancům
Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR, který neobsahuje export do XML.
Tento interaktivní formulář použijete tehdy, když máte příjmy pouze ze závislé činnosti plynoucí výhradně z území České republiky a chcete nebo musíte podávat daňové přiznání.
Interaktivní daňové přiznání bez přehledů pro ty, co mají více zdrojů příjmů
Toto daňové přiznání s exportem XML obsahuje pouze daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro OSSZ a ZP a je primárně určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o DzP.