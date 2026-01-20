Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Co je sociální pojištění?
Co se dozvíte v článku
- Co je sociální pojištění?
- Sociální pojištění OSVČ
- Jaké je sociální pojištění u OSVČ hlavní?
- Sociální pojištění u OSVČ vedlejší
- Jaká je sazba sociálního pojištění?
- Výpočet sociálního pojištění
- Jaká je výše minimálních záloh na sociální pojištění?
- Jak se platí sociální pojištění?
- Zálohy na sociální pojištění
- Splatnost záloh na sociální pojištění
- Zdravotní pojištění
- Zdravotní pojištění OSVČ
- Zálohy na zdravotní pojištění
- Jaké jsou minimální zálohy na zdravotní pojištění?
- Jaká je splatnost záloh na zdravotní pojištění?
- Platba zdravotního pojištění
- Jaká je sazba zdravotního pojištění?
- Výpočet zdravotního pojištění
- Nemocenské pojištění
- Jaká je sazba nemocenského pojištění?
- Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění
- Jaká je splatnost nemocenského pojištění?
- Nemocenské pojištění a paušální režim
- Zaplacení vyššího pojistného
- Jak je to s nemocenskou a náhradou mzdy?
- Přehledy
- Jak vyplnit přehled pro ČSSZ?
- Jak podat přehled pro ČSSZ
- Kdy podat přehled pro ČSSZ?
- Přehledy pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovnu jsou součástí našich interaktivních formulářů
- Návod na vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu
- Jak podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?
- Jak poslat on-line přehledy pro zdravotní pojišťovny datovou schránkou
- Kdy podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?
- Termíny pro podání přehledů v roce 2026
Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Povinnost odvádět částky je pro OSVČ uložena rozdílně pro důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) a pro nemocenské pojištění.
Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 55 % daňového základu.
Sociální pojištění OSVČ
Platba pojistného na důchodové pojištění je ve většině případů povinná, do nemocenského pojištění se OSVČ zapojuje dobrovolně.
Jaké je sociální pojištění u OSVČ hlavní?
Jestliže OSVČ nedoloží, že je její činnost vedlejší, je považována za hlavní. V prvním roce podnikání hradí minimální zálohy, v dalších letech na základě dosažených příjmů, alespoň však ve výši minimálních záloh.
Sociální pojištění u OSVČ vedlejší
O sobou, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, může být osoba, která v kalendářním roce:
- vykonávala zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel odvádí sociální pojištění),
- měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
- měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
- osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby,
- vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
- byla nezaopatřeným dítětem (studium).
OSVČ vedlejší nemusí platit v prvním roce podnikání minimální zálohy.
Jaká je sazba sociálního pojištění?
Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:
- u zaměstnavatelů 24,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří nevykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
- u zaměstnavatelů 29,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
- u zaměstnavatelů 27,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří vykonávají činnost v rizikovém zaměstnání (z toho z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) Zde dochází k postupnému navyšování – v roce 2027 pak 28,8 % a počínaje rokem 2028 bude činit 29,8 %.
- u zaměstnanců 7,1 % (z toho 0,6 % na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění)
- u osob samostatně výdělečně činných OSVČ 29,2 % (z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
- u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, 2,7 % z vyměřovacího základu,
- u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %,
- u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,7 % z vyměřovacího základu.
Výpočet sociálního pojištění
Sociální pojištění se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než
55 % daňového základu.
Jaká je výše minimálních záloh na sociální pojištění?
Výše minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění pro OSVČ hlavní činí v roce 2026 celkem
5720 Kč
OSVČ vedlejší mají v roce 2026 minimální měsíční zálohy na sociální pojištění ve výši
1574 Kč
Jak se platí sociální pojištění?
Lhůta pro doplacení sociálního pojištění činí 8 dnů od reálného odevzdání přehledu. Pokud OSVČ podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný
10. května
Jestliže ale podá přehled třeba už 2. dubna, musí pojistné doplatit do 10. dubna.
Zálohy na sociální pojištění
Zálohy na sociální pojištění se stanoví na základě přehledu pro ČSSZ. Pokud OSVČ vyjdou v přehledu nižší zálohy než minimální, platí zálohy v minimální výši.
OSVČ hlavní, která začíná podnikat, platí první rok zálohy v minimální výši.
OSVČ vedlejší první rok podnikání zálohy platit nemusí.
Splatnost záloh na sociální pojištění
Pojistné za kalendářní měsíc je pro zaměstnavatele splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.
Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ a splatnost pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí.
Za den platby se považuje den, kdy platba dojde na účet.
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění musí v ČR platit ze zákona každý. Za někoho platí pojistné stát, za jiné zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si musí správný odvod pojistného zajistit samy.
Zdravotní pojištění OSVČ
Zdravotní pojištění musí platit každá OSVČ. Platí se 13,5 % z vyměřovacího základu, který činí 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.
Zálohy na zdravotní pojištění
Zálohy na zdravotní pojištění se stanoví na základě přehledu. Pokud OSVČ hlavní vyjdou v přehledu nižší zálohy než minimální, platí zálohy v minimální výši. OSVČ vedlejší z důvodu zaměstnání nemusí platit zálohy vůbec.
OSVČ, za které platí pojistné stát (např. studenti, důchodci apod.), od 1. 1. 2026 zálohy na zdravotní pojištění neplatí. Pojistné se jim vyúčtuje až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok a případný nedoplatek pak doplatí ve lhůtě stanovené pojišťovnou.
V prvním roce podnikání platí povinně zálohy jen OSVČ hlavní, a to v minimální výši.
Jaké jsou minimální zálohy na zdravotní pojištění?
Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní činí v roce 2026 celkem
3306 Kč
Zálohy neplatí jen OSVČ, které jsou současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů.
Pojistné uhradí až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok.
Zálohy rovněž neplatí podnikatelé, za které současně platí pojistné stát a kteří s podnikáním začínají. Tito podnikatelé nemusí zálohy platit v prvním roce svého podnikání. Následně pak zálohy hradí ve výši, která jim vyjde v přehledu.
Jaká je splatnost záloh na zdravotní pojištění?
Pro samoplátce, tedy OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů je splatnost vždy do 8. dne následujícího měsíce.
Pro zaměstnavatele je dnem splatnosti 1. až 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Platba zdravotního pojištění
Lhůta pro doplacení zdravotního pojištění činí 8 dnů od reálného odevzdání přehledu. Pokud OSVČ podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný
10. května.
Jestliže ale podá přehled třeba už 2. dubna, musí pojistné doplatit do 10. dubna.
Jaká je sazba zdravotního pojištění?
Sazba zdravotního pojistného je stanovena ve výši
13,5 %
z vyměřovacího základu, který je odlišný pro zaměstnance a pro OSVČ.
Zatímco zaměstnanci platí 13,5 % z hrubé mzdy, OSVČ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji.
Výpočet zdravotního pojištění
Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je
50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.
Nemocenské pojištění
Nemocenské pojištění (nemocenská) finančně zabezpečuje ekonomické aktivní občany v situaci, kdy kvůli nemoci, případně mateřství nemohou pracovat.
Zaměstnanci mají nemocenské pojištění povinné, OSVČ si jej mohou platit dobrovolně.
Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Jaká je sazba nemocenského pojištění?
Sazba nemocenského pojištění činí
2,7 %
Zaměstnanci mají nemocenské zahrnuté v 7,1 %, kde je nemocenské 0,6 %.
U zaměstnanců se počítá z hrubé mzdy.
OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, hradí 2,7 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, a který nemůže být vyšší než určený vyměřovací základ připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží.
Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění
Výše minimálních záloh na nemocenské pojištění OSVČ činí v roce 2026 celkem
243 korun
Nemocenské pojištění pro OSVČ je dobrovolné.
Jaká je splatnost nemocenského pojištění?
Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.
V měsíci přihlášení se k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.
Nemocenské pojištění a paušální režim
OSVČ v paušálním režimu se můžou dobrovolně přihlásit k nemocenskému pojištění. Mohou tak udělat buď společně s oznámením správci daně o vstupu do paušálního režimu nebo kdykoliv během doby, po kterou jsou v paušálním režimu. Pokud byla OSVČ účastna nemocenského pojištění před vstupem do paušálního režimu, nic se na její účasti nemění.
Platby pojistného na nemocenské pojištění nejsou součástí paušálních záloh, ale je nutné je hradit samostatně na účet příslušné OSSZ a se správnou identifikací (variabilním symbolem).
OSVČ v paušálním režimu si výši pojistného určuje sama svou platbou, a to v rozmezí minimální výše vyměřovacího základu platné pro daný rok a maximální výše vyměřovacího základnu.
OSVČ v paušálním režimu je povinna platit paušální zálohy i za ty kalendářní měsíce, v nichž po celý tento kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenské dávky (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného).
Zaplacení vyššího pojistného
Pokud OSVČ zaplatí za některý měsíc vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu, případně zaplatí pojistné za kalendářní měsíc, ve kterém není povinna platit pojistné, vzniká přeplatek. Ten bude vyčíslen a vrácen po skončení kalendářního roku, ve kterém takový přeplatek vznikl nejpozději do konce března.
Když bude přeplatek vyšší, než dvě minimální platby pojistného (2 × 243 Kč), bude část přeplatku přesahující tuto částku o více jak 99 Kč vrácena OSVČ, pokud nemá vůči OSSZ/ČSSZ jiný splatný závazek.
Přeplatek je ponechán na kontě nemocenského pojištění OSVČ jako rezerva pro případ neuhrazení pojistného v budoucnu.
Jak je to s nemocenskou a náhradou mzdy?
Z nemocenského pojištění je vyplácena nemocenská. Zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel, a od 15. dne na nemocenskou, kterou hradí stát. OSVČ mají nárok jen na nemocenskou, a to od 15. dne pracovní neschopnosti, musí si ovšem platit nemocenské pojištění.
Přehledy
Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je (dle § 15 zákona č. 589/1992 Sb.) povinna podat OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.
Jak vyplnit přehled pro ČSSZ?
Pro vyplnění formuláře pro ČSSZ – přehled o příjmech a výdajích lze využít interaktivní formulář a vyplnit přehled elektronicky.
Přihlášeným uživatelům do ePortálu se do přehledu automaticky doplní identifikační údaje a také úhrn zaplacených záloh na pojistné, případně i další údaje.
V tomto přehledu se kromě daňového základu uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, a to především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění.
Jak podat přehled pro ČSSZ
OSVČ, které mají ze zákona zpřístupněnu datovou schránku, jsou povinny podávat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ výhradně v elektronické podobě ve formátu XML.
Podání mohou učinit prostřednictvím ePortálu ČSSZ (interaktivní formulář umožňuje přímé odeslání v požadovaném formátu) nebo zasláním do datové schránky e‑Podání (ID: 5ffu6×k), případně do datové schránky příslušné OSSZ.
Když má OSVČ uznávaný elektronický podpis, může Přehled o příjmech a výdajích OSVČ ve formátu xml podat také prostřednictvím veřejného rozhraní pro e‑Podání (VREP/APEP).
Pokud OSVČ nemá zpřístupněnou datovou schránku, která jí byla zřízena ze zákona, nebo v odůvodněných případech, může vyplněný interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, zaslat v čitelném formátu (např. PDF) na e-podatelnu (jestliže vlastní uznávaný elektronický podpis), nebo jej doručí na adresu příslušné ÚSSZ.
Kdy podat přehled pro ČSSZ?
Lhůta pro podání přehledu se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání, kdy toto se mění podle toho, kdy bylo podáno, v jaké podobě a kdo jej podal.
Obecně dle § 136 odst. 1 daňového řádu zůstává lhůta pro podání daňového přiznání nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období zachována.
ÚSSZ bude stanovovat den, kdy měl být podán přehled podle údajů, které OSVČ zaznamená v přehledu (v řádcích č. 40 a 41).
Když OSVČ nevyplní potřebné údaje daných řádcích, bude za den lhůty pro podání přehledu stanoven termín 4. 5. 2026.
Termíny pro podání přehledu za rok 2025
- 4. 5. 2026 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě,
- 1. 6. 2026 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2026,
- 3. 8. 2026 pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2026.
Přehledy pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovnu jsou součástí našich interaktivních formulářů
⬇️ Interaktivní formuláře ke stažení
Stahujte interaktivní formuláře k dani z příjmů fyzických osob. Naše formuláře obsahují export do XML formátu včetně přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Stahujte formuláře dle typu příjmů a výdajů či typu podnikání.
Návod na vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu
Formulář pro zdravotní pojišťovnu – přehled o příjmech a výdajích lze vyplnit v papírové podobě a poslat nebo osobně donést na příslušnou pobočku zdravotní pojišťovny. Jde též využít interaktivní formulář a vyplnit přehled elektronicky.
U většiny zdravotních pojišťoven ale potřebujete pro elektronické podání elektronický podpis nebo se musíte u nich předem registrovat.
Jak podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?
Přehled OSVČ o příjmech a výdajích můžete podat na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny osobně, poštou nebo elektronicky podle podmínek jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Jak poslat on-line přehledy pro zdravotní pojišťovny datovou schránkou
Přehledy o příjmech a výdajích je možné zdravotním pojišťovnám odeslat i prostřednictvím datových schránek. Každá pojišťovna může mít jiné požadavky, ale mezi preferovaný formát pro odeslání přehledů patří PDF.
Kdy podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?
Přehled o příjmech a výdajích se podává do jednoho měsíce od doby, kdy má být podáno daňové přiznání.
Termíny pro podání přehledů v roce 2026
Termíny pro podání přehledů:
- do 4. 6. 2026 v případě elektronického podání daňového přiznání
- do 3. 8. 2026 v případě zpracování přehledu OSVČ daňovým poradcem
- do 8. 4 2026 pokud OSVČ není povinna podat daňové přiznání,
- do 4. 5. 2026 v ostatních případech
Pokud po vyplnění vyjde v přehledu o výši daňového základu nedoplatek pojistného, je povinností OSVČ částku uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled podán.