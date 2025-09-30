Co plánují politické strany pro OSVČ a firmy? Snížení odvodů, ale znovuzavedení i EET

Víceméně všechny subjekty se pak shodují, že chtějí dokončit jednotné inkasní místo. Co dalšího politické strany, hnutí a koalice pro podnikatele plánují?
Minimální zálohy OSVČ mají opět skokově vzrůst
Během stávajícího volebního období výrazně stouply sociální odvody OSVČ. Na začátku roku 2024 nabyl účinnosti konsolidační balíček, který zvýšil vyměřovací základ, ze kterého se počítá sociální pojištění z 50 % na 55 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Dále od roku 2024 vzrostl minimální vyměřovací základ OSVČ u sociálního pojištění. U OSVČ vedlejších šlo o zvýšení z 10 na 11 % průměrné mzdy. U OSVČ hlavních, u kterých do konce roku 2023 činil 25 % průměrné mzdy, se od roku 2024 až do roku 2026 zvyšuje každý rok o 5 procentních bodů a příští rok by tak měl činit 40 % průměrné mzdy. To by znamenalo minimální zálohy pro OSVČ hlavní ve výši 5720 Kč.
Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkající se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.
ANO chce nárůst záloh pro příští rok zastavit
A právě poslední zvýšení minimálního vyměřovacího základu od roku 2026 plánuje po volbách, v případě, že bude skládat vládu, zrušit hnutí ANO.
Nesouhlasíme s dalším zvyšováním odvodů pro živnostníky, ke kterému má dojít od 1. ledna 2026 v důsledku dalšího zvýšení základu pro výpočet sociálního pojištění. Pokud získáme důvěru ve volbách, neprodleně přijmeme zákon, který tomuto zvyšování zamezí, uvedla serveru Podnikatel.cz ve volebním speciálu Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí.
Hnutí ANO chce rovněž OSVČ (i zaměstnancům) vrátit školkovné, slevu na studenta i původní podobu slevy na druhého z manželů, které stávající koalice zrušila. „Osvobodíme dobrovolné spropitné v gastronomii od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů,“ doplnila Alena Schillerová.
STAN chce základní slevu převádět do bonusu
Piráti sice zrušené slevy na dani vracet nechtějí, rádi by ale zvýšili slevu na poplatníka a bonus na první dítě. STAN zase navrhuje převádět základní slevu na poplatníka do bonusu. Snížení odvodů některým OSVČ, konkrétně nízkopříjmovým skupinám, navrhuje i SPD.
Není možné, aby ten, kdo si jako OSVČ jen přivydělává, odváděl na odvodech více, než jaký má příjem, uvedla SPD serveru Podnikatel.cz v rámci jeho volebního speciálu.
Motoristé navrhují, co už platí
Také Motoristé mají v programu u nízkopříjmových OSVČ zavedení možnosti platby, která bude vycházet z procentuálního poměru vůči skutečnému zisku.
Instalatér anebo elektrikář důchodce, který jako OSVČ pracuje na částečný úvazek a přivydělává si 1–2 zakázkami měsíčně, bude hradit odvody na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 29,2 %, respektive 13,5 %, ze svého čistého zisku. Při měsíčním výdělku 8000 Kč tedy nově zaplatí pouze 3416 Kč, namísto dnešní výše, která snižuje prakticky celý jeho zisk na nulu, uvádí v programu Motoristé sobě.
V tomto ohledu však nesou dříví do lesa, jelikož OSVČ vedlejší už nyní platí nižší zálohy na sociální pojištění (a do určité hranice vůbec pojistné neplatí) a OSVČ, za které pojistné platí stát (například zmínění důchodci), už v současnosti platí pojistné na základě skutečného výdělku a minimální zálohy se jich netýkají.
Jednotné inkasní místo chtějí prakticky všichni
Zvýšení daní pro OSVČ by naopak znamenal plán Přísahy na zavedení 17% daně z příjmů. Měnit zdanění OSVČ naopak neplánuje koalice Spolu.
Především chceme zjednodušit odvody, které OSVČ na sociální a zdravotní pojištění platí. Navrhujeme proto zavést jednotné inkasní místo, které umožní živnostníkům vyřídit všechny odvody najednou, bez nutnosti složitého rozdělování plateb a zbytečné byrokracie. To přinese větší přehlednost i úsporu času, doplnilo Spolu ve volebním speciálu serveru Podnikatel.cz. Dokončení jednotného inkasního místa ovšem mají v programu skoro všechny subjekty.
Ačkoli nedávná analýza PAQ Research ukázala, že výdajové paušály OSVČ neodpovídají výši reálných nákladů, žádná ze stran výdajové paušály měnit nechce. Pouze Piráti doplňují, že je třeba zanalyzovat, nakolik výdajové paušály odpovídají skutečným výdajům jednotlivých profesí.
ANO, Stačilo a Přísaha chtějí vrátit EET
Znovuzavedení EET, které zrušila stávající koalice, má v programu hnutí ANO, Přísaha a Stačilo. Motoristé sobě sice nepodporují návrat EET, pokud by k němu ale mělo dojít, chtějí výjimky pro všechny malé podnikatele a drobné živnostníky s ročním obratem do pěti milionů Kč. Ostatní politické subjekty návrat EET zcela odmítají. Piráti nicméně chtějí digitální účtenky a STAN hovoří o dobrovolné e-fakturace, která by byla spuštěna od 1. 1. 2027.
Tento systém má snížit náklady, omezit daňové úniky a usnadnit přechod na povinný systém plánovaný v EU do roku 2035, dodal STAN.
Spolu a STAN navrhují paušální daň i pro firmy
Co se týče daně z příjmů právnických osob, kterou stávající vláda zvýšila z 19 na 21 %, žádná se stran bývalé vládní pětikoalice ji měnit nechce. Jen Piráti by rádi zrychlili odpisy cíleně na inovativní technologie. Oproti tomu ANO by rádo daň z příjmů právnických osob vrátilo zpět z 21 na 19 % a Přísaha by ji dokonce snížila na 17 %. Stačilo samotnou sazbu daně měnit nechce, plánuje však zrušit loss carryback a také stravenkový paušál.
Koalice Spolu má ovšem v plánu u menších firem rozšířit možnost paušální daně, aby se vyhnuli složité administrativě.
Podnikání se tak stane jednodušším a dostupnějším i pro drobné živnostníky a stát jim nebude klást překážky, ale naopak uleví, doplnilo Spolu ve volebním speciálu serveru Podnikatel.cz. Paušální daň pro „eseróčka“ zmínili i Starostové.