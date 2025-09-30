Podnikatel.cz  »  Právo  »  Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí a které snížit DPH?

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí a které snížit DPH?

Daniel Morávek
Včera
Doba čtení: 5 minut
Daň z nemovitých věcí by se podle STAN měla počítat z hodnoty nemovitosti. SPD ji zase chce úplně zrušit.

Přísaha by ráda zavedla jednu 17% sazbu DPH s osvobozením základních potravin od daně. ANO chce sjednotit DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %. Co dalšího politické strany, hnutí a koalice plánují v oblasti daně z nemovitých věcí, DPH a spotřebních daní?

Kdo chce jak měnit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí nechce po volbách nijak měnit hnutí ANO, koalice Spolu ani Přísaha. Úprava proběhla již v minulém volebním období a nyní je potřeba vyhodnotit její skutečné dopady a přínosy, uvedla k tomu koalice Spolu ve volebním speciálu serveru Podnikatel.cz. Podle Starostů by se daň z nemovitých věcí měla reformovat tak, aby byla stanovována z hodnoty nemovitosti, což by znamenalo komplexní změnu tohoto zastaralého zákona. V současnosti však doporučujeme dát obcím čas, aby si zvykly na nedávné změny, doplnil STAN ve volebním speciálu.

Piráti chtějí zdanit ruské nerezidenty a stavební pozemky v zónách zrychlené výstavby, pokud se na nich nestaví. SPD by oproti tomu daň z nemovitých věcí zrušila, jelikož je podle hnutí nemravná. Když koupíte nebo postavíte dům, zaplatíte ho z peněz, které vám byly již zdaněny (příjem, mzda). Kupujete materiál, ze kterého ten, kdo prodává (stavebniny, stavební firma), vykazuje nějaký zisk, který je opět zdaněn, a platíte DPH. Ve stejné logice bychom tedy měli platit daně z drahých aut, drahých obrazů nebo cenností, které mohou mít, a často i mají, hodnotu vyšší než nemovitosti. Investice do bydlení by měl stát naopak maximálně podporovat, protože ten, kdo si koupí dům, nejenže zaplatil státu kupu peněz na daních, ale ušetří státu i peníze za sociální bydlení a další podpory, uvedlo SPD ve volebním speciálu.

Strana Motoristé sobě daň z nemovitých věcí v programu neřeší. Koalice Stačilo pak v programu uvádí, že chce zavést speciální daň z prázdných a nevyužívaných bytů (déle než rok). Šlo by o byty, které jsou využívány jako aktivum pro spekulaci na vyšší cenu a nejsou pronajímány. Pro první rok stanovíme sazbu 10 % z tržní ceny nemovitosti, přičemž se sazba bude zvyšovat s každým dalším rokem. Hlavním cílem není daňový přínos, ale zejména dostat prázdné byty na trh, píše v programu Stačilo.

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkající se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.

Kdo chce jak měnit DPH

Koalice Spolu ani STAN změny u DPH neplánují. ANO chce sjednotit DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %. Přísaha by ráda zavedla jednu sazbu DPH ve výši 17 %, přičemž základní potraviny by byly od daně osvobozeny. Piráti pak mají v programu pro základní potraviny snížení sazby z dnešních 12 na 6 procent. Toto snížení prosazují i pro dětské pleny a menstruační potřeby. Zároveň chtějí odstranit daňové znevýhodnění bytů oproti rodinným domům.

Motoristé sazby DPH měnit nechtějí, jen u léků na předpis prosazují nulovou sazbu. Také SPD chce u léků nulovou sazbu DPH, kterou prosazuje i u českých potravin. Nulovou DPH na základní potraviny zmiňuje na webu i koalice Stačilo.
Motoristé u DPH rovněž prosazují, aby firmy s obratem do 50 milionů korun odváděly DPH jen ze zaplacených faktur, nikoli z vystavených. Stejně tak chtějí zvýšit hranici pro registraci k DPH na 5 milionů korun. Motoristé si uvědomují, že aby bylo možné dosáhnout účinnosti této navrhované změny národní legislativy, bude nutné i vážné projednání těchto změn na evropské úrovni, dodávají Motoristé ve svém programu.

Co plánují politické strany pro OSVČ a firmy? Snížení odvodů, ale znovuzavedení i EET

Jak kdo chce měnit spotřební daně

Spolu u spotřebních daní prosazuje cílenější nastavení podle míry škodlivosti jednotlivých produktů, aby systém motivoval k méně rizikovým alternativám. Současně klademe důraz na prevenci a osvětu, zejména u mladistvých, aby daňová regulace podporovala zdravější životní styl. Nejde nám o restrikce, ale o prevenci spojenou s férovými podmínkami. Takový přístup je odpovědný vůči lidem i podnikatelům, dodalo Spolu.

STAN navrhuje úpravu spotřebních daní tak, aby lépe odrážely negativní
dopady určitých výrobků na zdraví, životní prostředí nebo společnost jako celek. Konkrétně chceme zavést spotřební daň ze slazených nápojů podle tzv. polského modelu, která zohlední množství obsaženého cukru. Dále pak z alkoholu, např. tichého vína, konkretizoval STAN.

Zrušit výjimku pro tiché víno chtějí i Piráti, kteří zároveň podporují růst zdanění alkoholu a cigaret. Chceme zavést regulovaný trh s konopím, které bude předmětem spotřební daně, upřesnili ve volebním speciálu serveru Podnikatel.cz Piráti.

WT100 early temata 2

Spotřební daně naopak nechce zvyšovat Přísaha. Teorie, že vyšší spotřební daně povedou k eliminaci závislostí, má své limity. Z pohledu boje se závislostmi jsme proti jakékoliv další legalizaci jakýchkoliv návykových látek a drog. Naopak budeme pro zpřísnění podmínek a přísnější kontroly, podotýká Přísaha.

Nad rámec minimální úrovně zdanění stanovené EU nechce jít v případě spotřebních daní hnutí ANO, v případě návykových látek pouze po důkladné analýze ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Podle SPD jsou spotřební daně už v současnosti dost vysoké, takže pokud se v budoucnu podaří zefektivnit státní výdaje, tak by bylo správné je snížit.

