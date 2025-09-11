Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní změna exekuční srážky ze mzdy?

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní změna exekuční srážky ze mzdy?

Nový zákon o dávce státní sociální pomoci zavádí od letošního října superdávku. Zvyšuje se také životní minimum a mění způsob potvrzování příjmů zaměstnanců.

K 1. říjnu 2025 nabude účinnosti nový zákon č. 151/2025 Sb., o dávkách státní sociální pomoci. Namísto čtyř dosavadních žádostí se bude podávat jedna žádost, a to žádost o superdávku. Změny se prioritně týkají dotčených domácností. Zasáhnou ovšem i zaměstnavatele v oblasti exekucí i potvrzování o příjmech jejich zaměstnanců.

Co se dozvíte v článku
  1. Nová dávka státní sociální pomoci, takzvaná superdávka
  2. Příjmy a majetková situace klientů
  3. Čas na žádost o novou dávku 
  4. Doložení dávek (příjem žadatele) 
  5. Životní minimum vyšší i nižší

Nová dávka státní sociální pomoci, takzvaná superdávka

Jde o dávku, která nahradí čtyři dosavadní dávky státní sociální pomoci. Definitivně se ruší přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Z dosavadních dávek bude zachován pouze rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Zůstává také mimořádná okamžitá pomoc. 

Dávka státní sociální pomoci (DSSP), tedy takzvaná superdávka, bude obsahovat: 

  • Složku na živobytí: Jde o dorovnávání do životního minima s odchylkami podobnými jako u hmotné nouze.
  • Složku na bydlení: Hranice příjmů ve výši 1,43násobku životního minima domácnosti.
  • Bonus na dítě: Do 4násobku životního minima domácnosti.
  • Pracovní bonus: Odměna pro domácnosti, kde alespoň jeden člen pracuje (motivace situaci zlepšit vlastním přičiněním). 
  • Plán podpory: U klientů s příjmem pod 1,43násobek životního minima bude úřad práce zpracovávat podpůrný plán, který má vést ke snížení závislosti na dávkách.

Příjmy a majetková situace klientů

Majetek a příjmy pro nárok na dávku se budou zkoumat zpětně. Půjde o příjem za poslední tři měsíce. U domácností s příjmem pod 1,43násobek životního minima domácnosti se bude detailněji vyhodnocovat majetková situace. Budou se posuzovat úspory žadatelů, vlastnictví vozidla a nemovitostí (u nemovitostí 12 měsíců zpětně). Jestliže majetek přesáhne stanovenou limitní hranici, ztratí klient nárok na dávku státní sociální podpory po dobu tří měsíců od zamítnutí žádosti. Posuzování bude velmi přísné. Pokud některý z členů domácnosti nesplní podmínky vázající se ke složce dávky (např. pobytovou podmínku, pracovní aktivitu), bude se dávka krátit. 

Čas na žádost o novou dávku 

Spolu s účinností popisovaného zákona startuje i období podávání žádostí o novou superdávku. Stávající příjemci dávek, tedy osoby, které nyní pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, by měly podat v období od 1. října do 31. prosince 2025 žádost o novou dávku státní sociální podpory (superdávku). Úřady práce budou nároky vyřizovat postupně s nárokem od 1. dubna 2026 (výplata za měsíc duben v květnu). Nárok na „staré“ dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) bude zachován nejdéle do 31. března 2026. To ovšem pouze těm klientům, kteří včas požádají o novou superdávku. 

Bez podané žádosti nárok na původní dávky zanikne ke konci roku 2025. O superdávku si v takovém případě budou muset žádat jako noví klienti od ledna 2026. Žádat bude možné online prostřednictvím Klientské zóny Jenda či osobně pouze o dávku státní sociální pomoci. 

Zcela noví klienti podávají žádost o superdávku rovněž v rozmezí měsíců říjen až prosinec 2025 a žádost bude vyřízena během 90 dní. Žádosti podané od 1. ledna 2026 by již měly být zpracovány rychleji, nejpozději do 30 dní. Poté bude pravidelně vyplácena dávka státní sociální pomoci. 

Doložení dávek (příjem žadatele) 

Klienti budou samozřejmě nárok dokládat příslušnými doklady a potvrzeními. Což bude možné učinit i online vložením naskenovaných dokumentů do online aplikace (klientská zóna). Dokládat budou náklady na bydlení, příjmy a jiné relevantní dokumenty k posouzení individuální situace. 

Mezi takové dokumenty se řadí i potvrzení o příjmech, a to všech členů domácnosti. Doloží se dokladem o výši příjmu ze zaměstnání za poslední tři měsíce, příjmy z výdělečné činnosti (OSVČ), dále výší důchodů nebo jiných pravidelných příjmů či zdrojů. U zaměstnání nově postačí vyplnit pouze IČO zaměstnavatele (případně více zaměstnavatelů) za poslední tři měsíce před kalendářním měsícem podání žádosti. Údaje si u jednotlivých zaměstnavatelů vyžádá Úřad práce ČR sám. 

Vždy půjde o poslední tři měsíce před podáním žádosti. Pokud bude klient žádat v listopadu 2025, budou se dokládat, případně na žádost úřadu práce zaměstnavatelem potvrzovat, příjmy za měsíce srpen, září a říjen 2025. Podrobnější informace k superdávce na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Životní minimum vyšší i nižší

Zvyšuje se životní minimum jednotlivce z 4 860 Kč na 5 500 Kč. Životní minimum se rovněž zvyšuje u osoby, která je posuzována jako první v pořadí, z 4 470 Kč na 5 000 Kč, ale zároveň dojde ke snížení u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, z 4 040 Kč na 3 750 Kč.

Zvýšení životního minima jednotlivce ovlivní mimo jiné také exekuční srážky ze mzdy, konkrétně nezabavitelnou (nepostižitelnou) částku. V médiích se často objevuje nepravdivá informace, že životní minimum se zvyšuje spolu s účinností nového zákona o dávkách státní sociální pomoci. To by znamenalo zvýšení nezabavitelné částky ještě v průběhu roku 2025. Není tomu tak. Novým zákonem se životní minimum skutečně navyšuje, avšak až od 1. května 2026. Ovlivní tedy nezabavitelnou částku, a tím i výši exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy až v průběhu roku 2026.

To se nedá ani utratit.
Tarzan

