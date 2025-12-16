Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje nejen globální design a marketing

Pantone barvou roku 2026 je odstín bílé s názvem Cloud Dancer. Klasicky vyvolává různé emoce a přináší důležitou inspiraci.
Co se dozvíte v článku
Kdo stojí za vyhlašováním barvy roku?
Poprvé byla barva roku od Pantone vyhlášena v roce 1999. Tehdy se jednalo o odstín modré s názvem Cerulean. Za vyhlašováním barvy roku stojí společnost Pantone založená na začátku 60. let Lawrencem Herbertem, a konkrétně Pantone Color Institute. Ti předpovídají globální trendy v oblasti barev a radí firmám v oblasti barev v identitě značky a vývoji produktů. Tento institut je celosvětově uznávaný jako přední zdroj informací o barvách prostřednictvím sezónních trendových předpovědí, vývoje barev na míru a doporučení palet pro produktovou a firemní identitu. Také spolupracuje s globálními značkami, aby využily sílu, psychologii a emoce barev ve své designové strategii.
Pro Elle k výběrovému procesu barvy Laurie Pressman, viceprezidentka Pantone Color Institute, uvedla, že se vždy točil kolem čtení kultury jako jazyka. Mezinárodní tým institutu nazývá barevnými antropology a říká o něm, že sleduje vlivy z módy, interiérů, umění, filmu, cestování a dokonce i geopolitiky a to vše shrnuje do jednoho odstínu, který zachycuje ducha doby. Podle ní je důležitý i název barvy, protože pomáhá vyjádřit emoce a lidé musí okamžitě pochopit, o čem to sdělení je.
Co barva roku ovlivňuje?
Vyhlášení barvy roku ovlivňuje průmyslová odvětví, design, módu, ale také marketing a grafický design obecně. Odborníci při jejím výběru proto pečlivě zvažují a analyzují trendy, které vycházejí z uměleckých sbírek, životního stylu nebo současné situace, ale také z technologií a sociálních médií.
Každým rokem se také najde několik značek, které zároveň s vyhlášením přinášejí na trh jedinečné edice svých výrobků právě v daném odstínu. V minulosti to byla hned několikrát například Motorola, dále výrobce nábytku Joybird, Post-It, Play-Doh nebo značka tenisek Cariuma. Kromě nich se barva pak objevuje v mnoha produktech, a to nejen z oblasti módy nebo designu.
Pro snadnější použití a kombinování Pantone ke každé barvě roku vytváří také několik barevných palet. Díky nim lidé vidí, jak se odstín hodí k ostatním barvám.
Barvou roku 2026 je bílá
Barvou roku je tedy odstín PANTONE 11–4201 Cloud Dancer. Podle odborníků je to klíčová strukturální barva, která se vyznačuje především všestranností. Poskytuje tak oporu pro barevné spektrum a umožňuje všem barvám zazářit.
Jak uvádí Pantone, je to odstín, který se dokáže přizpůsobit, harmonizovat a vytvářet kontrast.
Podobně jako prázdné plátno symbolizuje Cloud Dancer naši touhu po novém začátku. Odlupováním vrstev zastaralého myšlení otevíráme dveře novým přístupům, píšou v tiskové zprávě s tím, že odstín zklidňuje mysl a podporuje skutečnou relaxaci a soustředění. To navíc umožňuje mysli bloudit a kreativitě dýchat, čímž podle nich vytváří prostor pro inovace.
Laurie Pressman k tomu dodala, že žijeme v přechodné době, kdy lidé hledají pravdu, možnosti a nový způsob života. Barvu označuje jako vzdušný bílý odstín, který ztělesňuje hledání rovnováhy mezi naší digitální budoucností a prvotní potřebou lidského spojení.
Designerka barev Margrethe Odgaardová serveru Wallpaper přiznala, že je touto volbou uchvácena. Podle ní se zvolení bílé jako barvy roku může zpočátku zdát konzervativní, ale Cloud Dancer není za ni prázdný ani industriální odstín.
Je to bílá, která si žádá o pozornost, shrnula.
Seznamte se s barvou roku v naší galerii
Barvy nedávných let
Letošnímu roku dominoval odstín hnědé s názvem Mocha Mousse, který měl připomínat kvalitní čokoládu a kávu a odpovídat touze lidí po pohodlí. Jak jsme psali, měl také rozšířit vnímání hnědé, a to směrem k luxusu. Barva roku 2024 Peach Fuzz měla zase přinést zklidnění a vést ke sbližování lidí. Vyznačovala se teplými tóny a také snadnou kombinovatelností. Viva Magenta byla barvou roku 2023 a podle zástupců Pantone vibrovala elánem a energií. Navíc byla odvážná, mocná i posilující. Odstín fialové roku 2022 měl podpořit kreativitu i digitalizaci a nesl v sobě sebevědomí i zvědavost.
V roce 2021 byly vyhlášeny barvy hned dvě, což se předtím stalo v roce 2016. Jak jsme psali, Laurie Pressman k tomu řekla toto:
Ukázalo se, že nikdy nebude existovat jedna barva, která by dokázala vyjádřit vše, co je třeba vyjádřit, že bylo rozhodující mít dvě nezávislé barvy, které by se mohly spojit. Konkrétně se jednalo o odstín žluté a šedé s tím, že cílem kombinace mělo být poselstvím štěstí podporovaného odvahou. V roce 2020 byl barvou roku odstín klasické modré a o rok dříve korálová.
Vyhlášených barev bývá více
Ačkoliv je Pantone barva roku nejznámější a tím pádem i nejuznávanější, existuje více společností vyhlašujících vlastní barvu roku. Jednou z nich je například firma zabývající se barvami a nátěry Valspar. Podle nich je barvou roku 2026 eukalyptová. IKEA si zase zvolila rebelskou růžovou, se kterou se budeme zřejmě setkávat na pultech jejich obchodů.
Společnost Coloro a agentura WGSN pro rok 2026 vybrali hned několik odstínů s názvy jako Transformative Teal, Electric Fuchsia, Blue Aura, Amber Haze nebo Jelly Mint. Podle nich bude rok 2026 rokem změny směru, kdy budou zpochybněny staré myšlenky.
Pokud jde o barvy, bude se to odrážet v kombinaci naléhavých jasných odstínů, zemitých a neobvyklých přírodních barev a uklidňujících tónů, dodávají na webu.
E-shop Etsy oznámil jako barvu roku 2026 patinovanou modrou (Patina Blue). Ta je inspirovaná tím, jak měď přirozeně stárne v průběhu času. Tento výběr je řízen daty z vyhledávání na Etsy a také tím, co se objevuje v kultuře. Letos se také poradili se spotřebiteli; v anketě na sociálních sítích pro tento odstín hlasovalo 67 % uživatelů.