Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Zdaleka nejde jen o revoluční digitalizační projekt v podobě jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Jsou tu i další parametrické i věcné změny, se kterými se musí zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní a personalisté, podrobněji seznámit. Přinášíme jejich stručný souhrn.
Co se dozvíte v článku
- Minimální mzda a zaručený plat
- Změny v ohlašování pracovních úrazů
- Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
- Exekuční srážky ze mzdy v roce 2026
- Cestovní náhrady v roce 2026
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
- Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří
- Zdravotní pojištění a zásadní změny v roce 2026
- Změny v sociálním pojištění od roku 2026
- Daňové změny pro rok 2026
Minimální mzda a zaručený plat
Sdělením MPSV s číslem 356/2025 Sb. se zvyšuje minimální měsíční mzda pro podnikatelskou sféru na 22 400 Kč a hodinová minimální mzda na 134,40 Kč. Pro platovou sféru jsou se stejným sdělením pro rok 2026 stanoveny čtyři skupiny zaručeného platu. Zaměstnavatelé nesmí zapomínat ani na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ten činí nejméně 10 % aktuální minimální mzdy. Pro platovou sféru je určen v rozpětí 5 až 15 % měsíční minimální mzdy podle rozpětí stanoveného Sdělením MPSV. Jeho výši si upraví interními pravidly v rámci daného rozpětí zaměstnavatel podle svých platových možností sám. Pro rok 2026 jde o rozpětí od 1 120 do 3 360 Kč měsíčně.
Připomínáme také změny nařízení vlády č. 443/2024 Sb., o poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Změna spočívá v terminologickém zpřesnění výčtu biologických činitelů tak, aby odpovídaly aktuální terminologii podmínek ochrany zdraví při práci. Dále jsou tu formulační úpravy v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Změny v ohlašování pracovních úrazů
Zaměstnavatelé v roce 2026 ohlašují pracovní úraz a zasílají záznam o něm (včetně jeho případné aktualizace) elektronicky prostřednictvím portálu Státního úřadu inspekce práce ČR, který již sám zajistí odeslání na příslušný úřad (oblastní inspektorát práce a obvodní báňský úřad). Díky tomuto kroku má dojít k výraznému omezení administrativní zátěže nejen pro samotné zaměstnavatele, ale také pro zmíněné instituce. Ohlášení pracovního úrazu dalším příslušným subjektům např. odborová organizace, Policie ČR, zdravotní pojišťovna ani komunikace s pojišťovnou pro zákonné úrazové pojištění zaměstnavatele neprobíhá prostřednictvím tohoto portálu.
Nařízení vlády č. 322/2025 Sb., o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech stanovuje, jaké náležitosti musí ohlášení a záznamy o pracovních úrazech obsahovat. Jasně dané postupy (evidence, ohlašování, zasílání, náležitosti, lhůty) zajistí přehlednější správu a efektivní statistiku pracovních úrazů, což v důsledku přinese i lepší ochranu práv zaměstnanců.
Je zde velmi důležité přechodné ustanovení, které popisuje, že povinnosti zaměstnavatele v případě pracovního úrazu, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení).
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Zcela novým ustanovením § 5a jsou stanoveny náhradní postupy, organizace a provádění pracovnělékařských služeb při vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo při nařízení mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, jsou-li tyto stavy a opatření vyhlášeny pro celé území České republiky. Nově je lépe specifikováno, kdy se při převedení zaměstnance na jinou práci provádí vstupní, a kdy mimořádná pracovnělékařská prohlídka. Zaměstnavatelům by neměly uniknout ani změny v přílohách této vyhlášky. Nově jde o tři přílohy. Upravená příloha, kde jsou popsána profesní rizika a dále dvě přílohy, které jsou vzorem lékařských posudků. Žádost o prohlídku bude muset nově obsahovat detailnější informace o pracovním zařazení, směnách, rizikových faktorech i době expozice.
Exekuční srážky ze mzdy v roce 2026
Každoročně se upravuje výše nezabavitelné částky. V roce 2026 se po několika letech nemění jen růstem životního minima a normativních nákladů na bydlení, mění se způsob jejího výpočtu. Normativní náklady na bydlení byly totiž zrušeny.
Již od počátku měsíce prosince se v médiích objevoval chybný výpočet nezabavitelné částky pro rok 2026. Kalkulovalo se zde s částkou normativního nájemného pro domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli. Autoři vycházeli ze Sdělení MPSV č. 367/2025 Sb., kdy počítali s daleko nižší částkou (8 369 Kč), tudíž s pro dlužníky méně příznivou výslednou nezabavitelnou částkou. Ta však bude v roce 2026 podstatně vyšší.
Cestovní náhrady v roce 2026
Těsně před vánočními svátky vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška číslo 573/2025 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2026. Obdobně také vyhláška číslo 572/2025 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2026 (nově se snižuje z 4,80 Kč na 4,70 Kč). O změnách v zahraničních sazbách stravného již server Podnikatel.cz informoval samostatným článkem koncem měsíce listopadu 2025.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Nejdůležitější a pro zaměstnavatele bezesporu nejnáročnější změnou je jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a spuštění dvou důležitých databází, a to databáze zaměstnavatelů a databáze zaměstnanců. Zaměstnavatelé sice začnou své povinnosti podle tohoto zákona poprvé plnit až od 1. dubna 2026, data v požadované struktuře (obsahové i datové) by měli mít k dispozici již od ledna 2026. Změnám se server Podnikatel.cz věnoval postupně v několika článcích. Další budou následovat začátkem roku 2026.
Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří
Dalším novým právním předpisem je zákon o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří upravuje povinnost zaměstnavatele platit povinný příspěvek na produkt spoření na stáří zaměstnancům vykonávajícím rizikovou práci. Nejedná se však o všechny zaměstnance. Za zaměstnance konající práci zařazenou do čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví již zaměstnavatelé odvádí od letošního roku vyšší sociální pojištění. Po odpracování určitého počtu směn (minimálně 2200 osmihodinových směn) mají snížený věk pro odchod do důchodu.
Popisovaný povinný příspěvek se týká jen zaměstnanců konajících práci ve třetí rizikové kategorii pro vybrané faktory pracovních podmínek, a to vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické práci vykonávané velkými svalovými skupinami (zvedání těžkých břemen). Těmto zaměstnancům bude zaměstnavatel po splnění zákonem daných podmínek poskytovat povinný příspěvek na produkty spoření na stáří.
Zdravotní pojištění a zásadní změny v roce 2026
Přestože oblast zdravotního pojištění není upravena jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele, dochází i zde k poměrně převratným změnám. Upravují výjimky ze zdravotního pojištění, kdy zaměstnání nevzniká, dále kategorie pečujících rodičů do sedmi let věku a povinnosti zaměstnavatelů vůči zdravotním pojišťovnám (upravuje se povinnost hlášení kódů státních pojištěnců i povinná elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami).
Končí absolutní povinnost pojištěnců oznamovat změny zdravotním pojišťovnám. Oznamují pouze takové změny, které si zdravotní pojišťovna sama ověřit nemůže. Ovšem nově se pojištěnci výslovně ukládá, mimo případné změny zdravotní pojišťovny, sdělovat zaměstnavateli také skutečnosti týkající se placení pojistného státem (na rozdíl od zdravotních pojišťoven si zaměstnavatel tyto skutečnosti sám ověřit nemůže). Pokud tak zaměstnanec neučiní, vystavuje se riziku, že zaměstnavatel u něj uplatní právo na úhradu případného penále, které v souvislosti s neoznámením rozhodných skutečností vzniklo, tj. obdobně, jako je tomu v případě neoznámení změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně potvrdit.
Změny v sociálním pojištění od roku 2026
Oblast sociálního pojištění se rovněž výrazně mění. Jsou tu každoroční parametrické změny v oblasti náhrady mzdy, dále se zvyšuje rozhodná částka pro dohody o provedení práce. Důležité změny přicházejí v souvislosti se zavedením jednotného měsíčního hlášení. To v oblasti sociálního pojištění ruší řadu dosavadně užívaných formulářů (některé se ruší okamžitě, jiné s výjimkami nebo se budou po přechodnou dobu ještě využívat). Jde například o přehled o vyměřovacím základu, výkaz DPP, evidenční listy důchodového pojištění, přílohu k nemocenským dávkám, potvrzení o počtu směn odpracovaných v náročných profesích atd.
Daňové změny pro rok 2026
Mezi daňové změny nesouvisející s JMHZ patří nová definice nízkoemisního vozidla a dále změna ve způsobu zdanění úroku z prodlení. Důležitá je nová úprava zdanění zaměstnaneckých opcí. Dále změny, které souvisí se zavedením jednotného měsíčního hlášení.
- Dočasná oznamovací povinnosti ohledně individualizovaných údajů týkajících se jednotlivých poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanců) v rozsahu údajů obsažených v jednotném měsíčním hlášení relevantních pro oblast daně z příjmů ze závislé činnosti.
- Zrušení registrační povinnosti plátce daně z příjmů ze závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů.
- Sjednocení lhůty pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti správci daně.
- Zrušení institutu tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou u příjmů ze závislé činnosti u fyzických osob daňových nerezidentů, které jsou členy orgánů právnických osob (pouze statutáři nerezidenti ČR – nově zdanění zálohovou daní).